THÉÂTRE - LADROG : AR NOU NON, La comédie mauricienne en tournée

L’école de théâtre La Comédie Mauricienne présente Ladrog : Ar nou non, une pièce de théâtre interactive humoristique qui tourne depuis la fin du mois de février à travers l’île.

Le directeur et formateur de l’école, Raj Gokhool, indique que la pièce est interactive, « ce qui veut dire que nous amenons le public à jouer avec nous ». Ainsi, outre une meilleure prise de conscience sur ce fléau de société, le spectateur a également l’occasion de tourner l’histoire en une fin heureuse puisqu’il y participe.

M. Gokhool souligne que la pièce se joue à quatre niveaux. Dans un premier temps, elle évoque le milieu scolaire des jeunes et traite non seulement du problème de drogue mais également de cigarette, de boissons alcoolisées et de la pression des pairs. Ensuite, on assiste à l’évolution des personnages dans une fête d’anniversaire, entre amis, le soir ; puis dans le quartier ; et enfin à la maison, en famille, un lieu où souvent on a du mal à en parler, dans le salon. À chaque fois, il y a un temps d’arrêt pour un échange entre comédien et spectateur.

La pièce cible un public familial. « C’est pour sensibiliser les jeunes comme les parents », soutient Raj Gokhool en précisant qu’« on parle sans tabou mais [que] le language n’est pas vulgaire ».

La tournée a commencé le 26 février. Hier soir, avec le soutien du ministère des Arts et de la Culture, la troupe s’est produite au théâtre Serge Constantin à Vacoas, dans le cadre des activités de l’indépendance. Vendredi prochain, elle sera au Centre social de Mahébourg (à proximité du bureau de la Central Water Authority (CWA)) ; le 31 mars, elle sera au centre de jeunesse de Flacq. La pièce dure une heure. Elle commence à 19 heures. L’entrée est gratuite.

EN PÉRIODE SCOLAIRE

Casela propose un programme éducatif

Casela World of Adventures propose un programme éducatif qui permettra aux enfants de découvrir le parc à leur rythme, avec l’aide d’un manuel de l’enseignant.

Ce manuel, gratuit, sera remis à l’enseignant une fois au parc. Il leur permettra d’informer les élèves sur les résidents du parc et les activités proposées.

Avec le ticket d’entrée, les élèves, professeurs et accompagnateurs ont droit à la marche dans les volières, le Monkey kingdom, le Tubby slide et le tubby jump de l’avalanche mine, la mini-ferme, le safari africain en bus lors duquel ils pourront découvrir les autruches, les zèbres, les impalas et les deux rhinocéros blancs, l’observation des girafes, celle des hippopotames pygmées, des lamas, des félins, des tortues géantes et de 1 500 espèces d’oiseaux.

Des causeries animées par les soigneurs du parc, d’une durée variant de 8 à 15 minutes et sur différentes espèces d’animaux, permettent aux visiteurs d’apprendre davantage sur la vie et les habitudes des résidents du parc. Elles sont gratuites. Ainsi à 10 heures, a lieu une causerie sur la crécerelle de Maurice ; à 10 h 30 sur les chauves-souris géantes ; à 14 heures sur l’hippopotame nain et à 14 h 30 sur le macaque à queue longue.

Ceux qui le souhaitent peuvent également réserver pour une visite guidée par groupe de 35 pour une somme additionnelle de Rs 1 200. Ou encore, participer à des ateliers à thèmes contre des frais supplémentaires.

Si Casela est ouvert 7 jours sur 7, les sorties scolaires, elles, sont proposées du lundi au vendredi. La réservation doit se faire 72 heures à l’avance et pour les visites guidées et ateliers, deux semaines à l’avance. Toutes les demandes doivent être faites par mail à la réservation du parc à school@caselapark.com. Pour de plus amples renseignements, appeler le 401 65 00/03/04.