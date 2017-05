TIR À L'ARC — CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DU SUD: Deux médailles d'argent pour Maurice

Honorable performance des sept archers mauriciens ayant pris part aux championnats nationaux d'Afrique du Sud, tenus du 27 avril au 1er mai à Johannesburg. Dans la compétition par équipe, Stéphan Klein, Jean-Marie Babet et Aurélien Juhel en recurve ont décroché la médaille d'argent, tout comme le trio Henri How-Ryan Chan-Dominique Koo engagé en compound. La team recurve mauricienne est tombée face à l'Afrique du Sud en finale. Et, de son côté, l'équipe compound s'est également inclinée contre le pays hôte après avoir pris le meilleur contre le Zimbabwe en demi-finale.

Selon Yousouf Bayjoo, président de la Fédération mauricienne de tir à l'arc (FMTA), Henri How, Ryan Chan et Dominique Koo ont manqué la première place du podium d'un cheveu. « On a raté l'or de très près. C'est l'expérience qui a fait la différence, car c'était la première fois que l'équipe compound participait à une compétition internationale. En face, il y avait des archers de niveau mondial, donc ce n'était pas évident non plus pour les Mauriciens », fait-il ressortir.

En individuel, que ce soit dans la compétition du 1440 round ou le 720 round, les Mauriciens n'ont pas à rougir de leurs performances. D'ailleurs, en recurve, Aurélien Juhel et Stéphan Klein sont arrivés jusqu'en quart de finale du 720 round où ils se sont fait éliminé respectivement par deux Sud africains, à savoir Vivien de Klerk (4-6) et Marco Di Matteo (0-6). En compound, Klein (573 pts) et Jean Marie Babet (567 pts) ont terminé dans les dix premiers. « Dans l'ensemble je suis très satisfait de notre prestation aux SA Nationals (Ndlr : championnats d'Afrique du Sud). Nous devons maintenant continuer à travailler dans la bonne direction », avance Yousouf Bayjoo.