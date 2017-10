THOMAS SANKARA (1949-1987): Au pays des hommes intègres

Depuis quelque temps, l’actualité internationale de l’Afrique francophone est dominée par la mémoire de Thomas Sankara. On peut lire dans la page Afrique de RFI que « le 15 octobre 1987 (le président burkinabé) Thomas Sankara tombait sous les balles d’un commando. Trente ans plus tard, on ignore toujours qui a commandité l’assassinat… La justice burkinabée s’est saisie du dossier. » Les questions sont nombreuses. L’homme fascine et ses discours résonnent plus que jamais auprès d’une jeunesse africaine qui en a fait un héros. Que peut-on apprendre de la biographie de ce héros ?

Biographie

Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako dans le centre de ce qui s'appelait alors la Haute-Volta. Les Sankara sont issus d'une lignée Peul-Mossis appelée aussi les Silmimoose. Peuls et Mossis représentent aujourd'hui les groupes culturels les plus importants au Burkina Faso, respectivement 10% et 48%, et les plus mobiles. Les Peuls étant éleveurs et les Mossis agriculteurs, la rencontre des parents de Thomas Sankara se fit naturellement. On raconte que son enfance est également très pieuse. Ayant obtenu son bac en 1969, Sankara entame une formation de quatre ans d’officier à l’Académie militaire d’Antsirabe, à Madagascar. De retour au pays avec le grade de sous-lieutenant, fin 1973, Sankara est affecté à la formation des jeunes recrues. Invité par ses supérieurs, le 22 août 1974, à donner une conférence sur le rôle des forces armées dans le « développement », il s’en prend à l’« armée budgétivore » et à l’« oisiveté des soldats ». Ce qui fâcha ses supérieurs hiérarchiques.

« Oser inventer l’avenir »

Le 25 novembre 1980, un coup d'État militaire porte le colonel Saye Zerbo au pouvoir. Celui-ci est renversé en 1982 par un autre coup d'État militaire qui place le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo à la tête de l'État et le capitaine Thomas Sankara (des ethnies peul et mossi) à la tête du gouvernement. Ce premier entre en conflit avec Sankara et le limoge de son poste de Premier ministre en mai 1983. Trois mois plus tard, le 4 août 1983, Thomas Sankara effectue un nouveau putsch et instaure le Conseil national de la révolution (CNR) d'orientation marxiste. À la différence des autres dirigeants africains de l’époque, Thomas Sankara met l’accent sur l’avenir. Son credo est « oser inventer l’avenir », donnant à une Afrique exsangue l’espoir d’un lendemain meilleur. Ce n’est pas un slogan creux. Pour symboliser cette nouvelle étape, le pays est rebaptisé Burkina Faso, « le pays des hommes intègres » le 4 août 1984. Combinaison de deux mots dans deux langues principales du pays, Burkina Faso signifie « la patrie des hommes intègres » — Burkina se traduisant par « intégrité, honneur » en moré, et Faso se traduisant par « territoire, terre ou patrie » en dioula. Le choix de ce mélange de langues ayant le statut de langues nationales avec le français traduit la volonté d'unification d'une société multi-ethnique, avec plus de soixante ethnies. Deux ans plus tard, l’objectif de deux repas et de dix litres d’eau par jour et par personne est atteint. Thomas Sankara mène aussi campagne. « Consommez burkinabé » et se « vêtir burkinabé » deviennent des mots d’ordre. Une “vaccination commando” est mise sur pied, ayant pour objectif de vacciner 3 millions d’enfants en deux semaines ou encore l’“alphabétisation commando” visant à alphabétiser 35 000 paysans en cinquante jours. Devant l’ONU, il défend le droit des peuples à pouvoir manger à leur faim, boire à leur soif, et à être éduqués. Enfin, il prend position contre la dette des pays africains. « Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n’avons pas de quoi payer », dit-il. Certains observateurs font remarquer que, moins de trois mois après cette déclaration, Thomas Sankara est assassiné.

