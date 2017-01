THAIPOOSAM CAVADEE : Début du jeûne aujourd’hui

Surmonter ses difficultés, évoluer dans sa foi envers Muruga et apporter l’harmonie dans le monde… Tel est le but du jeûne de dix jours en prévision de Thaipoosam Cavadee, la fête la plus importante dans le calendrier tamoul. Depuis hier soir a lieu la cérémonie de Kodi Ettram, lors de laquelle un drapeau est hissé à l’entrée des temples tamouls pour signaler le début du jeûne.

Thaipoosam Cavadee symbolise la victoire de Muruga, fils de Shiva, sur le mal. Selon le swami Govindarajen Payaniandy Gurukal, du kovil d’Ébène, le jeûne commence par des préparatifs de circonstance à la maison, c’est-à-dire « le nettoyage, la décoration de la porte d’entrée avec des feuilles de mangue ». Tous les soirs du jeûne, les fidèles assistent à la prière au kovil et font des offrandes, soit noix de coco, lait et fruits à Muruga. Le swami attache un cordon safrané au poignet des fidèles. Ceux qui le jour de la fête porteront le cavadee, cette structure en bambou, sont tenus de ne pas manger d’aliments amers ou pimentés. Ils ne doivent consommer que des légumes préparés à la maison et ne pas fumer ni consommer de l’alcool. Ils doivent aussi bien se comporter en action, en pensée et en parole. « C’est un voyage spirituel qu’ils entreprennent pour pouvoir évoluer dans leur foi et cela passe par le jeûne ». Le but, indique le swami, est de « surmonter les difficultés et de partager les bienfaits du jeûne envers son prochain ». Parmi ces bienfaits, dit-il, il y a l’harmonie. « Certaines personnes ne peuvent observer ce jeûne, alors on pense à elles durant le jeûne. Ce n’est pas une période d’abstinence que pour soi, mais pour les autres aussi. Il faut entraider ».

Le lever du drapeau qui porte l’emblème de Muruga signale le début du jeûne. « L’image du coq sur le drapeau et le vel, la lance de Muruga, symbolise la victoire de Muruga sur notre ego, notre orgueil et sur l’obscurité ».

Si ce n’est pas une obligation pour tous les fidèles de porter le cavadee chaque année, il est recommandé d’en faire l’expérience au moins une fois dans sa vie, dit le swami Govindarajen. Le jour du Cavadee est marqué par une procession au cours de laquelle les fidèles purifient en quelque sorte leur âme. Certains, pieds nus, avec des aiguilles transperçant le corps, portent le cavadee sur le bitume brûlant de l’été. Les aiguilles, elles, symbolisent la souffrance sur la terre mais peuvent être vaincues par la foi. « Les dévots sont pour ainsi dire parvenus au sommet de la grande destination. Ils doivent afficher davantage de spiritualité. Ils se dirigent vers la rivière où ils prennent un bain avec de l’eau safranée. Ensuite, ils s’attachent la bouche ou se transpercent la langue avec une aiguille pour garder le silence. Ils portent avec eux du lait, symbole d’amour, de vie et de pureté. Ils portent le cavadee sur les épaules, symbole d’un fardeau, mais aidés de la force divine, ils parviennent à arriver au kovil. C’est le sacrifice de soi », explique-t-il. Il poursuit : « Au temple, on procède à la rotation de Muruga, où on promène la divinité autour du temple pour répandre la bénédiction. Le lait transporté par les fidèles est versé sur les divinités au temple et partagé aux dévots. Le soir, on reçoit des voisins autour d’un dîner végétarien. » Le lendemain de la fête, le drapeau est redescendu et marque la fin du jeûne.