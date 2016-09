TOUR DE LA RÉUNION 2016 : Le sacre d’Axel Journiaux, Lagane 21e au final

Maillot jaune depuis vendredi quand il a fait sauter le Sud-Africain Willie Smit, jusque-là impérial sur le Tour de la Réunion, le Français Axel Journiaux a géré de main de maître les dernières étapes du week-end pour s’offrir un premier sacre à l’île sœur. Le premier Mauricien reste Grégory Lagane, qui s’accroche à un 21e rang, à 23'26 du vainqueur final.

Après une étape folle sur les routes de l’Est vendredi, où il avait décidé de tout faire sauter avec son coéquipier réunionnais David Rivière de Vendée U, Axel Journiaux a assuré comme un grand samedi, lors d’une dernière ascension vers Bellevue qui se présentait comme une étape en forme de juge de paix. Hier, il n’a fait que contrôler les opérations dans la 9e et dernière étape sur Saint-Denis (72 km en circuit).

Si la victoire dominicale est revenue à Morgan Lamoisson — sa deuxième dans ce Tour après l’étape 5 —, Axel Journiaux aura conclu son affaire en champion, pour laisser la place de premier dauphin à un autre Français, Florent Castellarnau, qu’il a relégué à 1'04 au général.

Du haut de son 1,72m, Axel Journiaux, 21 ans, vice-champion de France juniors 2013, il a rejoint les rangs vendéens cette année et a déjà signé une belle saison, décrochant quatre victoires et une deuxième place sur la 2e étape du Kreiz Breizh, une catégorie 2.2. « Mais elle a été pourrie », soulignait-il tout de même, en référence à son coéquipier fauché en pleine force de l’âge le 3 mars dernier par un camion sur ses routes d’entraînement.

« Toutes les victoires du monde ne le feront pas revenir », rappelle-t-il. Mais elles peuvent honorer sa mémoire, ce qu’il n’a manqué de faire à La Réunion.

Le combat d’Axel Journiaux se jouait cinq bonnes minutes plus loin. Et démarrait à 30 bornes de l’arrivée, quand le rythme de père peinard était brisé par James Tennent, qui lançait les hostilités. Ses compatriotes Main Kent et Willie Smit ainsi que les boys de la Défense Vanoverschelde et Louf, David Rivière ou encore Florent Castellarnau, y répondaient, bien que ce dernier ait dû se relever d’une chute et d’un beau soleil. « Thierry (Fondère) m’a ramené, mais Axel était le plus costaud », saluait-il.

Les South African Boys de Roadcover Cycling Team Willie Smit, James Tennent et Main Kent, les coureurs de la Défense Quentin Vanoverschelde et Louf, ou encore Florent Castellarnau de l’Entente Provence, et les autres ont beau essayer. C’est bien Journiaux qui était le plus fort sur l’ensemble de ce Tour 2016.

La consécration « d’un beau travail d’équipe. Au début j’étais là pour aider David (Rivière) et passer un bon séjour à La Réunion », se plaît à dire le vainqueur final. Il en répartira avec une victoire d’étape (vendredi), un succès au général et une expérience accumulée après « avoir su repartir suite aux événements de la première étape », où il avait levé les bras dans la confusion.

(En collaboration avec Hervé Brelay/JIR)

Philippe Colin heurté par un spectateur

Le Mauricien Philippe Colin n’a pu terminer le Tour. Le coureur de 33 ans a heurté au niveau de la Rivière des Pluies un spectateur inconscient qui a traversé la route. Souffrant des côtes, il a été transporté vers l’hôpital pour des examens. Comme attendu, c’est Grégory Lagane qui a été le meilleur Mauricien à l’île sœur. Il a terminé à la 21e place au général, à 23'26 d’Axel Journiaux. Le champion de Maurice, Jordan Lebon, a été premier Mauricien de l’étape d’hier (29e à 2'47 de Morgan Lamoisson).