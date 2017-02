Thaipoosum, Sitireye et autres Cavadee

En marge du jour pieux de Cavadee, en espérant que cette manifestation dévotionnelle, plusieurs fois millénaire, vous rende la vie sublime sur la planète terre, je désire ardemment apporter à la connaissance du public en général, et en particulier à la communauté tamoule, comment, depuis des temps immémoriaux, ses traces sont restées indélébiles. Et son universalisme ! De Tolkapinayar à Marey Maley Adigal en passant par les traditions, tantôt écrites, tantôt orales, la notion de la spiritualité a donné libre cours aux ambitions naturelles de l’homme. D’où Ceyon et Mayon pour pouvoir concevoir la création et son mysticisme légendaire. Tolkapiyam et Tamizar Madam sont des sources inépuisables pour orienter ce vieux monde vers l’harmonie, la paix et l’amour universel. Des études avancées en matière de théologie ont permis à nos ancêtres de comprendre ce monde transcendantal, où la négativité du matérialiste est palpable. Nos aïeux, maîtrisant l’astrologie et l’astronomie en enseignant à l’homme les positions cosmologiques de nos neuf planètes du système solaire, ont démontré que le Sitirey Cavadee est le premier Cavadee du calendrier tamoul. Ainsi surgit la problématique identitaire dépassant les frontières de la foi par rapport au Tamize Poutandou. La naissance de la philosophie et de la théologie a été le tremplin de ce monde où l’évolution est à géométrie variable concernant toutes les étapes conduisant l’humanité vers son but ultime.

Méfions-nous de cet esprit de religiosité qui ne cause que des fissures au tissu du microcosme de l’univers. L’esprit est plus puissant que la matière. Que de l’éther, du feu et de l’humidité ! Le Cavadee renferme des aspects les uns plus profonds que les autres. Du spiritualisme transcendant toutes dimensions de l’espace et du temps ! A chercher ses origines, on se perdra dans la nuit des temps éternels. Son aspect culturel est plus significatif que son aspect cultuel. La culture, un jour, dominera toutes nos pensées. Le culte, un soir, nous plongera dans les abîmes de la terre. De l’apparition de l’homme l’envie innée de s’associer à un naturalisme de son moi intérieur était chose naturelle. Comme l’arche de Noé, l’arc du Cavadee traçait l’art de l’architecture. Il s'agissait des toutes premières formes que l’espèce humaine a pu concevoir dans son imaginaire pour que son existence ne soit pas synonyme de résistance. Sa beauté artistique réside dans son goût de la simplicité. La vie de la boiserie qui fait honneur au Cavadee rythme avec la tendresse du bambou. La botanie n’était pas étrangère à nos ancêtres. D’où leurs connaissances expertes en matière de plantes et autres fleurs aux parfums multiples et aux couleurs variées pour l’embellissement et l’ornement du Cavadee. La médecine antique tamoule, connue comme ‘Sidha’ jetant la base de la pharmacologie, était partie prenante de la célébration du Cavadee aux herbes mystérieuses et autres métaux. Dans le temps le plus reculé de l’histoire contemporaine, il y avait même des fleurs de l’océan qui ornaient la structure du Cavadee. La thalassothérapie faisait partie de la vie quotidienne du monde tamoul. Ce n’est que la synthèse de la botanie et de la thalassothérapie. La métallurgie était une des premières sciences de nos aïeux. L’argent pour l’acupuncture. Le bronze et son compagnon, le laiton, étaient essentiels pour la préservation des aliments comme le lait, l’eau, et autres essences aromatiques. Les clochettes à base d’argent, d’oxyde de plomb, de l’étain et du bronze sont les préludes aux notes musicologiques. Le Cavadee est le berceau de l’art et de la science. L’artiste et le scientifique de cet ancien monde nous préparaient la vie que nous menions ici-bas comme les passagers d’un rêve.