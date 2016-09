TIRAGE AU SORT DU MAIDEN 2016 HIER SOIR : Une mise en place en l’absence de la casaque bleu électrique

Les préparatifs en marge du Maiden 2016 continuent dans la polémique. Après l’épisode de la Gambling Regulatory Authority qui étudiait hier la demande de l’établissement Gujadhur au Mauritius Turf Club d’appliquer la directive 6 en vigueur en 2015 pour une participation à plus de deux partants dans une course — cela après que le MTC eût plus tôt pris à contre-pied la GRA —, voilà que la mise en place de la classique reine a été bafouée hier soir au Muzika Jazz and Sports Bar à Bagatelle avec l’absence remarquée des membres de la casaque bleu électrique à l’heure du tirage au sort des lignes.

Ce sont les conversations liées au bras de fer MTC/GRA, avant et après l’exercice du tirage au sort, qui ont alimenté la soirée. Toutefois, la fonction première d’hier soir était l’attribution des lignes pour le départ du Ruban bleu dimanche au Champ de Mars. Un tirage, où sur le papier, Dame Chance a fait les yeux doux à Rampant Ice, offrant la lice à l’entraînement Jean-Michel Henry. « La première ligne est un gros atout pour Rampant Ice comparé à la dernière fois, où on a dû courir à l’arrière-plan. Mon coursier est fin prêt et toutes les cartes sont entre nos mains. »

Night In Seattle, que la plupart des entraîneurs engagés dans l’épreuve reine de cette journée classique donnent comme le cheval à battre, a eu moins de chance, héritant du couloir 10. Mais son assistant-entraîneur, Soodesh Seesurrun, présent hier à Bagatelle, ne montre pas une trop grande appréhension. « La ligne extérieure n’est pas vraiment un souci, car il a déjà gagné de l’arrière en Afrique du Sud. On est bien satisfaits de sa préparation en vue du Maiden depuis sa dernière victoire dans le Turf Magazine Golden Trophy et on est confiants. »

Ricky Maingard, qui aligne Parachute Man, considéré par beaucoup comme le dark horse de ce Maiden 2016, estime quand même qu’il aurait « préféré un meilleur couloir que le 6. Mais c’est le sort. À nous de composer avec. » Man To Man, lauréat 2014 une semaine après le décès de son entraîneur Serge Henry, revient avec le couloir 8, un nouveau mentor, Shirish Narang, et un silent hope de son entourage. « Il a gagné le Maiden avec une ligne 11. Alors, tout espoir nous est permis dans cette course que je considère très ouverte et de surcroît une bataille entre les vrais stayers et les jeunes. »

Simon Jones, qui vivra son premier Maiden en sa qualité d’entraîneur, reste. « It will be very tough for Diamond Light in place 11 at go. Mais c’est un très grand privilège d’entrer un de vos coursiers dans la plus importante des courses de la saison. J’en suis très fier. »

L’établissement Gujadhur qui, curieusement, fournit presque la moitié du plateau de ce Maiden 2016 avec cinq chevaux entrés, a vu surtout son porte-drapeau Bouclette Top hériter d’une deuxième ligne. Le frontrunner Vettel, vainqueur 2015, a obtenu le couloir 4 entre deux de ses compagnons de box Bastille Day (3) et Bulsara (5), laissant la ligne 9 à Awesome Power.

Cadeaux à gogo

À l’heure du cérémonial hier, Alain Noël, le président du Mauritius Turf Club, a souligné la longévité du Ruban bleu. « Une histoire qui date du 7 août 1843 avec une course entre huit partants qui n’ont jamais gagné au Champ de Mars, avec 500 piastres comme récompense. Le Maiden a été réactualisé en 1935 par le gouvernement colonial pour le jubilé du roi George V. En 1973, la compagnie d’aviation nationale Air Mauritius est entrée en scène pour une passion qui perdure depuis. »

Prem Sewpaul, responsable de Communications d’Air Mauritius, a réitéré « la volonté de collaboration entre Air Mauritius et le MTC et les liens historiques tissés entre eux, avec pour finalité de bringing the nation together. »

Pour ne pas faillir à une tradition de plusieurs décennies, plusieurs activités sont prévues pour agrémenter la journée de dimanche. L’orchestre de la police et le Krumania Dance Group seront en représentation. Outre les récompenses aux entraîneurs, jockeys, palefreniers et propriétaires (billets d’avion et tour en hélicoptère), Air Mauritius organise une nouvelle fois un “lucky draw”, où l’heureux gagnant remportera deux billets d’avion aller-retour vers une destination d’Air Mauritius de son choix.

Les coupons de participation seront disponibles dans les publications hippiques spécialisées (Racetime, L’Express Turf, Le Défi Turf et Turf Magazine) et devront être déposés dans les urnes placées aux endroits suivants avant la troisième course : entrée principale des stands, entrée des stands où est effectué le tirage des loteries et au kiosque à journaux dans la plaine. Le tirage au sort aura lieu dans le paddock à l’issue de la quatrième course.

Air Mauritius n’oublie pas ses passagers qui ont acheté leur billet d’avion entre les 24 et 31 août 2016. Ils sont tous éligibles pour un tirage au sort qui récompensera cinq gagnants, chacun avec un travel voucher de la valeur du prix billet d’avion acheté.

La MBC, de son côté, organise un concours via SMS avec des billets d’avion : 3e prix un aller-retour soit sur Rodrigues ou La Réunion, 2e prix un billet aller-retour vers les destinations d’Asie et Maputo, alors que le prix vedette sera un billet aller-retour au choix vers toutes les lignes desservies par Air Mauritius.

La bataille sur le plan légal

Dans le sillage de la mise en demeure de l’entraîneur Ramapatee Gujadhur au Mauritius Turf Club par le truchement de son avoué Me Anwar Abbasakoor qui rappelle le club de son « obligation de respecter les directives de la GRA » et « se réserve le droit d’entrer une injonction en cour pour conspiracy contre les commissaires administratifs et le General manager du MTC », l’heure est à l’urgence à la rue Shakespeare, qui se réunit à 14h au siège du club pour décider de la marche à suivre.

C’est désormais une bataille sur le plan légal. « Nous allons nous réunir à 14h autour de notre conseiller légal, Me Sanjay Bhuckory. Nous recherchons aussi l’avis des légistes membres du MTC (ndlr : Gavin Glover, Yahia Nazroo, entre autres) pour étayer notre décision et aller en profondeur sur les termes SHALL BE ALLOWED et WILL BE ALLOWED… », nous a déclaré Alain Noël, le président du MTC juste avant le tirage au sort des lignes, hier soir, à Bagatelle.

Pour rappel, la directive 6 de la GRA en 2015 stipule que : « No stable/trainer/owner shall be allowed to field more than two (2) horses in a particular race, save and except for listed and 60 + races, in which case, fielding of more than two (2) horses will be allowed upon availability of couple bets to punters. »

Gujadhur s’explique via les réseaux sociaux

« Fighting for our rights »

Dans le bras de fer qui engage l’entraîneur Ramapatee Gujadhur au Mauritius Turf Club, et dans l’attente de la décision finale prévue cet après-midi, Mukund Gujadhur a choisi les réseaux sociaux pour s’expliquer et relater les faits qui remontent au 25 mars 2016.

Mukund Gujadhur annonce que l’établissement Gujadhur a écrit à la GRA le 25 mars 2016 pour demander que tous les entraîneurs soient autorisés à engager plus de deux partants dans le Maiden 2016. Le 9 avril, il précise que l’établissement Gujadhur en a parlé au président et au general manager du MTC pour que ces derniers soutiennent sa requête. Il devait avoir une réponse favorable d’eux dans « l’intérêt des courses. » Deux jours plus tard, il devait envoyer un courriel pour confirmer leur conversation. « … As discussed, we’d appreciate if the Club could inform the GRA as soon as possible that it is supporting our request ; they may be considering the request at anytime and it would be in the interests of racing as a whole if they agreed. » Avec comme réponse de Benoît Halbwachs (copies à Alain Noel et Khalid Rawat) : « Well noted, we will do the necessary at the soonest… »

Mais selon Mukund Gujadhur, Benoît Halbwachs n’a jamais envoyé de lettre à la GRA et ce n’est qu’en juin 2016 en l’appelant, qu’il a « forgotten to inform us. » Ce qui a été rapporté aux commissaires administratifs lesquels, dit-il, avaient promis de considérer la demande qui est restée sans réponse jusqu’ici. « Can any one blame us for FIGHTING FOR OUR RIGHTS ? »

Parlant des cinq entrées de l’établissement dans le Maiden 2016, Mukund Gujadhur précise que Roman Manner était aussi qualifié et avait priorité sur Parachute Man. « But we did not enter him since we don’t think he stays… » « … The Maiden is a special race for us. Bouclette Top seems our first choice for the time being ; this could be the last chance for Bulsara and Vettel to run the Maiden. Bastille Day also seems fine. Awesome Power did not train that well this week, Dad will reassess him and we will scratch him if Dad is not happy with his work tomorrow (ndlr aujourd’hui). »

A noter que le nouveau jockey de Gujadhur, l'Australien Benjamin Kennedy est déjà sur place. Il était au training ce matin au Champ de Mars et a travaillé entre autres Vettel, Bastille Day et Bulsara. Le Club Jockey Jean Pierre Guillambert était en selle sur Bouclette Top