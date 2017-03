TIR-À-L’ARC : Les archers sous la supervision de Young-Sook Park

Ce mardi sonne la fin du stage animé par la Sud-Coréenne Young-Sook « Sally » Park, visant à rehausser le niveau des archers mauriciens. Depuis plus d’une semaine, le 27 février, dans l’enceinte du Sepp Blatter Football House à Trianon, les archers sont entraînés par la médaillée des Jeux olympiques de 1988 à Seoul, où elle avait remporté le bronze dans l’épreuve individuelle et l’or par équipe avec Kim Soo-Nyung et Wang Hee-Kyung. La mission de l’Olympienne en terre Mauricienne est de faire progresser les archers élites comme les Jean-Marie Babet, Stéphane Klein, Dominique Koo ou même le très prometteur Aurélien Juhel, âgé de 16 ans seulement.

Young-Sook Park était l’entraîneur de l’équipe italienne féminine qui a remporté l’or aux mondiaux 2011 à Turin. Elle a aussi entraîné l’équipe de la Malawi et pour la première fois de son histoire, grâce à l’expertise de la Coréenne, ce pays a envoyé deux représentants en arc classique pour participer à la Coupe du Monde de Tir à l’Arc à Antalya et un autre aux Jeux olympiques de Rio l’année dernière. « Le progrès qu’avait fait le Malawi avec Sally m’a vraiment impressionné. D’un autre côté, je refusais d’accepter que les archers du Malawi puissent mieux tirer que les Mauriciens. D’où le désir de la Fédération mauricienne de tir à l’arc (FMTA) de faire venir la coach », nous a expliqué Yousouf Bayjoo, président de la FMTA.

Cependant, en l’espace de 11 jours, il lui serait impossible de perfectionner les athlètes mauriciens. Le mieux qu’elle puisse faire, c’est d’encadrer les participants sur l’aspect technique, physique et mental pour la maîtrise de leur arc.

Après avoir assisté au 900 Round disputé au stade Germain Commarmond le 26 février, Young-Sook Park estime qu’il y a encore énormément de travail à faire. « Afin qu’ils puissent s’améliorer, ils doivent s’entraîner plus qu’ils en ont l’habitude. C’est uniquement comme ça qu’ils atteindront un autre niveau », a-t-elle fait ressortir. Entre-temps, ne lui restant que deux jours avant de regagner son pays, elle tâchera tant bien que mal d’aider les archers mauriciens à s’améliorer pour qu’ils puissent avoir de meilleures chances aux compétitions internationales, notamment les South Africa Nationals qui se tiendront à Johannesburg du 27 avril au 1er mai.

Rendez-vous les samedis à Matala



Le sentier destiné pour le tir à l’arc en trois dimensions (3D) est maintenant ouvert. Il est situé dans une partie du chassé de Matala, qui se trouve à l’entrée des Gorges de la Rivière Noire et est accessible seulement les samedis de 06h30 à midi. Les archers auront maintenant la possibilité de tirer sur des cibles animalières : cerfs, tigres, ourses, entre autres, et qui plus est, dans un cadre boisé. En effet, le parcours est composé de 19 cibles en forme d’animaux disposés dans des situations naturelles et fait environ 5 km. Pour les adultes, les distances varient entre 10m et 40m, tandis que pour les juniors (12-15ans) entre 10m et 30 m, et pour les -12 ans entre 5m et 10m. Les membres de la FMTA auront à débourser une somme de Rs 600 mensuellement ou Rs 5 000 annuellement. Par contre, les non-licenciés devront payer Rs 300 par jour.