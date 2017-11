TIC: Compass Venture Capital investit Rs 1,2 M dans ICT.io

Compass Venture Capital, le fonds de capital-risque du groupe ENL, a investi Rs 1.2 million dans ICT.io, un média en ligne spécialisé dans la promotion de l’innovation, de l’entrepreneuriat et des startups dans la région de l’océan Indien.

Cet investissement de Rs 1.2 million dans ICT.io, souligne la direction de Compass dans un communiqué de presse, est en ligne avec sa stratégie de développement d'un écosystème des startups. ICT.io, indique-t-on, utilisera les capitaux pour mettre en place d’autres équipes dans la région et investir dans la technologie afin de booster son audience.

ICT.io a été créé en 2015 en tant que blog et a évolué pour devenir aujourd’hui la première plateforme de média en ligne de l’océan Indien à se spécialiser sur les innovations technologiques et entrepreneuriales. Sur ce marché média digital naissant, ICT.io a adopté un modèle économique perturbant. Outre la vente d’espaces publicitaires, cet acteur du web possède aussi une activité de consulting technologique et organise de nombreux événements. Le dernier en date, le Krakathon, a eu lieu les 21 et 22 octobre à La Turbine, au Vivea Business Park, à Moka.

Au-delà de son statut d’organisateur, l’équipe est souvent invitée en tant que « tech partner » à des conférences d’envergure internationale comme eLearning Africa, NxSE, ou Infotech. Cela contribue à augmenter la visibilité d’ICT.io, qui possède aujourd’hui 12 000 “followers” sur Facebook.

Commentant la conclusion de l’accord, Vincent Pollet, co-fondateur, explique que l’investissement de Compass arrive à une période très importante pour ICT.io. « Nous souhaitons, en effet, accroître notre présence dans l’océan Indien et couvrir des événements internationaux afin de promouvoir les talents de la région sur la scène internationale. L’accompagnement régulier et le soutien stratégique de Compass nous sont d’une grande aide », ajoute-t-il.

Du côté de Compass, on fait ressortir que l'investissement de Rs 1,2 million démontre le souhait du fonds de promouvoir des petites entreprises qui ont le potentiel de devenir des leaders régionaux dans un marché niche. « Cette équipe ambitieuse possède elle-même des années d’expérience dans le web. Nous n’avons aucun doute qu’en travaillant main dans la main avec ces entrepreneurs passionnés, nous arriverons à contribuer à la croissance d’ICT.io. Par ce biais, nous contribuerons ensemble à faire de Maurice et de la région un centre de référence internationale pour l’innovation et l’entrepreneuriat », soutient la direction du fonds de capital-risque.

Notons que Compass investit généralement dans des entreprises à fort potentiel de croissance. Elle se focalise sur deux secteurs porteurs du groupe, à savoir le tourisme et l'agriculture, mais s'intéresse également à la smart city de Moka, l'éducation, la gestion des déchets et la fintech.