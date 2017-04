THÉÂTRE SERGE CONSTANTIN : Alain Narainsamy récidive avec “Sory Mo Frer-Le Retour”

L’année dernière, Alain Narainsamy avait fait carton plein avec son premier one-man-show “Sory Mo Frer”. Vu la demande grandissante de ses fans, l’humoriste a décidé de remettre le couvert avec “Sory Mo Frer — Le retour” pour cette fin d’avril.

Voix posée, rire facile et humour grinçant, Alain Narainsamy continue de surfer sur la vague du succès. Et annonce de ce fait “Sory Mo Frer — Le retour”, qui sera joué le samedi 29 avril à 20 heures au Théâtre Serge Constantin, de même que le dimanche 30 avril à 15 h 30 et 20 heures.

Repéré par Immedia à travers son directeur Rama Poonooosamy, puis par Miselaine Duval, Alain Narainsamy a cartonné aux côtés de ses deux compères Berty Prosper et Stéphan Raynal au sein des 3 Mustikers. Pour cause : à chacune de ses prestations, il déclenche le fou rire. On pourrait rester des heures à l’écouter mimer, parodier et surtout entrer dans la peau de plusieurs personnages connus. Il fait l’enfant en incarnant Ti Jérôme, imite les politiciens tels Paul Bérenger, Anerood Jugnauth et Gaëtan Duval. “Sory Mo Frer — Le retour” sera plein de surprise comme le promet l’humoriste.

D’autant qu’Alain Narainsamy déborde d’énergie. Jamais à court d’idées, il excelle dans le registre des chansons “kase-ranze”. Sa voix se module à la perfection et le public reste bouche bée en le voyant dans la peau de Céline Dion. L’accueil des Mauriciens pour son premier one-man-show, Alain le qualifie de « fantastique ». Il avait songé à se présenter à Paris, mais, sur les conseils de sa femme, s’était ravisé pour révéler “Sory Mo Frer” en avant-première à Maurice.

Cette année, Nandanee Soornack n’échappera pas à son œil avisé. Alain Narainsamy fait la moue et lance : « Ou kone ki mwa ? » Sans aucune méchanceté, Alain caricature l’actualité et lui donne un cachet humoristique.

Le show de cette fin d’avril ne dépassera pas 1 h 40. Le spectacle est organisé par Mystic Events. Les billets sont en vente à Rs 350 et Rs 500 (VIP) au Café Métro, Vacoas, Ritz Boutik, Curepipe, Metro Music Shop, Super U, de Belle-Rose. Réservations : 52537270 et 52567290.