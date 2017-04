TIR À L'ARC—CHAMPIONNATS NATIONAUX D'AFRIQUE DU SUD: Participation de sept archers mauriciens

Stephane Klein (recurve), Jean Marie Babet (recurve), Aurelien Juhel (recurve), Henri How (compound) Ryan Chan (compound), Dominique Koo (compound) et Cedric Oxenham (compound) sont actuellement à Johannesburg pour participer aux championnats nationaux d'Afrique du Sud (1440 round). Les sept Mauriciens sont les plus réguliers en termes de participations et de performances sur la scène locale et sont accompagnés par Gino Juhel en tant que coach et Yousouf Bayjoo comme team manager. La sélection mauricienne a profité de la compétition (720 round) organisée le 23 avril dernier par la Fédération mauricienne de tir à l'arc (FMTA) à Sodnac Wellness Park, à Candos, Quatre-Bornes, pour affûter ses armes.

Stéphan Klein du Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC) dans la catégorie 70 m recurve s'était distingué avec un total de 599 points sur 720 possibles. Il a été meilleur que ces adversaires en s'imposant dans la première manche du tournoi ainsi que dans la deuxième avec 299 et 300 pts respectivement. La deuxième place est allée à Rajesh Putlarow (559 pts) de Padco et la troisième à Sailesh Ghumbeer (549 pts) d'Artemis. Dans les autres catégories, les enjeux étaient moindres étant donné qu'il n'y avait pas plus de deux participants par épreuves. Ce qui n'a toutefois pas empêché les archers de faire montre de leur capacité à l'instar d'Aurélien Juhel. Avec Jean-Marie Babet, Klein et Juhel représentent les meilleures chances de médaille dans le camp mauricien en terre africaine. La sélection mauricienne sera de retour dans l'île demain.