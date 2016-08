TOILETTES PUBLIQUES: Des habitants de Flic-en-Flac essuient un revers

Le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et le juge Bobby Madhub ont rejeté la demande d’habitants de Flic-en-Flac dans l’affaire les opposant à la Beach Authority (BA) concernant la construction de toilettes publiques sur la Klondike Road. Ces habitants avaient demandé une révision judiciaire de la décision de faire construire des toilettes dans ce quartier et avaient de même demandé d’émettre un order of mandamus pour l’arrêt des travaux. La construction des toilettes ayant déjà été complétée, la Cour suprême a statué qu’elle ne pouvait intervenir à ce stade.

Depuis le 13 juin 2014, les habitants de Flic-en-Flac se sont lancés dans une bataille juridique, étant contre la construction de toilettes publiques à Klondike Road. Le 11 juillet 2014, quand la BA avait répondu à l’affidavit, elle avait fait ressortir que les travaux avaient déjà débuté. La Cour avait alors rejeté la demande d’injonction pour l’arrêt des travaux. Dans un affidavit juré le 5 août 2014, le ministère des Collectivités locales, co-défendeur dans cette affaire, avait confirmé que la construction des toilettes avait déjà été complétée. Les habitants ont alors demandé une révision judiciaire, évoquant la Public Law. Les défendeurs, eux, avaient contesté cette demande, arguant que « ce n’était plus un live issue » et qu’il n’y avait « aucune circonstance exceptionnelle nécessitant l’intervention de la Cour à ce stade ». Les juges ont alors retenu cet argument. « Our courts have consistently acted on the view that it is their function in the ordinary run of contentious litigation to decide only live, practical questions, and that they have no concern with hypothetical, premature or academic questions, nor do they exist to advise litigants as to the policy which they should adopt in the ordering of their affairs. The courts are neither a debating club nor an advisory bureau. »

Les habitants de la Klondike Road de Flic-en-Flac s’opposent, depuis juin 2014, à la construction de toilettes publiques en face de leurs habitations. Dans l’affidavit juré par Indranee Beema, représentante du groupe d’habitants, celle-ci avait mis en avant la violation de divers articles de loi, dont l’article 117 (2) de la Local Government Act 2011 (absence de notice avant le début des travaux) ainsi que les articles 4 de la BA Act 2002, indiquant que « the proposed construction of the public toilet is not conductive to the proper control and management of public beach ». Les habitants avaient également attiré l’attention de la cour sur le non-respect de l’article 5 (a) (i), car « the construction of the proposed public toilet is against the conservation and protection of the environment ». Ils ont aussi pris pour appui l’article 2 de la Building Control Act 2012, soutenant que les toilettes publiques « has not been designed in a way to maintain the society’s well-being and the protection of the environment ». L’article 63 (i) de la Rivers and Canals Act 1863 est également utilisé comme argument pour soutenir que les constructions ont lieu « from a distance of about 8 meters from the canal which is less that the statutory distance provided by law ». Indranee Beema a par la suite expliqué que l’absence d’un panneau indicateur avant le début des travaux a « bafoué les droits des habitants », les empêchant de contester ce projet. Selon ses dires, ce n’est qu’après le début des travaux qu’ils ont été en mesure d’identifier le promoteur et, ainsi, lui envoyer une lettre de protestation.