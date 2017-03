TFES : Militer pour un sport propre

Éduquer les athlètes pour un sport propre sans dopage, corruption ou encore violence : telle est la mission préconisée par le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans ce contexte, une demi-journée de conscientisation est prévue samedi à partir de 9h à l'Auditorium Octave Wiehe à Réduit.

Cette fonction sera marquée par les allocutions du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, et du président du TFES, Tevarajen Ponamballum, et des interventions des sportifs ayant brillé sur la scène internationale, à l'instar de Judex Lefou ou Khemraj Naiko. Le physio Michel Chang Kye et un représentant de la National Anti-Doping Association s'adresseront également à l'assistance.

Dans le cadre de cette campagne ayant pour slogan I am clean, I am honest, I am Sport, I am Excellence, l'objectif sera de réunir dans un objectif commun sportifs, entraîneurs, arbitres et autres officiels. « Cette campagne s'est avérée nécessaire vu les problèmes rencontrés actuellement dans le sport de haut niveau. Nous voulons démontrer que le sport peut être propre, sans heurts, sans dopage, sans violence et sans corruption. Au bout du compte, le grand gagnant sera le sport », a affirmé Tevarajen Ponamballum au cours d'un point de presse tenu hier après-midi dans les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports à Port-Louis.

Il a également fait ressortir que le TFES, qui apporte aussi son soutien aux sportifs à travers les Pôles Jeunes et Pôles Espoirs, maintiendra cette campagne de sensibilisation à travers les différentes manifestations sportives. Le support du ministre de tutelle de même que la participation des sportifs et des officiers du MJS pourront alors aider à la réussite de cette entreprise.

De son côté, Jaganathan Rangan, acting Permanent Secretary au MJS, a souligné que cette campagne touchera les sportifs dans leur ensemble. « Il faudra tout un accompagnement en évitant qu'ils tombent dans le piège. Il faut que les sportifs comprennent également qu'ils doivent participer pour le plaisir de gagner, et sans facteurs externes. »