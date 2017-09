TIR À L'ARC — OLYMPIC ROUND (720PTS): Les favoris assurent

Les archers étaient nombreux à Hua Lien, dimanche dernier à Trianon, pour disputer l'Olympic Round organisé par la Fédération mauricienne de tir à l'arc (FMTA). Une journée qui a été marquée par la réussite des favoris dans diverses catégories. Ainsi, en 70 m recurve, Stéphan Klein du Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC) a été exact au rendez-vous. D'abord lors du tour de qualification en marquant 582 points sur 720 possibles. Puis en duel, où il a pris le meilleur sur Sailesh Ghumbeer, représentant de l'Artemis. Rajesh Putlarow de Padco prend la troisième place.

Aurélien Juhel (CSSC), bien qu'il soit le seul participant en 60 m recurve et qui plus est chez les cadets, ne lui a aucunement empêché d'atteindre 567 points. Une performance qui confirme son potentiel pour progresser davantage dans les années à venir. En 50 m compound, Dominique Koo (ATA), qui domine cette épreuve depuis le début de la saison, s'est une fois de plus illustré. Il a atteint 660 points avant de gagner son duel face à Henri How (Artemis), alors que Ryan Chan (Padco) termine au troisième rang.

Les jeunes ne sont pas en reste, puisqu'ils ont eux aussi eu l'occasion de se mettre en évidence malgré un manque d'adversaire dans leur catégorie. En recurve chez les benjamins, Ronan Liong Kee de Northern Archery Club (NAC) s'est illustré en compound sur une distance de 30 m, alors que dans l'épreuve de 10 m recurve, la victoire est revenue à Noah Hao Thyn Voon (PADCO) chez les poussins. À savoir qu'ils étaient huit jeunes à dépasser la barre des 500 pts, parmi, Jade Lo Yeung (Moka Rangers) qui a réalisé un score de 620 points en 14 m recurve.

Les résultats :

70 m recurve

Seniors : 1. Stéphan Klein (CSSC) 582 pts. 2. Sailesh Ghumbeer (Artemis) 548 pts. 3. Rajesh Putlarow (Padco) 541 pts.



60 m recurve

Cadet : 1. Aurélien Juhel (CSSC) 567 pts.



50 m compound

Seniors : 1. Dominique Koo (ATA) 660 pts. 2. Henri How (Artémis) 648 pts. 3.Ryan Chan (Padco) 638 pts.



30 m recurve

Minime : 1. Mégane d'Argent (Moka Rangers) 412 pts.

Benjamine : 1. Tatiana Subramanien (Moka Rangers) 287 pts.

Benjamins : 1. Ronan Liong Kee (NAC) 337 pts. 2. Javisen Pillay (CSSC) 303 pts.

Senior hommes: 1. Gaël Veerasamy (ATA) 538 pts. 2. Kamal Boodhun (Padco)388 pts. 3. Simon Charoux (CSSC) 539 pts.

Senior Dame: 1. Karuna Boodhun (Padco) 475 pts.



18 m recurve

Senior homme: 1. Jean-Raymond Lamusse (NAC) 586 pts.

Senior dame: 1. Dawn Lavoipierre (NAC) 527 pts.



14 m recurve

Benjamine : 1. Jade Lo Yeung (Moka Rangers) 620 pts.

Poussin : 1. Teja Bucha (Padco) 599 pts.



10 m recurve

Poussins : 1. Noah Hao Thyn Voon (Padco) 569 pts. 2. Lucas Foo Sem Fah (Moka Rangrs) 379 pts.

Benjamin: 1. Quentin Bayon (NAC) 541 pts.