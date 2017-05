THE TOP FM LÉVÉ MAURICE CUP: Pourquoi pas Chinese Gold !

Un changement de jockey et le fait d’être déclassé au niveau du B61 peuvent favoriser les desseins de Chinese Gold, qui pourrait du coup souhaiter un bon retour à l’entraîneur Ricky Maingard, absent ces deux dernières journées. En fait, on y trouve plusieurs vainqueurs potentiels dans cette épreuve qui fait le plein de partants. La tactique sera un élément important qui pourrait déterminer le vainqueur de la course.

Gilbert Rousset aligne deux solides prétendants en Cherish The Charm et Gharbee. Un frontrunner et un backmarker. Si jamais le premier nommé est taquiné dans la course à l’avant, son compagnon de box sera présent pour pallier toute défaillance de sa part. Et là, on doit surtout prendre en considération l’engagement d’Unbridled Joy, qui semble avoir été choisi par Rye Joorawon, à moins que l’entraîneur n’ait pas voulu changer l’association Seven Fountain-Girish Goomany qui était sortie vainqueur la dernière fois. Tout comme Cherish The Charm, Unbridled Joy excelle dans la position tête et corde, même si on sait qu’il a déjà gagné en suivant de près. On peut ainsi penser que ces deux chevaux se nuisent. La question est de savoir lequel des deux est le plus véloce. On pourrait penser que ce soit Unbridled Joy, mais rien n’est sûr. Quoi qu’il en soit, Cherish The Charm doit impérativement tenter quelque chose pour essayer d’imposer sa loi. On devrait alors assister à un début de course assez mouvementé.

Et si Awesome Adam se mettait de la partie pour tirer profit de son meilleur numéro de corde ? Si ce cheval a couru en attentiste lors de ses deux courses au Champ de Mars, il faudrait souligner qu’il a déjà montré du pas dans son pays d’origine, ce qui confirme notre appréhension pour un début de course rapide où tout pourrait se jouer. Awesome Adam a été choisi par Ryan Wiggins, qui a délaissé Netflix. Ce dernier aurait été notre choix si celui-ci n’avait pas été incommodé par un petit problème au pied il y a quelques jours.

Il faut se tourner vers les finisseurs ou les chevaux qui seront les mieux placés derrière les chevaux de tête. Easy Lover peut se retrouver en retrait et ne pas pouvoir combler tout son retard. Le cheval est toujours bien et on ne peut l’écarter des combinaisons. Seven Fountains a obtenu une très bonne ligne, mais cette position dans les stalles n’est pas vraiment avantageuse. Girish Goomany devra tout faire pour ne pas être enfermé à la corde, au cas contraire, il pourra dire adieu à la victoire. Notons aussi que ce cheval se retrouve dans une valeur supérieure. Gharbee a été confié à Swapneel Rama, avec qui il s’est déjà imposé. On a appris que son entraîneur a préféré l’aligner plutôt qu’Argun, qui a eu deux courses difficiles. On doit admettre que Gharbee respire la santé et qu’on devrait le revoir à l’arrivée.

Split The Breeze, lui, manque toujours quelque chose ou trouve toujours plus fort que lui sur sa route. Trackmaster a réalisé un bon retour à la compétition et son entraîneur lui a préféré un engagement à ce niveau pour avoir une charge raisonnable à porter. Il devra être patiemment piloté pour avoir toutes les chances.

Il ne reste que Chinese Gold qui, selon nous, est celui qui sera le mieux placé dans le parcours. On est d’avis que ses adversaires sont nettement à sa portée et que seul son handicap est le problème qu’il devra contourner. Au risque de surprendre, on a fait de lui le vainqueur de la course.

LES AUTRES COURSES

Vers un partage des victoires

1. Lent à sa dernière sortie, Captain’s Orders n’est pas mal loti pour renouer avec le succès malgré le fait qu’il a été délaissé par le jockey Ryan Wiggins, qui a préféré What’s News qui, selon nous, a encore tout à prouver. On se souvient que le gris n’avait pas mal fait face à Mount Fuji lors de la quatrième journée sur le parcours du jour. S’il prend un bon départ, il devrait se retrouver dans une position idéale en attendant le sprint final. Billy Bojangles est, lui, aussi bien placé au départ. Il s’est déjà imposé sur 1500m et sera avantagé s’il peut bénéficier d’un bon tempo. En parlant de rythme, c’est sans doute Emblem Royale qui emmènera le peloton, car il est à notre avis le frontrunner de la course. S’il n’est pas inquiété à l’avant, ce ne sera nullement surprenant de le voir aller jusqu’au bout de la ligne droite finale. Une petite chance à Chester’s Wish, qui court sans œillères. On pense qu’il ne doit pas être bousculé dans la partie initiale en raison de sa lourde charge. S’il est aligné pour la deuxième semaine de suite, c’est que son entraîneur pense qu’il a une chance de l’emporter dans cette valeur inférieure. Mention doit aussi être faite pour Lividus, qui n’a toutefois pas été bien servi avec sa ligne extérieure.

2. Est-ce que Var’s Dream pourra être repris sur son parcours de prédilection ? C’est la question que se posent de nombreux turfistes. Aligné sur 1400m à sa dernière tentative, il s’était avoué vaincu devant plus fort que lui. Cette fois, c’est lui qui fait figure de favori et c’est à Swapneel Rama d’en profiter. Si Var’s Dream impose sa loi, il sera suivi d’une meute d’adversaires qui seront tous avides de le reprendre. On a en tête le nouveau Shap Shap, qui a déjà gagné de bout en bout dans son pays d’origine et qui sera à sa gauche au départ. Il semblerait que Vincent Allet ait attendu le moment propice pour le débuter. Mont Hillaby n’est pas mal non plus. Il a sûrement profité de sa course de rentrée, mais son numéro de corde pourrait le contraindre à faire les extérieurs. Par contre, Act Of Valor ne sera pas gêné par sa ligne. Certes, il ne pourra pas être en tête de la course, mais il pourra néanmoins bien s’étendre en one off vu qu’il est un long striding horse. Mystical Twilight doit être considéré pour une place dans le quarté vu qu’il a beaucoup de travail sous les sabots.

3. Après sa convaincante victoire de la huitième journée, il est difficile de pronostiquer contre Schachar, d’autant qu’il a à nouveau hérité de la première ligne. On peut avancer qu’il retrouve une valeur supérieure, mais toujours est-il qu’il semble posséder ce qu’il faut pour faire la différence. Raymond Danielson n’aura qu’à le placer tranquillement le long des barres en attendant la ligne droite finale. Le danger pour lui pourrait venir du cheval qui le précédera dans le parcours. Il s’agit de Maestro’s Salute, qui avait failli causer la surprise le 29 avril alors qu’on ne lui avait accordé aucune chance. S’il n’est pas inquiété à l’avant, gare à lui ! Nordic Storm n’a pas mal fait pour ses débuts dans un lot plus relevé. Il n’avait couru qu’une seule fois auparavant. Les 100m additionnels ne devraient pas lui déplaire. Attention à lui ! Quant à No Resistance, on arrive difficilement à le situer. Une place dans le quarté lui semble plus accessible.

4. Voilà une course qui s’annonce bien disputée avec plusieurs prétendants à la victoire. Les yeux seront braqués sur Jay Jay’s Wild, qui avait atomisé ses adversaires à sa dernière tentative. Après ce succès, il est passé chez Shirish Narang et ce dernier s’attend à le voir réaliser une autre belle performance. Ce qui est intéressant de savoir, c’est si Jay Jay’s Wild sera tout aussi productif s’il ne peut imposer sa loi. La présence de Kemal Kavur pourrait le gêner malgré que ce dernier ne soit pas bien placé dans les stalles. Mais comme c’est un cheval qui doit impérativement faire la course à l’avant, on se dit qu’il pourrait inquiéter Jay Jay’s Wild. Il y a par ailleurs The Big Easy, qui affectionne lui aussi cette tactique. Ce qui fait que le nouveau venu chez Shirish Narang pourrait être vulnérable en fin de parcours. On attend avec une certaine impatience la prestation de Buffalo Trip, qui avait eu tout en sa faveur lors de son succès. Il ne sera pas à l’avant cette fois et devra composer avec une position d’attentiste. À lui de démontrer qu’il est tout aussi bien capable de venir au finish. Castle figurait dans la même course et son jockey avait été questionné par les Racing Stewards. On le croit en mesure d’avoir un rôle intéressant en fin de parcours. Notre choix s’est porté sur le gris Sir Earl Grey. Oui, il est placé à l’extérieur et pourrait avoir à faire l’extérieur. Cependant, il devrait courir caché et, comme il ne porte pas de side winkers, il ne devrait pas être ardent dans le parcours.



5. Step To Fame s’annonce comme le cheval à battre de par sa victoire de la troisième journée. S’il répète cette performance, il devrait une fois encore faire l’arrivée. Il lui faudra à tout prix surmonter le handicap de sa ligne extérieure pour avoir toutes les chances de son côté. On pense qu’il est le plus rapide du lot et le meilleur spécialiste du parcours. Mais par rapport à Streetbouncer, son poursuivant le plus rapproché le 8 avril dernier, le handicap ne plaide pas en sa faveur. Il recevait 4,5 kg du cheval de Vincent Allet et il n’y a plus que 1,5 kg. Ce qui fait 3 kg à l’avantage de ce dernier. Mathématiquement parlant, Streetbouncer peut retourner la situation en sa faveur, mais une course est disputé sur le terrain et non sur le papier. Et Chosen Dash dans tout cela ? On n’a pas bien compris sa course de rentrée vu qu’il s’est désuni en quelques occasions. On préfère le revoir. On a bien aimé le galop du nouveau Promissory mardi matin. Ryan Wiggins ne le monte pas parce qu’il ne peut faire 55 kg. On ose croire qu’il possède une petite chance de jouer les trouble-fête. King’s Knight demeure une énigme, mais peut à l’occasion se retrouver avec l’apport de son attache-langue.

7. On se retrouve avec un champ moyen où aucun des engagés ne peut se croire supérieur. On voit Seeking The Dream progresser sensiblement avec le rallongement du parcours, mais rien n’est sûr. Il peut en être de même pour Aficionado qui, il faut le souligner, a déjà gagné sur 1850m. Il se retrouve aussi dans une valeur inférieure. Aspara avait débuté sur 1400m. Ce cheval a été absent à Port-Louis pendant au moins un mois, ce qui peut impliquer qu’il a connu un problème. Il s’est imposé à deux reprises sur 1600m en Afrique du Sud et le parcours du jour ne devrait pas lui causer de problème. Mais là aussi on ne peut en être certain. Carson City est également une possibilité, tout comme Seven Carat qui, selon son entraîneur, n’aura pas de difficulté à négocier ce parcours rallongé. Il pense même que le bout en bout est dans ses cordes. Donc, tout reste possible et, à tout hasard, on a pris partie pour Seeking The Dream.

8. Revoilà Count Henry, qui a été pénalisé de 6 points après ses débuts tonitruants. La distance du jour ne sera pas un problème et il a contre lui le handicap de 61,5 kg. Lent au départ, il a été essayé avec succès avec un Monty Roberts Blanket. S’il n’est pas distancé dans la partie initiale, il devrait pouvoir retourner la situation en sa faveur. Devant lui, en tête de la course, on pourrait retrouver Rock On Geordies, qui ne nous a pas laissés indifférents à l’entraînement. Ce cheval a été l’auteur d’un bon début et tout porte à croire qu’il est en progrès. En ce qu’il s’agit de Bridegroom Bertie, on ne sait quelle tactique il adoptera cette fois vu qu’il avait été décidé de ne pas le solliciter au départ la dernière fois. De toute façon, il devrait précéder le cheval de Gilbert Rousset dans le parcours. Right To Tango est en forme actuellement. Une victoire et une deuxième place en deux tentatives. Mais il aura des adversaires plus forts à affronter cette fois et pourrait se contenter d’une place. Tigre Libre est encore desservi par une mauvaise ligne. Duke The Duke avait remporté ses deux dernières courses de 2016, mais aura le désavantage d’affronter des chevaux qui ont déjà couru. Tous peuvent faire partie des combinaisons.