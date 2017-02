TFES - BOURSES : Treize athlètes soutenus

Ils sont 13 athlètes à bénéficier depuis hier de l’aide du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) dans le cadre de leur préparation en vue des échéances qui les attendent. Une cérémonie de remise de chèques s’est tenue hier dans les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

L'aide du TFES porte dans certains cas sur les inscriptions pour des études supérieures, comme c'est le cas pour les nageurs Bradley Vincent et Mathieu Marquet, et le badiste Julien Paul. Le président du TFES, Tevarajen Poonambalum, a indiqué que les demandes ont été étudiées au cas par cas. Ainsi, la somme de Rs 45 000 sera payée en six tranches de Rs 2 500 aux trois boxeurs Kennedy St Pierre, Merven Clair et Jean-Luc Rosalba. Tout comme Kate Foo Kune qui bénéficiera d'un fonds de Rs 140 000 pour ses prochains stages et compétitions.

Teverajen Poonambalum a indiqué d’emblée avoir rencontré, en amont de cette réunion, le ministre Stephan Toussaint pour partager la vision. « Je suis heureux de constater que nous allons dans la même direction. C’est une vision optimiste et intéressante à suivre. » Cela dit, il a aussi parlé des échéances qui attendent les sportifs.

Selon les recommandations, les boursiers du TFES s’entraînent en prévision des prochains JO de la Jeunesse, à Buenos Aires en Argentine, des Jeux du Commonwealth 2018 à Gold Coast en Australie, ou encore des JIOI 2019 à Maurice. Tevarajen Poonambalum a, dans la foulée, souligné que la majorité des qualifiés aux JO de Rio, l’année dernière, était issue du TFES.

« Nous avons déjà signé des accords de principe avec la Fédération mauricienne de judo, l’Association mauricienne de badminton, l’Association mauricienne de boxe et l’Association mauricienne d’athlétisme, découlant de notre stratégie à court et à long termes », a ajouté Tevarajen Poonambalum.

De son côté, Stephan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des Sports, a d’emblée soutenu sa philosophie. « Je dis toujours que l’être humain doit être au centre de toutes les préoccupations. » D’ailleurs, c’est dans cette optique qu’il a, dit-il, entamé une série de rencontres avec les responsables des fédérations. « Nous pouvons avoir les meilleurs stades, les meilleurs pelouses ou les meilleures pistes. Mais sans athlètes, nous ne pourront pas remplir ces stades. »

Il a d'ailleurs salué le travail du TFES et des officiers du MJS. « Je vois une équipe dynamique à l'oeuvre. » Stephan Toussaint a aussi adressé un message aux sportifs. Le ministre leur a demandé de ne pas « laisser s'éteindre la flamme ». « Je peux comprendre qu'il y a des jours avec et des jours où vous avez envie de tout laisser tomber. Mais quand ça arrivera, souvenez-vous que ma porte est toujours ouverte. On trouvera un moyen de garder la flamme allumée », a-t-il conclu.

La liste des bénéficiaires

Natation

Bradley Vincent (Rs 50, 000)

Mathieu Marquet (Rs 50 000)

Ryano Fortuné (Rs 25 000)

Badminton

Julien Paul (Rs 50 000)

Kate Foo Kune (Rs 140 000)

Judo

Christiane Legentil (Rs 24 000)

Athlétisme

Bernard Baptiste (Rs 30 000)

Mohammad Dookun (Rs 30 000)

Jonathan Drack (Rs 100 000)

Boxe

Kennedy St Pierre (Rs 15 000)

Merven Clair (Rs 15 000)

Luc Rosalba (Rs 15 000)