TIR À L'ARC — OLYMPIC ROUND (720 PTS), DIMANCHE DERNIER : Stephane Klein retrouve la première place

La Fédération mauricienne de Tir à l'arc (FMTA) a organisé, dimanche dernier au stade Germain Comarmond à Bambous, son sixième Olympic Round de la saison. Une compétition qui a souri à Stéphan Klein du Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC) dans la catégorie 70 m recurve. Il s'est distingué lors des qualifications avec le meilleur score, soit 540 points, avant de prendre le meilleur sur Jean-Marie Babet (CSSC) en duel. Sailesh Ghumbeer d'Artemis prend la troisième place. Stephan Klein, troisième le mois dernier à Médine, se rebiffe pour retrouver la plus haute marche du podium, confirmant ainsi sa bonne forme du moment. Ce dernier, jusqu'ici, est en train de bien réussir sa saison. Chez les dames, Karen Kroes (CSSC) s'est imposée aux dépens de Luisa Gerval (CSSC). En 50 m compound, une fois de plus, Dominique Koo de Rose-Hill Archery Club (RHAC) est monté sur la première place du podium, alors que Ryan Chan (PADCO) et Henry How (Artémis) prennent respectivement la deuxième et troisième place.



Le classement après duel :

70m recurve

Hommes : 1. Stephane Klein (CSSC) 2. Jean-Marie Babet (CSSC) 3. Sailesh Ghumbeer (Artemis)

Dames : 1. Karen Kroes (CSSC) 2. Luisa Gerval (CSSC)

Cadet : 1. Aurélien Juhel (CSSC)



50m compound

Hommes : 1. Dominique Koo (RHAC) 2. Ryan Chan (Artemis) 3. Henri How (Padco)



30m recurve

Hommes : 1. Vedbahu Dudhee (CSSC) 2. Kamal Boodhun (Padco)

Dame: 1. Karuna Boodhun (Padco)

Minime: 1. Mégane d'Argent (Moka Rangers)

Benjamins: 1. Javisen Pillay (CSSC) 2. Ronan Liong Kee (NAC)



18m recurve

Dame: 1. Tatiana Subramanien (Moka Rangers)