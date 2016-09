THÉÂTRE : Le clochard qui dit « J'existe ! »

« I am the product of a perfect world ! » cette phrase qui conclut la pièce de Sedley Assonne, The invisible man, dévoile toute son ironie quand on connaît le sujet et le personnage principal de ce quasi-solo, qui est un SDF, un clochard, en résumé un homme qui a tout perdu, et que les passants évitent de regarder sur son bout de trottoir. Après Ashish Beesoondial qui a créé le personnage pour la scène, puis Vikash Dookhy dans une version très éloignée à Porlwi by Light, Gaston Valayden incarne ce personnage qui a faim d'amour autant que de nourriture, et propose au public un nouveau rendez-vous, vendredi 9 septembre, à 20 heures, dans son petit théâtre de poche, Sapsiway, à Roches-Brunes. Initialement créée pour le Fringe theatre festival d'Indianapolis, cette pièce a d'ores et déjà été traduite en français par son auteur. Elle devrait être publiée et pourrait connaître de nouvelles représentations à l'avenir.

Gaston Valayden a joué un seul personnage pendant les trois représentations qu'il a présentées au public la semaine dernière, mais la pièce The invisible man en comporte plusieurs, qui passent dans la vie de Jack, le narrateur et même après sa mort comme ces employés de la voirie, qui viendront placarder un avis d'expulsion à son intention au-dessus de sa natte étalée sur le trottoir et peu après, enlever son cadavre retrouvé là un matin dont ils vont froidement se débarrasser comme d'un vulgaire tas de saleté… La façon dont à la fin, les deux employés municipaux se claquent les mains pour signifier l'idée d'un nettoyage vite fait bien fait, illustre d'autant plus puissamment la cruelle indifférence du monde ordinaire, que le spectateur vient pendant une heure d'écouter cet homme, Jack, raconter sa vie et partager son quotidien avec lui, avant de rendre son dernier souffle.

Ce quasi-solo donne l'occasion d'imaginer différents types de personnages, tels que Jessie l'ex-compagne de Jack ou son ancien patron dirigeant un call centre, et permet de comprendre que notre homme invisible a lui-même donné plusieurs facettes à sa vie. Le Jack qui déclare sa flamme à Jessie au restaurant, n'est en effet pas le même que celui qui se fait embaucher un jour dans un call centre, ou encore celui qui désespère du caractère factice de son job et de l'entreprise où il travaille, est très différent aussi de celui qui découvre avec consternation la lettre de rupture on ne peut plus définitive, que lui a laissée sa compagne avant de le quitter.

Abattre le mur

Le spectateur est tout de suite confronté au quotidien brutal et inconfortable de Jack, en le voyant à la première scène réveillé par les bruits de moteur de la rue, se lever difficilement et tenter de se soulager des courbatures que lui augure son lit de fortune, une mince natte assortie d'une valise en guise d'oreiller, sur un bout de trottoir au pied d'un mur particulièrement haut. L'auteur Sedley Assonne tenait particulièrement à la présence de ce mur, par allusion au fameux mur Face Book, dont les centaines de like et amis ne sont généralement que pure virtualité, en regard de la vraie vie agissante. Jack prend la parole pendant une heure ici pour briser le mur de l'indifférence, et ce qu'il raconte de sa vie aussi ordinaire et singulière que n'importe laquelle de nos vies, ne peut que nous concerner.

Nous passons dans la rue devant le clochard ou le sdf, sans le regarder, en nous écartant un peu, de peur qu'il nous sollicite, parce que contrairement à nous, il n'a rien à perdre lui, et d'une certaine manière peut tout se permettre. Si ces personnes que nous gommons chaque jour au coin d'une rue, remuent notre mauvaise conscience, Jack avive notre conscience, nous réconcilie avec nous-même et surtout avec lui. Malgré le caractère sordide du dénouement, et l'absurdité reptilienne du comportement des éboueurs, nous sortons de cette pièce en ayant le sentiment d'avoir rencontré une personne, et ce clochard qui ordinairement fait peur aux petites gens, devient familier, poète, mélomane et être sensible dans cette pièce.

Comme un jour on découvre, éberlué, que le "petit jardinier" qu'on a l'habitude de saluer tous les matins, a dans sa jeunesse fait le tour du monde, nous voyons ici un être réduit à la plus humiliante des conditions, nous révéler qu'il a vécu une vie semblable à la nôtre. Nous entrons tout de suite dans son intimité, assistant aux premiers gestes de sa journée, tels qu’allumer sa petite radio rouge à piles, uriner dans un coin, ajuster son bonnet. Il raconte comment il a appris à cohabiter avec les rats, qui font les poubelles comme lui, ou comme il entend le cri des crapauds… et nous sentons cette inconciliable distorsion entre son présent et son passé.

De la rupture à la mort

Jack nous fait revivre comme s'il s'agissait d'un mirage sa rencontre avec Jessie un jour dans le bus, et le jour où avec une douceur infinie, il lui a dit qu'il l'aimait et voulait qu'elle soit la femme de sa vie. Puis une série de malchances lui tombe dessus, telle une massue. Comme s'il s'agissait d'un simple château de cartes, sa vie bascule complètement, dans un enchaînement en quatre temps. Jessie le quitte en lui reprochant de ne pas savoir l'aimer. Son patron le vire à cause de son manque de performance. Son docteur lui apprend par téléphone qu'il a une maladie plus grave que les migraines qui l'empêchent de travailler normalement. Enfin, son propriétaire l'expulse pour loyers impayés. Si cette avalanche de déveine le désarme immédiatement, n'oublions pas que tout a commencé par l'absence d'amour. Avec la lettre de rupture, son unique raison de vivre s'est évanouie. De son travail dans un call centre, il avait dit tout l'ennui et l'inutilité quelques instants auparavant, offrant une incursion critique sur le monde actuel.

Le deuxième et dernier acte est entièrement consacré à la vie dans la rue et à la lutte vaine que mène Jack contre l'indifférence de ses semblables. Celui qui a adulé Hamlet et avoué écrire de la poésie à cause de Baudelaire, rejette désormais Roméo et Juliette comme une stupidité. Souffrant de l'amour qu'on lui a refusé, Jack ferme la porte de son cœur. Gaston Valayden s'est approprié ce texte avec son physique d'homme mûr, accentuant par exemple la déchéance de son personnage en le rendant alcoolique à la fin de sa vie, l'addiction laissant à la fois libre cours au délire et expliquant aisément l'issue fatale de l'intrigue.

Bien sûr, ces personnes paraissent invisibles non parce qu'elles le sont, mais parce que nous ne voulons pas les voir… Or ceux qui en ont fait l'expérience savent que dialoguer avec un clochard ou un sdf est une expérience qui enseigne l'humilité et aide à réfléchir sur sa propre vie et le sens-même de la vie. À côté du mur foisonnant d'amitiés artificielles de Face Book, d'innombrables murs sont érigés à travers le monde pour séparer les peuples, et dans le cœur de chacun, de plus en plus replié sur lui-même par peur de l'autre, un mur d'indifférence de plus en plus haut se construit froidement, placidement. C'est ce que cette pièce dénonce, en démontrant que l'humanité n'est pas toujours du prétendu bon côté de la barrière.