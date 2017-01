TIR À L'ARC : Stage de formation et compétition en 3D au menu

Le nouveau comité directeur de la Fédération mauricienne de tir à l'arc (FMTA), présidé par Yousouf Bayjoo, a établi un calendrier d'activités qui gardera les archers actifs jusqu'en décembre. Ainsi, le 26 février, les archers ont rendez-vous au stade Germain Commarmond, à Bambous, pour le 900 Round. Cette compétition concernera les élites aussi bien les amateurs d'arc classique (recurve) que d'arc à poulies (compound).

Pour ce qui est des participants de la première catégorie, trois distances seront au programme, soit 60m, 50m et 40m. Ils devront obtenir les 900 points maximum possibles en tirant trois séries de 10 volées. Les plus jeunes ne seront pas oubliés puisqu'ils seront alignés sur 18m et 30m. Cette première journée dans le calendrier 2017 de la FMTA sera comme une mise en jambe pour les autres à venir, notamment les South Africa Nationals prévus du 27 avril au 1er mai à Johannesburg, en Afrique du Sud.

En amont toutefois, soit au début d'avril ou en mai, un stage de formation de deux semaines devrait avoir lieu. Il sera animé par la Sud-Coréenne Young-Sook Park, médaillée aux Jeux olympiques de 1988 à Séoul, Corée du Sud, où elle avait remporté le bronze dans l'épreuve individuelle et l'or par équipe avec Kim Soo-Nyung et Wang Hee-Kyung.

« Son accommodation ne sera pas un problème, les frais des billets d'avion oui. Elle est actuellement au Malawi, ce qui nous coûtera moins cher que si nous la faisons venir de la Corée du Sud. Mais encore, il nous faut trouver l'argent », souligne Yousouf Bayjoo, président de la FMTA. « C'est la fédération qui a fait jouer ses relations et qui est derrière toutes les démarches pour faire venir la Sud-Coréenne ». À noter qu'elle coache depuis 2015 la sélection du Malawi.

La mission de Young-Sook Park, si la FMTA parvient à la faire venir, sera de faire progresser les archers élites comme les Jean-Marie Babet, Stéphane Klein ou même le très prometteur Aurélien Juhel âgé de 16 ans seulement. Ce en vue d'améliorer leurs chances de podium aux compétitions internationales notamment aux championnats d'Afrique. Yousouf Bayjoo mise aussi sur la médaillée olympique pour inspirer la gent féminine à reprendre leurs arcs. Car seulement quelques-unes participent régulièrement aux compétitions alors que plus de 40 femmes sont licenciées à la FMTA.

En termes de nouveauté à l'agenda cette année, un programme d'initiation au tir à l'arc en trois dimensions (3D) est prévu avec des animaux tels que le loup ou l'ours, entre autres, comme cibles. Celui-ci devrait se tenir en décembre à Germain Commarmond les 10,11 et 12, avec la collaboration des archers du club de Matala au niveau de la logistique. L'organisation de ce « fun shoot » sera une première de toute l'histoire du tir à l'arc mauricien. Ce qui devrait attirer pas mal d'adeptes, et même de nouveaux membres.

Le calendrier

Février

26 : 900 Round - Germain Commarmond

Mars

20-24 : 12th FAA Championships

26 : Olympic Round (720) - Germain Commarmond

Avril

23 : Olympic Round(720) - Candos

27-01 mai : South Africa Nationals - Johannesburg

Mai

16-21: Shanghai World Cup - Chine

21 : Olympic Round (720) - Artemis Medine Ground

Juin

06-11: Antalya World Cup – Turquie

25: Olympic Round (720) - Artemis Medine Ground

Juillet

20-30: Wroclaw World Games - Pologne

30: Indoor 18m – Gymnase de Phoenix

Août

08-13 : Berlin World Cup – Allemagne

27 : Indoor 18m – Gymnase de Phoenix

Septembre

24: Mauritius Nationals 1440round - Le Goulet Sports Complex

Octobre

15-22 : Mexico City World Championship – Mexique

29: Olympic Round 720 - Le Goulet Sports Complex

Novembre

01-03: Bangkok Indoor – Thaïlande

26: Olympic Round 720 – Candos

Décembre

10-12: Fun Shoot (3D) - Germain Commarmond