THESOUTH AFRICAN AIRWAYS CARGO PRINCESS MARGARET CUP: Kremlin Captain est le cheval à battre

Nous n’allons pas polémiquer une fois de plus autour du couplage de paris offert par SMSpariaz vu qu’on a, en maintes occasions, donné notre point de vue sur une situation où le parieur n’est pas protégé. Cela dit, Kremlin Captain est le grand favori de la classique du sprint et il semblerait qu’il possède en Reim un lieutenant de rêve pour annihiler les velléités de certains adversaires.

Kremlin Captain se pose donc comme le cheval à battre, à abattre diraient certains. Il n’a pas recouru depuis sa victoire dans le Barbé, soit un peu plus de deux mois, et où il avait atteint, selon nous, la meilleure forme qu’il n’ait jamais affichée au Champ de Mars. Il a été souvent vu à l’entraînement, mais s’est contenté de travailler légèrement, sans doute parce qu’il a souvent nagé dans le centre privé de Pointe-aux-Sables.

La difficulté pour son entourage a été de le conserver dans la même forme et il a été fait de sorte qu’il soit fresh pour son retour à la compétition. Il ne tire plus en course car la dent qui le gênait a été extraite. Ce qui fait qu’il peut facilement courir dans son pas et sortir une grosse accélération par la suite. Si mardi matin il n’a pas été trop à son affaire aux côtés de Tandragee, il a affiché de meilleures dispositions hier. On le voit facilement trouver une bonne position et montrer sa suprématie.

Si Kremlin Captain peut se permettre de ne pas courir en tête cette fois, Captain Magpie semble dans l’obligation de le faire. Placé au numéro 6, il doit, selon nous, contourner ce handicap pour mieux se placer. Et son meilleur placement est la position tête et corde. Cependant, il pourrait être contrarié par la présence de Reim ou même par le favori. Reste qu’il est à notre avis le plus rapide du lot et devrait diriger le peloton.

Qu’en adviendra-t-il de la suite des opérations ? On ne voit pas Reim camper sur sa position sans bouger le petit doigt. Et si ML Jet se mettait de la partie pour brouiller les pistes ? Il a été lui aussi freshened étant donné son absence depuis la 17e journée. Il affectionne également la position tête et corde. Et si c’était finalement sur lui que reposerait le résultat final ?

Tout reste donc possible et c’est pourquoi on dit encore une fois que le public parieur n’est pas protégé avec ce couplage de paris illogique que la Gambling Regulatory Authority veut nous faire avaler. Certes, il est dit dans les Rules Of Racing que tout cheval entré dans une course doit courir on its merits, mais on sait bien que tel n’est pas le cas bien souvent, surtout quand un entraîneur engage plus d’un représentant.

Tout ce remue-ménage pourrait éventuellement tourner à l’avantage d’un autre adversaire, en l’occurrence Tandragee, qu’on a vu en pleine possession de ses moyens cette semaine. Il aurait certainement battu Captain Magpie à sa dernière tentative. Avec seulement 58 kg sur le dos, il faut sérieusement le considérer.

Charles Lytton, qui a montré le bout du nez à sa dernière sortie, est aussi capable de profiter de toute lutte à l’avant. Il pourrait même être mieux placé que Tandragee dans le parcours. Il faut toutefois faire ressortir qu’il ne portera pas 55 kg à cette occasion, mais il peut avoir encore progressé après son succès.

On trouve que Desert Sheik, régulier ces derniers temps et qui n’est pas trop handicapé par sa ligne extérieure, pourrait être forcé à faire les grands écarts pour trouver le passage. Prince Of Thieves arrive d’après nous trop vite à ce niveau de la compétition pour être dans le coup. C’est toutefois un cheval d’avenir qu’il faut suivre. En ce qui concerne le nouveau Sheer Trouble, il vaut mieux le revoir et nous persistons à croire que Split The Breeze n’a pas sa place dans cette course.

LES AUTRES COURSES

1. Cette première épreuve n’est pas facile à déchiffrer avec la présence de trois nouvelles unités. Des autres engagés, on retrouve six autres chevaux faisant partie de la cargaison de 2016. Cette course ne concerne donc que les nouvelles unités de la présente saison et tous courent après leur première victoire. Eternal Love est celui qui possède le plus d’expérience pour avoir déjà quatre courses au Champ de Mars. Mais ce n’est certainement pas un cheval en qui on peut avoir cent pour cent confiance, même s’il est passé assez proche du succès. Il se pourrait que ce soit lui qui dirige les opérations et si jamais il peut faire à sa guise, cela pourrait jouer en sa faveur. On lui préfère Nadas, de l’entraînement Ricky Maingard, qui nous a laissé une bonne impression à ses débuts. Il semble avoir profité de cette course et l’a démontré à l’entraînement. Alloy, le nouveau de chez Rameshwar Gujadhur, a laissé entrevoir des possibilités à l’entraînement. Son entraîneur le fait porter des œillères d’entrée. On le croit en mesure de frapper d’entrée. Criss Cross Man a été bien plaisant lors de son dernier galop avec les œillères. Il a toutefois été décidé qu’il courra sans ce harnachement. Il doit néanmoins être retenu dans les sélections.

2. Cette course s’annonce, en principe, comme une simple formalité pour Jiggery Pokery. Mais les courses étant ce qu’elles sont et surtout quand cela concerne un cheval ou un jockey qui peut fauter au départ, rien n’est joué. Cependant, avec une deuxième ligne et s’il démarre en même temps que les autres chevaux, Jiggery Pokery devrait être idéalement placé comme lors de son succès. Ted Basset pourrait être son plus sérieux adversaire car on le voit aussi bien se positionner dans le parcours. Colour Of Courage est un candidat pour les lauriers, à condition qu’il soit dans son meilleur jour. Kentucky Bluegrass, vainqueur de deux courses cette saison, franchit un palier et retrouve a priori des adversaires plus redoutables. On aurait toutefois tort de ne pas croire en lui.

3. On sera sans doute convié à une lutte entre Jay Jay’s Wild et Castle dans cette épreuve. Jay Jay’s Wild a démontré à sa dernière sortie qu’il ne doit pas nécessairement courir en tête pour bien faire. Il pourrait laisser le soin à Parker de mener le peloton avant de passer à la vitesse supérieure. Castle termine le plus souvent bien ses courses. Il lui manque parfois le petit plus pour faire la différence. Il aborde ce parcours rallongé pour la deuxième fois après sa très bonne deuxième place derrière Blaze Of Noon (13e journée). On retiendra que The Big Easy débute directement sur 1850m. Il n’est pas considéré comme un stayer et les choses ne s’annoncent pas faciles au prime abord. Mais si son entraîneur en a décidé ainsi, c’est qu’il doit croire en lui. Il est à noter qu’il a souvent montré du pas et qu’il pourrait être tenté par la position tête et corde, surtout qu’il n’a pas été gâté par la ligne. La progression de Pont D’Avignon – sa dernière course est à ignorer — lors de la 17e journée mérite d’être retenue. Le parcours rallongé ne sera pas pour lui déplaire. Et si jamais il y avait une lutte à l’avant, il se fera un malin plaisir de reprendre les chevaux de tête. Une petite chance à Silver Dice qui sera piloté par l’apprenti Mogun avec une remise de 3 kg.

4. C’est un joli sprint qui se profile à l’horizon avec plusieurs prétendants à la victoire. La maniabilité de certains chevaux rend cette épreuve encore plus compétitive. On prend en exemple Evergreen, Maestro’s Salute ou encore Step To Fame pour ne citer qu’eux. Mais dans le cas présent, ce dernier paraît celui qui est le plus désavantagé au départ, avec le numéro 7 à l’extérieur. Il vient de réaliser un excellent chrono à sa dernière sortie et mérite d’être retenu dans les sélections. Toutefois, force est de constater qu’il monte nettement en valeur. Evergreen a remporté la majorité de ses courses en prenant le rôle de leader. Sur 1000m, on pense qu’il peut faire aussi bien en venant au finish. Il se pose du reste comme le favori de la course. Maestro’s Salute peut briller quand il en a l’occasion. Il a derrière une dernière course à vite oublier et il retrouve son parcours de prédilection. La présence de Bellicosity, avec une remise au poids de 3 kg, peut contraindre tout ce beau monde à venir au finish. On pensait qu’il serait cette fois sans les œillères, mais son entraîneur en a décidé autrement. On ne le croit pas capable de tenir jusqu’au bout. À ne pas négliger les chances de Lake Geneva et de Kimberly Al.

5. On fait de Memphis Mafia le vainqueur de cette course tant ce cheval a progressé quand on l’a vu travailler cette semaine. On considère qu’il n’a pas encore besoin des œillères pour bien faire car il reste un cheval plutôt ardent. L’absence d’un vrai meneur dans la course pourrait l’inciter à prendre la direction des opérations. S’il n’est pas inquiété, il ne sera pas rejoint. Cependant, Sir Earl Grey ne viendra pas avec la fleur au fusil, lui qui veut réussir la passe de trois. Comme il a été un facile vainqueur les deux fois qu’il s’est imposé, on dira qu’il peut en faire de même une fois de plus. À prendre en considération la candidature de Soweto Slew, qui est déclassé à ce niveau de la compétition. Des deux Rameshwar Gujadhur, le jockey Donavan Mansour a choisi Torotino, qui a toujours donné le meilleur de lui-même. Mais le cheval ne présente pas une belle robe. Mr Leyend, lui, peut avoir connu une baisse de régime. Il est toutefois confié à un jockey qui l’a déjà mené au succès. Il ne faudrait pas écarter Candy Rock, qui avait quelque peu surpris à ses débuts. Nous sommes pourtant convaincus qu’il aurait préféré une distance rallongée cette fois.

7. La question que doit se poser tout le monde est si Five Star Rock est suffisamment rétabli pour reprendre le chemin du succès. On a tendance à répondre par l’affirmative vu que le cheval affiche une forme irréprochable. C’est au niveau de sa bouche qu’il y avait un problème la semaine dernière. On voudrait aussi savoir s’il pourra mener les opérations tranquillement dans son pas. Ce ne sera certainement pas la bonne tactique à utiliser du côté d’In Your Dreams car ce cheval est placé à l’intérieur du favori. On ne sait pas comment se comportera Fleetfox avec l’apport des œillères. Il y a aussi le nouveau Supreme Power qui a gagné de bout en bout en Afrique du Sud. Les choses ne sont pas simples et Five Star Rock risque de laisser des plumes si jamais sa position était contestée dans le parcours. Il sera alors vulnérable et celui qui sera le plus apte à en profiter n’est nul autre que Canadian Dollar, qui porte toujours une très belle robe grise. C’est le meilleur finisseur du lot et il faudra le craindre en fin de parcours. Notons que son compagnon Dawn Raid a été raccourci et pourrait être plus à son affaire.

8. Après sa grande première au Champ de Mars, Viento Magico est bien placé pour continuer sur sa lancée, même s’il retrouve une valeur supérieure. Ce serait une déception de sa part s’il ne faisait pas l’arrivée. Cula doit faire partie des possibilités, lui qui retrouve la valeur dans laquelle il a inscrit son dernier succès. Il aura à contourner le handicap de sa huitième ligne. Esteco a connu un bon parcours avant d’être stoppé net lors de la 16e journée. Son entraîneur lui a accordé le temps nécessaire pour se refaire une santé et il tentera de capitaliser sur sa fraîcheur. Lui aussi a vu son engagement être revu à la baisse. On aura par ailleurs les yeux rivés sur Accountability, le cheval de Vincent Allet, qui portera des œillères pour la première fois. Le parcours du jour devrait être à son avantage. On peut s’attendre à une meilleure prestation de la part de Tembot, surtout s’il parvient à diriger les opérations. Lividus est aussi appelé à bien faire car on l’a trouvé en progrès ces derniers jours. Et que penser de la candidature de la nouvelle unité Saarikh, qui est un produit d’un certain Asiatic Boy ? Il a développé des qualités pour les parcours de moyennes distances alors que ses origines avaient plutôt une préférence pour le sprint. Il n’a pas démontré grand-chose à l’entraînement, mais ne peut être un mauvais sujet. Il est à suivre.

Juglall : sanction réduite à 3 semaines

Sanctionné pour quatre journées pour sa monte sur Ravatak (15e journée), Nooresh Juglall a vu sa suspension être réduite à trois journées par le comité d’appel mercredi. Du coup, le jockey mauricien qui observe un petit break dans son île natale, manquera la journée du jour et celles de dimanche et du vendredi 23 à Singapour, où il exerce sa profession.