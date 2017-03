THÉÂTRE - 16 MARS : Une brûlante envie d’y retourner ?

Cette brûlante envie de servir revient sur scène au Théâtre Serge Constantin, ce jeudi 16 mars, à 20 heures. Écrite par Jean Lindsay Dhookit, cette pièce satirique est remarquablement interprétée par ses deux personnages principaux, sur lesquels repose une grande partie du texte, Robert Furlong et Jean-Claude Catheya. En incarnant ce politicien véreux et son conseiller affidé, les comédiens révèlent dans leur chair tout le crédit de ce texte, ancré à Maurice mais néanmoins universel sur les travers de « l’homo politicus ». Malgré ces portraits corrosifs, cette pièce ne cède pas au populiste « tous pourris » puisqu'elle esquisse en abîme la capacité de réaction de la population et le portrait d'un autre politicien…

Bien sûr, cette Brûlante envie de servir évoque une île volcanique en éruption, une Aston Martin par-ci, des biscuits par là et des distributions de cadeaux électoraux en tous genres. L’ancrage dans la vie politique mauricienne y paraît évident, mais à la lumière des scandales de corruption divers et variés qui émaillent l’actualité d’autres pays ou encore à celle de programmes politiques à géométrie variable et promesses électorales rarement tenues, cette pièce peut être appréciée et applaudie par tout citoyen vivant dans toutes sortes de démocraties. Son intérêt consiste à brosser un portrait type de politicien véreux et manipulateur, appliquant sans le savoir (car il est aussi inculte que la plupart des politiciens de notre époque) les préceptes de la doctrine de Machiavel : « la fin justifie les moyens » à savoir l'accession au pouvoir, à n'importe quel prix et sans aucune considération morale.

Trop heureux d'avoir pu échapper au séisme qui accable l'île où il est censé demeurer ministre du Tourisme, le senior minister se laisse aller aux confidences avec un sens de la séduction tout à fait appuyé, devant le public qui lui est a priori le plus acquis : son conseiller, son épouse et accessoirement un petit ministre qu'il désigne avec mépris comme Ministre de l'inculture. Incarnation absolue du cynisme en politique, cet homme auquel Robert Furlong prête son art avec une impressionnante efficacité, contraste avec la naïveté de ceux qui l'entourent sur le pont du paquebot en route pour l'Australie.

Au fil d’une longue conversation d’apparence anodine car sans enjeu dans ce huis clos sur l'océan, s’égrènent les principales forfaitures dont un politicien est capable. Devenus parfaitement oisifs le temps de cette longue traversée vers l’Australie, le ministre et son conseiller meublent le temps, jour après jour, à la fois à digérer l’événement qui les a poussés à sauver leur peau sans se soucier de leurs concitoyens, à s’interroger sur leurs choix à venir et revenir sur le passé… Pour le public, cet intermède propice aux confidences devient une leçon de choses sur l’art du machiavélisme et toutes ces petites veuleries qui nourrissent les joies du pouvoir.

Qu’importe si l’on croit ce triste personnage comparable au profil de tout des politiciens en poste ici et ailleurs, ou si l’on estime qu’il s’agit d’une caricature concentrant toutes les roublardises dont l'homo politicus est capable. Le charmeur ambitieux qui prend forme sous nos yeux en déroulant son petit catalogue de forfaitures qu'il assume orgueilleusement, est criant de vérité. Il offre un exutoire jouissif aux écœurements, chocs et indignations que le monde politique peut quotidiennement nous infliger. Cet homme sans foi ni loi, qui corrompt, retourne sa veste au gré des opportunités, lance des rumeurs infondées pour masquer ses forfaits, trompe ses plus proches collaborateurs, manipule la presse et n'a donc finalement que mépris et cynisme à offrir à autrui, est doté d'un profil connu. Mais sa révélation sur scène dans une conversation qui a priori ne visait qu'à faire passer le temps, possède à la fois le pouvoir de dessiller les naïfs et d'amuser les blasés de la politique.

Lindsay Dhookit et le metteur en scène Gaston Valayden n'abandonnent pas pour autant lecteurs et public à ce sombre constat. En apportant parfois la contradiction semblant plaider le faux pour savoir le vrai aussi, le conseiller garde souvent dans ses opinions personnelles le sens commun et une conception plus empathique de la politique. Aussi, comme le leur apprend la radio, la population du pays qu'ils ont abandonné s'est reprise en main et s'est révoltée. Surtout, et sans doute y a-t-il là le petit piment et la faiblesse de ce senior minister, un autre style de politicien se dessine en creux au fil des conversations…

Un certain Rajiv, de plus en plus populaire, que notre triste hère ne cesse de critiquer, reprend la main au pays. Paré des qualités que tout citoyen attend d'un politicien, ce personnage que nous ne pouvons qu'imaginer, permet de ne pas désespérer… à moins qu'il ne s'agisse là encore que d'une ruse du monde politique, où les moutons blancs redonnent confiance, tandis que les moutons noirs accomplissent leurs basses besognes dans l'ombre.