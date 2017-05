À toi Madre

Maintenant que j’y pense, toi aussi tu avais mon âge. Tu te tressais également les cheveux comme quand j’avais six ans. Des bêtises, tu en as fait, beaucoup plus que moi ; les fleurs de grand-mère en ont fait les frais. Malgré les nombreuses soirées sans lumière, tu as pu garder quelques bons souvenirs qui m’ont toujours fait rêver.

Puis, un jour tu l’as rencontré. Il a toujours fait partie du décor, mais au moment où tu l’as regardé différemment, ton monde ne tournait plus de la même façon. Premières lettres, premiers cadeaux, premiers câlins, premières larmes, premières promesses, premières disputes, première fois… Oui, il était spécial. Pas parfait, mais il avait cette étincelle qui te ramenait toujours à lui.

Soudain, j’ai décidé de pointer le bout de mon nez. La vie ne te souriait pas vraiment à cette époque-là et tu n’y connaissais pas grand-chose à cette existence qui te semblait encore plus effrayante. Les options qui se présentaient à toi paraissaient tentantes, mais tu as tranché en ma faveur. Contre vents et marées, abandonnant tous tes rêves, tu m’as gardée, malgré tes frayeurs, tes doutes, ton insécurité et tes appréhensions. C’est à partir de cet instant que la vie t’a entraînée au large. Les tempêtes t’ont bien amochée. Les grosses houles t’ont presque engloutie dans les abîmes, mais tu as toujours su remonter à la surface et garder la tête hors de l’eau.

Comment ne pas te rendre hommage après toutes ces batailles que tu as menées ! Tu as tellement sacrifié pour moi, pour nous. Je ne pourrais jamais affronter tout cela avec autant de courage. Tu es une guerrière, une protectrice et la bonté incarnée dans un seul corps. Comment fais-tu pour tenir Maman ? Est-ce que tu n’as pas envie de tout plaquer avec toutes les pressions que t’impose ta vie de femme, de mère et d’épouse ? Pourtant, tu es toujours là, serpillière, balai et torchon à la main. Toujours au garde-à-vous, prête à bondir dès que tu sens le danger qui tourne autour de ton cocon. Je ne peux que te remercier du plus profond de mon petit cœur que tu as créé. Ces mots sont pour toi et toutes celles qui sont restées. Celles qui continuent à se lever aux aurores pour leurs progénitures. Celles qui offrent leur corps en service pour remplir le biberon de leur petit. Celles qui affrontent les coups du mari sans rien dire pour garder leurs enfants auprès d’elles. Celles qui accumulent les heures supplémentaires pour payer le loyer. Celles qui sont seules pour gérer le portefeuille familial. Celles qui pleurent la mort du fruit de leurs entrailles. Ainsi que toutes celles à qui l’on attribue fièrement le titre suprême de Maman. Bonne Fête !