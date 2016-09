TEXTILE-RESTRUCTURATION : Floréal Knitwear consolide sa production à Madagascar

Floréal Knitwear a décidé de cesser ses activités de production à Floréal pour les concentrer sur ses unités basées à Madagascar. L’entreprise va, cependant, maintenir à Maurice un certain nombre de fonctions aussi connues comme des « shared services ».

« Cette décision est nécessaire à l’entreprise afin de rester compétitive dans un secteur extrêmement dynamique où les marges sont très faibles et où la demande évolue constamment », explique Jean-Baptiste de Spéville, CEO de Floréal Knitwear, dans un communiqué officiel. La direction de l’entreprise indique que plus de 95 % de sa production sont effectuées dans la Grande île où elle opère trois sites et emploie environ 3 500 personnes. La consolidation des activités de production à Madagascar a donc un côté rationnel pour les dirigeants de Floréal Knitwear.

Jean-Baptiste de Spéville fait également ressortir que Floréal Knitwear exporte plus de 40 % de sa production vers le Royaume-Uni et est toujours dans l’expectative quant aux effets du Brexit. Dans le sillage des résultats du référendum sur le Brexit, la livre sterling avait lourdement chuté et cela, estime-t-on, « pourrait causer une certaine incertitude au niveau des commandes à venir. »

Floréal Knitwear indique que 185 employés de l’unité de Floréal sont affectés par la restructuration des activités au niveau local. Près des deux tiers de la main-d’œuvre, soit 114 employés, sont des travailleurs étrangers, notamment malgaches, « dont les contrats ne seront pas renouvelés ou terminés selon les clauses en vigueur ». En ce qui concerne les Mauriciens, précise-t-on, « tout est mis en œuvre pour compenser les salariés et/ou replacer les employés dans ses opérations à Madagascar ou au sein de ses compagnies sœurs ».

Le CEO de Floréal Knitwear annonce, par ailleurs, que l’entreprise « conserve et investit dans ses fonctions de « shared services » à Maurice, notamment le design, l’échantillonnage, le marketing et les finances, qui seront centralisées sur le site de Ferney Spinning Mills de Forest-Side pour une meilleure coordination ».

Fondé en 1971, Floréal Knitwear a été l’un des premiers fabricants de produits textiles à Maurice et a été la première entreprise mauricienne à ouvrir une usine textile à Madagascar en 1990. Située à Mangalkhan, l’usine mauricienne fabriquait à ses débuts des sweaters en shetland et lambswool destinés principalement au marché français. Verticalement intégré depuis 1978 et possédant sa propre unité de filature (Ferney Spinning Mills), Floréal Knitwear s’est bâtie, au fil des années, une réputation de producteur de pull-overs de choix pour de grandes marques internationales telles que Marks & Spencer, Brooks Brothers, John Lewis, Celio, Galeries Lafayette, Woolworths et Pringle.

Outre Madagascar où elle possède trois usines, Floréal Knitwear est également présente au Bangladesh, et a des bureaux de vente au Royaume Uni, en Afrique du Sud, à Hong Kong et en Chine. La compagnie emploie à ce jour plus de 5 250 personnes déployées à travers les différentes unités et produit environ 4,5 millions de pièces de pull-over annuellement. Ces produits sont écoulés principalement sur les marchés européen, sud-africain, australien et américain.