TFES - ALLOCATIONS AUX ANCIENS SPORTIFS : Stephan Toussaint, « Mesure historique et reconnaissance »

Environ 80 anciens sportifs ayant brillé dans des compétitions d’envergure seront conviés mardi prochain à partir de 18h45 à la Cyber Tower à Ébène. Ces sportifs bénéficieront d’une allocation mensuelle, suite à une mesure annoncée dans le dernier budget, et cette allocation se situant entre Rs 3 000 et Rs 10 000 qui a pris effet en juillet dernier sera rétroactive. Les bénéficiaires auront dû au cours de leur carrière avoir brillé dans les compétitions suivantes : Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, championnats du monde, Jeux du Commonwealth, Jeux de la Francophonie, championnats d’Afrique et Jeux d’Afrique.

« C’est une mesure historique annoncée dans le dernier budget et une reconnaissance à ces anciens sportifs », a fait ressortir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, au cours d’un point de presse tenu hier après-midi. Avec à ses côtés son chef de cabinet, Moobarak Boodhun, le chairman du Trust Fund For Excellence in Sports (TFES), Thiar Ponamballum, et la Chief Eexecutive Officer de cet organisme, Sheila Seebaluck, il a souhaité que cette mesure motivera la présente génération, qui pourra également s’inspirer de la carrière de ces anciens sportifs.

La cérémonie, marquée par la présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, sera diffusée live sur la chaîne Sports 11 de la MBC, les différentes radios et les réseaux sociaux. « Ces anciens sportifs seront les vedettes de la soirée et seront au centre de l’événement », a précisé Sheila Seebaluck, qui figure parmi les bénéficiaires suite à ses médailles de bronze acquises au 800 m et au relais 4x400 m aux championnats d’Afrique. Reste que des critères devront être observés, à savoir que les bénéficiaires aient atteint l’âge de 35 ans, ne soient plus en compétition, aient obtenu l’or, l’argent ou le bronze lors des compétitions citées plus haut et n’aient pas de casier judiciaire concernant des offenses criminelles ou des problèmes de dopage.

Selon Thiar Ponamballum, cette mesure va marquer l’histoire. « Après l’émotion de l’hymne national sur un podium, il n’existe plus rien pour le sportif. En allouant cette allocation, nous voulons prôner la continuité du Motherland », a-t-il avancé. Valeur actuelle, une première liste a été publiée et devrait être complétée, après vérification des différentes demandes. Pour ce qui est des sportifs ayant émigré, des contacts seront établis avec les ambassades concernées. Il nous revient que le sportif le plus âgé qui bénéficiera de cette allocation sera l’haltérophile Philippe Wai Ping, qui avait décroché la médaille d’argent aux championnats d’Afrique en 1979.

La première liste de bénéficiaires

Athlétisme : Khemraj Naiko, Patrick Legrand, Sheila Seebaluck, Rudy Tirvengadum, Fernado Augustin, Eric Milazar, Judex Lefou, Bryan Mardaymootoo, Giliane Quirin-Edwards, Désiré Pierre-Louis, Sandra Govinden, Marie-Lourdes Allysamba-Appadoo, Stephan Buckland et Kersley Gardenne

Boxe française-savate : Mario Bienvenu et Geraldo Thomasoo

Jiu-jitsu : Denis Douce

Boxe : Bruno Julie, Richard Suneee, Giovanni Frontin

Judo : Antonio Félicité, Priscilla Chéry, Dolly Moothoo-Sorelli, Mimose Géry-Goodorally, Natacha Rigobert, Marie-Michèle St Louis-Durhône, Laval Collet, Jean-Paul Azie, Marie-Michèle Ravina-Quatre Bornes, Clément Bordelais, Glorieuse Guillaume, Nathalie Botlah, Alain Loumeau et Marina Ravanne-Defoix

Beach-volley : Natacha Rigobert-Long et Elodie Li Yuk Lo

Tennis de table : Ian Tse Tan Yen, Didier Hao Thyn Voon, Patrick Sahajasein, Ganeshan Desscann

Badminton : Amrita Sawaram-Curpen, Karen Foo Kune, Shama Aboobakar, Stephan Beeharry, Anusha Dajee, Martine De Souza-Hennequin, Eddy Clarisse, Denis Constantin, Jacques Foo Kune et Cathy Foo Kune