THÉÂTRE - CES 3 ET 4 MARS : Gaston Valayden, « J’ai eu une “brûlante envie” de monter cette pièce »

Cette brûlante envie de servir, une pièce de Lindsay Dhookit, va être présentée pour la première fois sur scène ces 3 et 4 mars à 20h au théâtre Serge Constantin, à Vacoas. « Rama Poonoosamy a pris l’engagement de monter cette pièce après l’attribution du prix Jean Fanchette. Je l’ai lue et j’en suis tout de suite tombé amoureux parce qu’elle me donne l’occasion de dire des choses… J’ai eu une brûlante envie de monter cette pièce », explique le metteur en scène, Gaston Valayden.

Cette brûlante envie de servir est l’histoire d’un Senior Minister qui quitte son pays à bord d’un bateau en raison d’une éruption volcanique. Son conseiller, son épouse et le ministre de la Culture prennent la fuite à ses côtés sur l’embarcation. Leurs dialogues sur le pays et leurs actions passées dévoilent toute la veulerie et le cynisme dont ils ont fait preuve sur « cette île de malheur », où il s’engage à « ne plus jamais remettre les pieds ». Mais plus tard, quand le Senior Minister apprend que les éruptions ont cessé et, surtout, que des gisements de cobalt, de nickel et d’uranium ont été découverts, il veut tout de suite y retourner, révélant une envie de servir particulièrement intéressée…

Lindsay Dhookit a écrit un premier jet de Cette brûlante envie de servir en créole puis l’a proposée à un concours d’écriture dramatique. Une version anglaise plus élaborée a ensuite été publiée avant que ne suive l’adaptation en français, réalisée par l’auteur lui-même. Gaston Valayden a été particulièrement intéressé par la description que fait cette pièce des humains en politique, qui parlent d’une brûlante envie de servir, mais auraient peut-être dû préciser « de se servir ».

« Ce problème ne concerne pas seulement Maurice, qui n’est qu’un petit point quelque part qui imite ce qui se passe ailleurs », observe le metteur en scène, Gaston Valayden. « Donald Trump, Robert Mugabe, Jacob Zuma et consorts… Comment le peuple accepte que ces gens soient à la tête de leur pays ? Ils gobent tout ce que disent les dirigeants (…) Pour moi, les politiciens sont tous les mêmes. Ils appartiennent à une race spéciale. »

Lorsqu’on lui demande s’il estime que cette pièce reflète l’ensemble du monde politique, il répond sans hésiter qu’il n’existe pas de politicien honnête et qu’ils masquent impunément leurs intérêts personnels et les confondent avec ceux de la nation. « La politique les rend comme ça. L’ambition fait qu’on se sert des gens. Le pouvoir et l’intérêt personnel sont intimement mêlés à la politique. Si on peut me donner l’exemple d’un pays où la politique s’exerce honnêtement, j’aimerais aller y vivre tout de suite. »

Incarné par Robert Furlong, le personnage principal, le Senior Minister, dirigeait le tourisme après avoir touché à plusieurs secteurs tels l’agriculture. Il connaît parfaitement les rouages du gouvernement et aspire à gravir les échelons pour arriver au plus haut possible et atteindre le pouvoir absolu. Pour cela, tous les moyens sont bons. Le conseiller Alfred, qui apparaît sous les traits de Jean-Claude Catheya, adore son ministre et reçoit ses confidences. « C’est un suiveur qui accepte tous les coups tordus. Le ministre se sert de lui pour exprimer ses désaccords et son mépris pour ses collègues. À travers ce conseiller, Lindsay Dhookit montre la face sombre du ministre, un peu comme Cassius révèle l’autre visage de Brutus dans Jules César, de Shakespeare… »

L’action avant tout

Joué par Darma Mootien, le ministre de la Culture est un reflet des ministres de la Culture que Maurice a connus, c’est-à-dire des ministres qui s’occupent surtout de religions et d'associations socioculturelles. Lui aussi aspire à grimper l’échelle du pouvoir. L’épouse du Senior Minister, Brinda, est, elle, incarnée par Géraldine Boulle et, dans un premier temps, agit comme une femme obéissante, qui suit son mari partout.

« Pour cette pièce, confie Gaston Valayden, j’ai préféré des comédiens qui ont de l’expérience, du talent et du potentiel. Je ne m’attache pas à leur apparence physique, mais plutôt à leur capacité d’interpréter leur rôle avec leur propre sensibilité, de développer leur personnage et le faire évoluer. Tous apportent de la maturité à leur personnage. Ils leur donnent une certaine crédibilité sans trop les pousser dans la caricature, si bien qu’on peut sympathiser avec eux, même s’ils sont dégoûtants. »

Le metteur en scène a décidé de mettre l’emphase sur la définition que propose Lindsay Dhookit de la politique comme l’art de dire les choses. Ce ministre a donc toujours une explication à tout ce qu’il fait, même si ces actes se relèvent injustifiables. La fin a d’ailleurs été légèrement modifiée pour souligner davantage cette notion. L’idée revient comme un refrain, aidée aussi par la musique à thème. « On peut dire que j’ai recherché un certain réalisme. Pour moi, la vie elle-même est une tragédie et la politique y contribue. À Maurice comme partout ailleurs, on est pris et influencé par la politique. Le côté cynique et satirique de la pièce est très fort, sans pour autant tomber dans la caricature. »

Les comédiens apparaissent en costumes modernes dans un décor dépouillé, composé d’une simple structure métallique représentant le bastingage du bateau, auquel seront ajoutées des bouées de sauvetage. Au début de la pièce, la vidéo et les lumières évoquent brièvement l’atmosphère de panique engendrée par l’éruption volcanique au moment où les protagonistes fuient l’île. Alors que la musique comme la mise en lumière ne visent qu’à mettre en valeur les personnages. Car Gaston Valayden fait partie de ces hommes de théâtre qui misent tout sur le jeu d’acteur et les comédiens.