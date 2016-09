TOUR DE LA RÉUNION : La sélection constituée, coup d’envoi aujourd’hui

La sélection mauricienne sera bien présente sur le Tour de La Réunion. En effet, à peine une semaine après le Tour de Maurice, Michael Khedoo, Yoan Pirogue, Jordan Lebon, Gregory Lagane et Philippe Colin prendront le départ de la 70e édition de la course réunionnaise sous le maillot quadricolore, dont le coup d’envoi sera donné ce matin au vélodrome Gabriel Chefiare à Saint Denis.

Il faut souligner que la sélection a été constituée après le Tour. On retrouve ainsi deux coureurs du FFSC-KFC, Gregory Lagane et Philippe Colin, qui a terminé huitième au général lors de la dernière édition de l’Étoile de l’océan Indien. Ensuite, deux sociétaires du PSC-Winners, Jordan Lebon, champion de Maurice sur route en exercice, et Yoan Pirogue. Finalement, Michael Khedoo est le seul représentant de l’UCRH-Engen. Ils seront accompagnés de José Achille.

La course réunionnaise sera cette année longue de 725 km. Cette 70e édition, qui prendra fin le 11 septembre, comportera deux étapes de contre-la-montre. Le premier chrono sera une épreuve individuelle longue de 10,5 km lundi matin entre Le Port et Saint-Paul. L’autre chrono, par équipes cette fois, se disputera entre Trois Bassins et Étang Salé sur 21,5 km.

Pour en revenir à la première journée, les coureurs se mettront dans le bain avec un prologue de 3,4 km au Vélodrome Gabriel Chefiare. À ce petit jeu, les sociétaires du VCSD seront à observer, puisqu’ils évolueront quasiment sur leurs terres.

Demain, la première étape, entre Saint-Denis et Le Port, verra les coureurs parcourir 103,6 km. Lundi, deux étapes, dont le premier chrono de 10,5 km entre Le Port et Saint-Paul, puis, l’après-midi, la troisième étape du Tour, entre Saint-Paul et Trois Bassins sur une distance de 74 km.

Mardi, les coureurs enfourcheront à nouveau leurs montures de contre-la-montre pour une épreuve par équipes qui les mènera à Etang Salé. Mercredi, la cinquième journée du Tour verra les coureurs effectuer 110,8 km entre Etang Salé et Saint-Pierre, avant de rallier Bras Panon pour la sixième étape,jeudi, au terme des 100,2 km de la journée.

Vendredi, entre Bras Panon et Sainte-Suzanne, les coureurs devront se coltiner 111,5 km, avant de prendre le départ pour la septième étape samedi, entre Sainte Suzanne et la Bretagne (109,5 km). Et dimanche, les rouleurs-sprinters devraient être à l’honneur, puisque la dernière étape du Tour de La Réunion sera longue de 80 km et l’arrivée de la course jugée devant Le Barachois, à Saint-Denis.

Au niveau des favoris, on retrouve les Sud-Africains Willie Smit, candidat malchanceux au Tour de Maurice il y a quelques jours, et son compatriote James Tennent. Les deux y vont avec l’intention de tenter quelque chose, mais avouent être un peu dans l’inconnu. « Ce sera un peu différent. On ne sait pas trop à quoi s’attendre », avait avoué James Tennent, vainqueur du Tour de Maurice.

Willie Smit abonde dans le même sens. « On va se reposer et ensuite nous irons à La Réunion. Reste à savoir ce qui nous y attend. »

Le programme

Samedi 3 septembre

Prologue

Vélodrome Gabriel Chefiare (3,4 km)

Dimanche 4 septembre

Étape 1

Saint-Denis – Le Port (103,6 km)

Lundi 5 septembre

Étape 2

CLM individuel

Le Port – Saint-Paul (10, 5 km)

Étape 3

Saint-Paul – Trois Bassins (74 km)

Mardi 6 septembre

Étape 4

CLM par équipes

Trois Bassins – Etang Salé (21,5 km)

Mercredi 7 septembre

Étape 5

Etange Salé – Saint-Pierre (110,8 km)

Jeudi 8 septembre

Étape 6

Saint-Pierre – Bras Panon (110,2 km)

Vendredi 9 septembre

Étape 7

Bras Panon – Sainte Suzanne (111, 5 km)

Samedi 10 septembre

Sainte-Suzanne – La Bretagne (109, 5 km)

Dimanche 11 septembre

Saint Denis – Le Barachois (80 km)