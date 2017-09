TOP RESA : Maurice, meilleure destination sur les réseaux sociaux en France

Pour la deuxième année consécutive, la destination touristique mauricienne a été à l’honneur au salon international du tourisme en France, Top Resa. Maurice a décroché le prix de « Meilleure destination touristique étrangère 2017 sur les réseaux sociaux en France ». Le prix a été remis hier à Kévin Ramkaloan, Directeur de l’Office du Tourisme, en présence du ministre du Tourisme, Anil Gayan. Cette récompense a été décernée par WeLikeTravel.

Commentant cette récompense, Anil Gayan a déclaré que « nous sommes très fiers et souhaiterions dédier ce prix à toute l’industrie du tourisme de l’île Maurice ». De son côté, le directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority, qui assumera la direction de Business Mauritius bientôt, est d’avis que « le digital est aujourd’hui un moyen privilégié pour toucher de manière efficace une cible très diverse. Nous sommes heureux que notre travail sur ce créneau soit reconnu sur le marché français et remercions WeLikeTravel pour cet honneur ».

La destination Maurice, présente sur trois réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, totalise le meilleur score WLT synthétisant plusieurs indicateurs de performance et de paliers de notation.

Au cours de cette première journée est également intervenu le renouvellement de la signature d’une convention avec Corsair en compagnie du directeur général adjoint affaires commerciales de Corsair, Antoine Huet, et son équipe sur le stand de l’île Maurice. Les membres de la délégation, menée par Anil Gayan, ont multiplié les rencontres avec les partenaires étrangers du tourisme mauricien.