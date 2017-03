Tirons de nouveau la sonnette d’alarme !

Île Maurice. Mars 2017. Un drame humain se joue en silence. Chaque jour. Dans les faubourgs des villes. Dans les poches de pauvreté à travers le pays. Des familles mauriciennes ne peuvent manger à leur faim. Nous sommes tous dans le même bateau. Gare à la révolte !

Les vrais pauvres ne quémandent pas. Ils ont de la dignité, ne veulent pas se faire connaître : c’est leur droit. C’est vers eux qu’il faut aller, non pas leur demander de se faire inscrire. Dès lors, bon nombre de données statistiques sont faussées ; le chiffre officiel est infime, comparé à la tragique réalité. Pour un ménage avec deux enfants en âge d’être en cycles primaire et secondaire et compte tenu d’un salaire de Rs 8 000 seulement, lui seul sait quel calvaire il traverse journellement. Il y en a des milliers comme lui. Ce présent-là est atroce. Alors que la télé nationale prétend que l’avenir sera meilleur, même si l’on va de mal en pis ! Les caisses de l’État sont presque vides.

Qui va secourir ces milliers de familles malheureuses ? Le gouvernement ? On ne peut compter sur ce régime léthargique. Il faut en faire une croix. D’ailleurs, c’est par lui que le malheur est arrivé. N’a-t-il pas plongé le pays dans la stagnation économique ces deux dernières années? Qu’a fait le nouveau PM après un mois en selle ? Absolument rien!

Que dire de l’institution publique responsable de la pauvreté ? Après huit mois de budget passé, c’est maintenant qu’elle recrute le personnel. Et les ONG ? Elles font ce qu’elles peuvent, ne voulant pas trop s’y tremper. Les bons samaritains ? Ils ne sont pas légion. Que faire ?

Il faut un branle-bas de combat pour toute la population. Comme lors des inondations du 30 mars 2013 à Port-Louis. Que les voisins, les proches s’enquièrent du sort des uns et des autres ! Que toutes les forces vives de l’île se mettent en action ! Que la solidarité, l’entraide, la générosité redeviennent les mots d’ordre et l’emportent sur toutes autres considérations ! Que le peuple remporte cette bataille ! C’est une question de vie ou de mort.