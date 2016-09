THÉÂTRE : « The Invisible man », Un huis clos solitaire

« L'homme naît seul, vit seul, meurt seul », disait Bouddha. Alors que la première pièce en anglais de Sedley Assonne relatant l'histoire de Jack tourmenté par l'enfer de la solitude, mettait l'accent dans sa première mise en scène (au IndyFringe Festival 2015) sur le paradoxe qui veut qu'on se trouve très « entouré » sur les réseaux sociaux, alors que dans la réalité on se retrouve rejeté, isolé, Darma Mootien (metteur en scène) a opté pour une approche plus philosophique du texte de Sedley Assonne « Tne Invisible Man ». Gaston Valayden (Jack) prolonge la démarche, convaincu que la plupart des gens sont « invisibles », victimes de l'indifférence, de la rupture dans la relation à l'autre. Après trois représentations (25 au 27 août dernier) et à la demande du public, la pièce de Assonne sera jouée une nouvelle fois dans les locaux et par la Trup Sapsiway le 9 septembre 2016 à Camp-Levieux.

La mise en scène de Darma Mootien donne une dimension plus universelle à ce drame de la solitude humaine. Pour Gaston Valayden qui interprète plusieurs rôles sur scène, la vie est une tragédie. L'homme devient « invisible » aux yeux des autres. Gaston réduit l'homme, dans son jeu, à son champ d'action, son corps et ses fonctions. La parole est le seul élément qui permet au personnage de Jack de témoigner de la condition humaine. Le processus de réduction applique à ce personnage (une chaise sur fond noir et les jeux de lumière pour indiquer les changements de temps et d'espace) est le seul moyen de livrer aux spectateurs une réflexion sur l'homme et le monde.

Personnage du regard tragique, du désespoir, de la solitude éternelle, de l'incommunicabilité « The Invisible man » affiche un air nihiliste. Donnons quelques éléments sur Jack : « The invisible man », c'est au départ cette confrontation entre le réel et le virtuel qui est au centre de la pièce d'Assone. Le thème est universel. La pièce version Mootien dure entre 50 minutes et une heure et présente Gaston Valayden en SDF dans différentes situations. Isolement, rejet, mort : c'est ainsi que peuvent se décrire l'existence et le processus théâtraux. Discret, solitaire, de nature fragile, Jack abandonne son travail, est abandonné par sa femme. Le problème posé dans la pièce réside dans l'incompréhension sans solution qu'il donne à voir. Aucun jugement, aucune affirmation, un doute permanent rende le personnage principal précaire.

Texte: Sedley Assonne, comédien: Gaston Valayden, mise en scène: Darma Mootien, lumières : Darren Vydelingum, assistant et son : Christopher Ratsizaonen

Point de vue

Gaston Valayden a été, dit-il, sollicité a plusieurs reprises pour interpréter « The Invisible Man ». La Trup Sapsiway avait à l'époque d'autres engagements. Le voilà enfin disponible à changer de peau et à susciter l'émotion du public sur un problème d'actualité : les sans-domiciles. Seuls deux éboueurs apparaissent sur scène aux côtés du personnage principal. Le public assiste à une pièce de théâtre qui est un questionnement perpétuel sur ce que l'homme ne peut pas faire. Il ne fait que constater, montrer la vacuité de son existence et l'impossibilité de connaître la nature réelle des choses. Il oscille entre ses doutes et les incertitudes du monde, l'indifférence du monde autour de lui qu'il tente de décrire, mais auxquelles il n'échappe pas. S'il ne problématise pas son rapport au monde, il se réduit au silence, niant toute possibilité de bonheur, remède (Jack est rongé par un mal de tête). Voilà l'image qui est délivrée de l'humain et qui prolonge la réflexion, le questionnement, et nous permet donc d'assigner une dimension philosophie comme fondement de cette pièce.