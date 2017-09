TIR À L'ARC — FMTA NATIONALS 1440 ROUND, AUJOURD'HUI : Un championnat marqué par deux absences de taille

Le rendez-vous est pris ce dimanche dès 8h pour les archers. La Fédération mauricienne de tir à l'arc (FMTA) organise ses championnats nationaux de tir à l'arc aujourd'hui, à Le Goulet Sports Complex. Une trentaine de participants de différentes catégories sont attendus dans le nord du pays. Cependant, la compétition sera marquée par deux absences de taille. Chez les élites en compound, Jean-Marie Babet a dû déclarer forfait pour des raisons de santé. Ce qui laisse le champ libre à Stephan Klein du Curepipe Starlight, l'homme en forme du moment. Il aura comme principaux adversaires, Sailesh Ghumbeer (Artemis) et Rajesh Putlarow (Padco), entre autres. Les trois archers sont les plus réguliers depuis le début de la saison. En recurve, le sacre devrait se jouer entre Henri How (Artémis) et Ryan Chan (Padco) en l'absence du favori Dominique Koo (ATA), qui n'est pas au pays actuellement. Pour le titre de champion de Maurice, ils s'affronteront sur trois distances à savoir 90m, 60m, 50m et 30m, où ils devront faire preuve d'agilité, de précision et d'endurance avec 144 flèches à tirer. Ceux qui sont moins aguerris ne sont pas en reste, puisqu'ils ont eux aussi eu l'occasion de se mettre en évidence. On devrait ainsi voir les Gaël Veerasamy (ATA), Kamal Boodhun (Padco), Mégane d'Argent (Moka Rangers) ou autre Dawn Lavoipierre (NAC) sur les distances suivantes : 18m, 30m et 50m. Pour les plus jeunes, soit les poussins et les benjamins plus précisément, ils seront respectivement en lice sur 10m et 14m.