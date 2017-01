TIC/BPO : Une valeur ajoutée brute de Rs 21,4 milliards en 2016

La valeur ajoutée brute dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et de l’externalisation des services (BPO) est passée de Rs 19,4 milliards en 2014 à Rs 21,4 milliards en 2016. C’est ce que souligne une étude du Board of Investment sur la performance de l’industrie des TIC/BPO, secteur qui compte quelque 750 opérateurs et emploie environ 23 000 personnes.

Le rapport sur les TIC/BPO, qui a été lancé officiellement hier par le ministre des TIC et de l’Environnement, Etienne Sinatambou, fait état de la progression soutenue de ce secteur à Maurice. « The ICT-BPO industry is reaching a maturity phase after a decade of existence and growth has remained strong over the last few years ». La croissance annuelle moyenne du secteur sur la période 2014 à 2016 a été de 6,5 %. Selon le relevé du BoI, le nombre d’opérateurs est passé de 700 en 2015 à 750 en 2016, des sociétés de différentes tailles proposant tout un éventail de services. En 2006, le secteur ne comptait que 148 opérateurs, indique le rapport du BoI. Les chiffres démontrent que 35 % des sociétés opérant dans le secteur sont des start-up employant moins de dix personnes et spécialisés dans le marketing digital, les services de développement de site web, entre autres.

« Même limitée, la qualité et la productivité de la main-d’œuvre bilingue de l’industrie TIC-BPO ont permis au pays de bâtir un marché niche au plan global », fait ressortir le BoI. Ce dernier observe que les emplois n’ont cessé d’augmenter dans le secteur et se situent aujourd’hui à environ 23 000. C’est le sous-secteur d’externalisation des services (BPO) qui est le principal générateur d’emploi, représentant 53 % de la main-d’œuvre totale. « An increase of 16 % has been noted in the BPO segment with nearly 3 000 people employed in providing knowledge intensive services », souligne le rapport. Il est à noter que depuis 2010, les emplois dans l’industrie TIC/BPO ont augmenté de plus de 50 %. Le BoI soutient que les opportunités d’emplois dans les domaines spécialisés liés à la protection des données, les technologies émergentes telles le cloud ou le traitement de gros volumes de données de diverses sources sont réelles. D’où la nécessité d’avoir une main-d’œuvre formée.

« It is thus mandatory that continuous efforts be deployed for developing and expanding a skilled labour pool, particularly in industry-relevant niches, strengthening domestic players, improving infrastructure and especially improving capability at Research & Development ». Le BoI annonce qu’il poursuivra ses efforts en vue de développer et diversifier les marchés tout en explorant de nouvelles opportunités d’investissement et en encourageant les entreprises à l’innovation et à la création de plus de valeur ajoutée.

S’agissant des investissements, l’étude du BoI indique que l’Europe (excluant le Royaume Uni) demeure la principale source d’investissement étranger dans le secteur des TIC/BPO avec une part de 27 %. La France occupe la première place au niveau du groupe européen avec 85 % des investissements totaux. Le Royaume Uni représente 5 %, l’Afrique 4 %, les États-Unis/Canada 3 %, l’Asie/Pacifique, les pays de l’océan Indien 2 %. Mais, comme cela a été toujours le cas depuis plusieurs années, les sociétés locales constituent une base solide pour le secteur avec environ 56 % des investissements. Le BoI se félicite de cet esprit d’entrepreneuriat local.

« There is no doubt that the Mauritian ICT/BPO industry has come a long way since its beginning as a low-cost, low skill destination. It has the potential to evolve further, from a skilled, low tax environment to a world-class innovation cluster for ICT companies », estime le BoI.