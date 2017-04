TIPA-TEAM BUILDING : L'édition 2017 soutenue par la délégation de l’UE

Le “team building” annuel de Tipa a eu lieu hier au Domaine des Aubineaux, à Curepipe, en présence du ministre de l’Intégration sociale Alain Wong, de l'ambassadrice de l’Union européenne Marjaana Sall et du haut-commissaire britannique Jonathan Drew. Cet atelier vise à valoriser le travail abattu durant ces dernières années par les écoles ZEP. Au programme : causeries, jeux et détente pour les 40 personnes présentes.

L'Ong Tipa, qui a pour mission de valoriser les enfants vulnérables afin qu’ils deviennent des citoyens actifs de la société mauricienne, et ce en favorisant leur développement à travers la promotion de la pédagogie interactive et l’éducation à l’art et la culture, a organisé hier, au Domaine des Aubineaux, à Curepipe, son “team building” annuel avec le personnel enseignant et non enseignant des écoles primaires ZEP, dans lesquelles son programme est mis en œuvre. Ce “team building” vise à consolider le travail d’équipe entre TIPA, les écoles et le ministère, et ce afin d’optimiser le développement des enfants en difficulté d’apprentissage. Pour sa 7e édition, l'association a pu compter sur le soutien de la délégation de l’Union européenne pour l’organisation de cette journée destinée au personnel des trois écoles ZEP de Vallijee GS, Guy Rozemont GS et Pointe-aux-Sables GS.

« Nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre soutien à cet événement qui, selon nous, tient une place importante dans le secteur de l'éducation. Nous avons été emballés dès que nous avons pris connaissance de ce projet », a affirmé Marjaana Sall, ambassadrice auprès de la délégation de l’Union européenne. Le but de ce “team building” 2017 est d’offrir au personnel scolaire l’opportunité de s’amuser et de se rencontrer dans un esprit d’équipe afin de valoriser le rôle qu’ils ont dans l’éducation des enfants et de renforcer la coopération avec d’autres acteurs et partenaires. « Chez TIPA, nous insistons sur l’importance pour les enseignants d'avoir confiance en leur métier et de développer de bonnes relations entre collègues », soutient Angélique de la Hogue, Programme Manager de Tipa. Elle poursuit : « Le métier d’enseignant est complexe et parfois difficile. Il n’est pas assez valorisé à Maurice alors qu’il demande un engagement relationnel envers 25, 35 voire parfois 40 élèves qui sont en pleine évolution. Et souvent, surtout dans les écoles ZEP, ils doivent faire face à des situations traumatisantes, situations qui provoquent une détresse psychologique et des problèmes de comportement. Le prof se retrouve souvent dans le rôle de confident, d’infirmier, de mentor, de parent. »

Devant être dynamique et créatif face à la vitalité et la nature évolutive des enfants, l’enseignant doit faire sans cesse évoluer ses pratiques et ses outils. Un enseignant, souligne Angélique de la Hogue, qui exerce pendant 40 ans auprès d’une moyenne de 25 enfants, aura en moyenne un impact sur un millier d'enfants. « Un prof influence plus de 1 000 enfants. Cette seule raison suffit pour que nous nous investissions davantage dans leur formation, leur soutien et leur développement professionnels. Il est impératif de leur donner les moyens d’exercer leur métier dans de meilleures conditions afin qu’ils continuent à donner le goût d’apprendre à nos enfants. »

Dans cette optique, Tipa a, depuis sept ans, organisé ses “team buildings”, qui aident de nombreux participants à retrouver le sourire face à leur métier. « Je suis dans l'enseignement depuis de nombreuses années et j'ai vu défiler beaucoup d'élèves. J'ai aussi vu l'impact qu'a occasionné la technologie sur le comportement des jeunes. Aujourd'hui, un enfant ne vit que pour les réseaux sociaux et il y a de moins en moins de dialogue et de communication. Je vois beaucoup de jeunes sans amis et qui errent dans l'enceinte de l'école. Grâce à cet atelier, je prends conscience que je ne suis pas la seule à avoir cet état d'esprit et que mes collègues sont là pour m'apporter une aide lorsque je fais face à des cas difficiles. »