THAIPOOSAM CAVADEE : Des milliers de dévots accomplissent leurs rituels

Des milliers de Mauriciens ont accompli hier les rituels liés à la fête Thaipoosam Cavadee à travers le pays dans un esprit de dévotion et de sacrifice envers le Dieu Muruga, l’être suprême qui accorde la grâce à ses fidèles. Après dix jours de jeûne et des prières chaque soir dans les temples, les dévots, vêtus d'habits traditionnels et portant des cavadees colorés sur les épaules, se sont rendus au bord des rivières pour des bains rituels avant de converger vers les temples pour solliciter la bénédiction du Dieu Muruga. Hier matin, après le bain purificateur à la maison, les dévots se sont rendus au temple pour les rituels entourant cette fête animée d’une foi ardente et une grande dévotion.

Certains dévots se sont fait percer la langue et le corps avec des vels (lances de Muruga), qui symbolisent la puissance. Des célébrations se sont également déroulées au Shree Sockalingum Meenatchee Ammen Kovil, Route Nicolay, à Sainte-Croix. La procession, comprenant les dévots venant de huit Kovils de Port-Louis, est partie devant l’hôtel du gouvernement. La chaleur estivale n’a pas pour autant découragé cette masse humaine, qui s’est dirigée vers le lieu sacré en entonnant des chants pieux en hommage au Dieu Muruga. Portant le cavadee sur les épaules pour mieux manifester leur foi, les dévots ont emprunté l’asphalte brûlant arrosé par moments par les volontaires pour les rituels au temple Kaylasson. Certains dévots se sont transpercés les joues, le front, le dos, le torse et même le ventre à l’aide d’aiguilles en argent. Selon la croyance, le jour du cavadee, la lumière de l’astre poosam agit sur ceux qui se transpercent le corps.

Le Cavadee a aussi été célébré à La Cuvette, Grand-Baie, à Rose-Hill et à Vacoas. C’est le jour du Cavadee que Muruga a reçu le shaktivel des mains de sa mère Parvati. Après ce rituel, les fidèles se sont rendus aux berges des rivières pour le bain purificateur. Il régnait une atmosphère particulière à Bassin, où l’acharya Govindarajen Payaniandy a procédé à des prières et où les dévots, après une multitude d’offrandes, ont rempli de lait frais les pots en cuivre. Les dévots ont parcouru les rues de la localité avant de se rendre au temple Vakrakaliammen de Bassin, où après avoir fait le tour du temple, ils ont participé à une prière dite Pall Abhisegam. Ils ont offert du lait et des fruits au Dieu Muruga. Une partie du lait est déversé sur la statue de Muruga puis récupéré pour être redistribué aux fidèles. Après la cérémonie, les aiguilles sont enlevées et les dévots peuvent apprécier un repas végétarien.

UNIVERS CARCÉRAL : Le Cavadee célébré à la prison centrale

La fête de Thaipoosam Cavadee a été célébrée hier à la prison centrale, à Beau-Bassin, à l’intention des détenus. Plusieurs activités et séances de prières étaient au programme. Des dispositions spéciales avaient été prises au préalable pour que les détenus puissent célébrer cette fête. Ainsi, des repas végétariens ont été préparés. Les détenus ont aussi été autorisés à jeûner. Ils ont également eu l’occasion de participer aux prières avant le Cavadee et à tous les rites relatifs à cette célébration religieuse.

La cérémonie était présidée par l’Achagar Soondarajen Maistry. Selon le commissaire des prisons, Vinod Appadoo, les détenus sont parmi les personnes vulnérables de la société et ont besoin de soutien, avec l’opportunité de pratiquer leur religion, droit garanti par la Constitution. Il ajoute que la spiritualité permet au détenu de faire « un pas de plus vers sa réhabilitation » et sa réintégration sociale. « Nous encourageons fortement les détenus à se tourner vers la religion. La spiritualité est une étape importante dans le cheminement du détenu », soutient-il. Vinod Appadoo précise que le département des prisons veille à ce que tous les détenus de diverses fois puissent pratiquer leur religion dans l’enceinte de la prison, encourageant ainsi leur développement personnel et spirituel et les préparant pour leur remise en liberté dans la société. Ainsi, la religion fait partie d’un désir d’une nouvelle vie et d’une volonté de cesser les pratiques illicites. Pour les personnes incarcérées, la religion est une ressource parmi d’autres, dont le sport, les études et le travail, pour s’en sortir et devenir acteur de son destin. L’objectif est que chaque détenu retourne dans la société active, fort de ses convictions et des principes acquis.

L’une des priorités des services des prisons est la réhabilitation des détenus, et ce en ligne avec le Plan stratégique de dix ans des prisons 2013-2023. Dans cette optique, des activités sont organisées tout le long des années favorisant le bien-être des détenus. Il s’agit par exemple de la Journée internationale des Femmes, la fête des mères, les fêtes religieuses, la fête de la musique et la Journée mondiale de l’Environnement. Outre la célébration des principales fêtes religieuses, toutes croyances confondues, les détenus bénéficient également des visites de divers corps religieux ainsi que d’Ong œuvrant pour leur réhabilitation.

Pravind Jugnauth à Port-Louis et Quartier-Militaire

La journée était très chargée hier pour le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui a participé aux célébrations dans le cadre du Thaipoosam Cavadee à Port-Louis et Quartier-Militaire. Le chef du gouvernement s’est rendu tout d’abord à Bonne-Veine, Quartier-Militaire, pour des rituels en compagnie de la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun, et du ministre des Technologies, de l’Information et des Communications, Yogida Sawmynaden. Après des prières, il s’est rendu au temple de Kaylasson, route Nicolay, Sainte-Croix, et a assisté à l’arrivée de la procession en compagnie du vice-président de la République, Barlen Vyapoory, du vice-PM Ivan Collendavelloo, du Mentor Minister sir Anerood Jugnauth, et des ministres Yogida Sawmynaden et Etienne Sinatambou, entre autres.

Visite de Bérenger aux pèlerins

Conformément aux années précédentes, le leader du MMM, Paul Bérenger, a rendu visite à certains pèlerins de la circonscription Stanley/Rose-Hill dans la matinée d’hier en compagnie de Deven Nagalingum. Il était présent lors de leurs préparatifs aux bords des rivières, à Rose-Hill et à Ébène, d’où les pèlerins se rendent soit dans les temples dans les environs de Stanley ou à la montagne Corps de Garde.