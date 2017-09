THÉÂTRE DU PLAZA : La rénovation désormais entre les mains des Indiens

Une somme de Rs 325 M, provenant de la ligne de crédit du gouvernement indien au gouvernement mauricien, sera allouée à la rénovation du Théâtre du Plaza. Si la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill est ravie d'avoir enfin trouvé le financement nécessaire pour ce projet, en revanche, certaines exigences du donateur indien donnent lieu à des réserves au sein de la municipalité. Dès lors, les discussions sur la préservation de ce bâtiment historique, et pièce importante du patrimoine culturel mauricien, ont été relancées.

Le Théâtre du Plaza est fermé depuis plus de dix ans pour cause de… rénovation. Ces travaux tant attendus font partie de la troisième phase du projet de rénovation du bâtiment du Plaza, les deux premières ayant déjà été exécutées. Le retard concernant le théâtre est dû au problème financier. C'est pour cette raison que la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill et les personnes engagées dans le combat pour la protection du patrimoine ont été heureuses d'apprendre que le Théâtre du Plaza fait partie des projets financés par l'aide indienne.

Selon les conditions attachées à cette ligne de crédits qu'a accordée l'Inde à Maurice, le gouvernement indien doit, comme premier pas, « appoint a Project Management Consultant Team (PMC) ». Selon une correspondance du ministère des Administrations régionales, en date du 31 juillet, envoyée à la mairie des Villes-Soeurs, ce PMC « will assist in the entire procurement process, the award of contract, the supervision of works and certifications of claims ». Dans cette même lettre, le ministère demande à la municipalité de confirmer qu'elle est « agreeable to the appointement of a PMC », qui sera sélectionné par Exim Bank of India.

Dans une autre lettre en date du 19 juillet, on demande à la mairie de « submit a mandate letter to request the Exim Bank of India to undertake the procurement process for selecting the Indian Contractor/supplier up to the bid evaluation stage for their respective projects ». En fonction des directives reçues du gouvernement central, le maire a convoqué une réunion spéciale du conseil municipal le 4 août pour établir un vote sur ces « mandates » à l'Exim. Il y avait 14 conseillers présents, dont un seul élu de l'opposition, à savoir Zaed Nanhuck du PMSD. En général, les conseillers municipaux ne sont pas contre le financement indien pour la rénovation du Théâtre du Plaza, mais des divergences de vues sont cette fois notées.

Divergences

Celles-ci portent sur les modalités fixées par le gouvernement indien pour la réalisation du projet. Lors des débats avant le vote, des conseillers n'ont pas manqué de souligner que le Théâtre du Plaza appartient à la municipalité et, de ce fait, disent-ils, la mairie devrait être partie prenante dans la réalisation du projet. « D'après les conditions de l'accord pour cette ligne de crédit, la quasi-totalité des travaux sera réalisée par les Indiens. De quelle manière les compétences mauriciennes et l'économie mauricienne vont-elles bénéficier de ce projet ? » s'interroge le conseiller Zaed Nanhuck, qui a voté contre un mandat octroyé à l'Exim Bank pour le choix d'une Project Management Consultant Team. « Il ne s'agit pas d'une allocation octroyée par l'Inde, mais d'un prêt. Ce qui signifie que nous allons devoir rembourser les dettes », ajoute-t-il. « J'ai demandé ce jour-là certaines clarifications dans l'exécution du projet, mais je n'ai pas eu des réponses », confie-t-il au Mauricien.

Selon le procès-verbal de cette réunion, le « conseiller Boojhawon a exprimé des réserves concernant la nomination d'un PMC pour la rénovation du Théâtre du Plaza ». Toujours selon ce document, le conseiller du MSM s'est appesanti sur « le design italien et l'authenticité du Plaza » qu'il faut préserver. « Il a cité l'exemple du théâtre de Port-Louis, où il y a eu selon lui des modifications au design. Il est d'avis qu'il faut avoir recours à des experts mauriciens concernant le Plaza. »

S'agissant toujours des caractéristiques du Théâtre du Plaza, le conseiller du PMSD affirme avoir demandé au maire durant la réunion si la mairie avait obtenu des garanties par rapport à l'authenticité de ce théâtre. D'autres conseillers qui sont intervenus ce jour-là sont d'avis que la mairie devrait « avoir un droit de regard » sur l'exécution des travaux de rénovation pour s'assurer que « l'architecture de cet édifice historique soit préservée ». Selon le procès-verbal, l'adjointe au maire est d'avis qu'il faut revoir les “terms and conditions” et que « toute décision ne doit pas être prise au détriment du patrimoine ».

Au moment du vote pour ce mandat à l'Exim Bank, le conseiller du PMSD a voté contre tandis que le conseiller du MSM s'est abstenu et que les autres conseillers de la majorité ont donné leur accord. Nous avons interrogé le maire des Villes-Soeurs quant aux craintes de certains conseillers municipaux sur l'approbation accordée à l'Exim Bank en vue de nommer un consultant pour la rénovation du théâtre, et les doutes que les spécificités de cette pièce du patrimoine ne soient pas respectées. Ken Fong Suk Koon repousse toutefois ces inquiétudes. « C'est vrai que l'Exim Bank sera responsable des procédures pour les appels d'offres et nous avons soumis le mois dernier à l'Exim Bank un dossier complet sur le Plaza », indique Ken Fong Suk Koon. « Dans les discussions que nous avons eues avec le gouvernement, nous avons clairement fait ressortir que la municipalité doit être partie prenante dans ce projet, et elle le sera », affirme le maire.