TOUR DE MAURICE, 5E ÉTAPE, HIER : Willie Smit s'impose avec la manière !

La cinquième étape du Tour de Maurice cycliste, hier, entre Bagatelle et le sommet de Grand-Bassin, a vu la victoire du Sud-Africain Willie Smit, qui a franchi la ligne d'arrivée en solitaire. James Tennent, a comme attendu bien défendu son maillot jaune alors que Christopher Lagane, qui a tout donné, n'a pas été en mesure de lui ravir son bien. C'était l'étape la plus longue du Tour, soit 117, 7 km.

Les coureurs avaient à parcourir le parcours suivant : Intermart Bagatelle (Départ Fictif) - RP Quai D - TD - RP Riche- Terre - TD - RP Terre Rouge - TD - Beau-Plan (Rush 1) - TD - RP Beau Plan - TD - RP Pamplemousses - TD - RP Mapou - TD - RP Forbach (Espace Maison) - RETOUR - RP Mapou - TAG - RP Calebasses - TD - Bretelle TAG Koyratty - TAG - RP - TD - 300 mètres après le RP (Rush 2)- TD - RP Koyratty - TD - RP Valton - TD - Ripailles (Montée, PM 2) - TD - Verdun (Échangeur) - TD - RP Hermitage - TAG - RP Belle-Rive - TAD - Bus Stop Surat (PM 3) - TD - RP Wooton - TAG - RP La Vigie - TD - RP Nouvelle France - TD - Hopital Nehru (Rose-Belle) - TD - RP Gros Bois - TAD - Savannah - TAD - RP Omnicane/La Sourdine - TD - Camp Diable - TAG - Rivière des Anguilles TAG vers Souillac - TAG - Souillac - TD - TAG vers Riambel - TAG - RP Shanti Maurice - TD - Rivière des Galets - TAD - Montée Gaston (PM) - TD - Chemin Grenier (Police Station) - TD - TAG vers Chamouny - TAG - Vallée des Couleurs - TD - Bassin Blanc (Sommet, PM) - TD - Pétrin - TAD - Grand Bassin (Statue) - Arrivée - 117,7 km.

Très vite, un groupe de six coureurs a pris la poudre d'escampette pour se retrouver à l'avant. Il s'agissait de Barend Burger, Mathieu Ramsamynaick, Remy Sarreboubee, Majid Albalushi, William Labonne et Arthur Vatel. Ce dernier s'est d'ailleurs particulièrement distingué, en se montrant très à son avantage tout au long de l'étape. Ce groupe de tête allait bien gérer son avance, comptant une minute et 25 secondes d'avance au kilomètre 21,5, soit à la hauteur du Rond-Point Pamplemousses. Au km 27, ils avaient acquis une avance de 1,55 avant que l'Émirati Albalushi ne lâche le groupe. Ils étaient alors au nombre de 4 et à hauteur de Ripailles (46,8), Willie Smit avait rejoint l'échappé. En effet, après une course relativement tranquille dans le nord de l'île, ils ont affronté la première bosse (Ripailles).

Le premier écrémage s'est d'ailleurs fait en haut de la crête. Arthur Vattel, a d'ailleurs tenu tête aux meilleurs mais Smit a par la suite mis un gros coup de pédale pour prendre la tête. C'est alors que derrière ça revenait fort, avec le porteur du maillot jaune, James Tennent ainsi que Christopher Lagane, Mornay Van Heerden et le Réunionnais Bryan Maillot. Après avoir pris la direction du Sud de l'île, ils ont effectué une remontée à partir de Bassin Blanc, pour rallier le sommet de Grand-Bassin pour la victoire. Et là, c'est au niveau des équipes que la différence s'est faite, et là encore c'est l'équipe Light by Linea qui a sorti le grand jeu, démontrant qu'elle savait se mettre en quatre pour contrôler les échappées et imposer son rythme à la course. Willie Smit a quant à lui filé tout droit vers la ligne d'arrivée en solitaire, à Grand-Bassin, dans le temps de 3h17 : 56 devant Tennent (3h18 : 19) et Van Heerden (3h18 : 56).

L'entraîneur national, José Achille, a d'ailleurs fait ressortir que cette étape était l'une des plus rapides auxquelles il avait assisté. « Il n'y a pas eu de repos dans cette course. C'était très animé du début à la fin et les coureurs ont vraiment assuré le spectacle. Ils ont fait le show. » Même son de cloche du côté du président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), « C'était vraiment très rapide. Je suis heureux de ne pas avoir pris part cette année », a-t-il relaté avec le sourire. Force est de constater qu'après cette avant-dernière étape, juge de paix du Tour, Tennent se dirige tout droit vers le titre. « Les dés sont jetés. Tennent sera, à n'en point douter, le vainqueur du Tour cette année. Son équipe est vraiment très forte », a ajouté José Achille. Toutefois, la donne aurait pu être différente si Willie Smit n'avait pas eu un contre-temps lors de la première journée. Tennent a su prendre sa chance, lui qui compte 33 secondes d'avance sur Christopher Lagane avant l'ultime étape.

DÉCLARATIONS

Willie Smit (vainqueur de l'étape) :« Je suis très heureux d'avoir remporté la cinquième étape du Tour de Maurice cycliste, qui demeure d'ailleurs l'étape reine de cette 35e édition. Ça fait du bien de gagner. J'ai fait mon maximum pour remporter la victoire en étant appliqué tout au long de la course. J'ai su faire la différence au bon moment et je ne me suis pas posé de question. C'était une épreuve vraiment éprouvante et je dois dire que je ressens beaucoup la fatigue. Je ne regrette rien. Lors de la journée inaugurale, j'étais vraiment triste, car je n'ai pas été en mesure de donner la pleine mesure de mes capacités. Mais heureusement, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai déjà remporté deux victoires d'étapes. Même si je n'ai pas de maillot jaune sur les épaules, je ne vais pas en faire tout un plat. Des fois qu'on gagne ou qu'on perde, ça fait partie du jeu. Durant ces trois dernières années, j'étais très chanceux d'avoir remporté plusieurs courses. Je tiens à dire un grand merci à tous mes coéquipiers ainsi qu'au peuple mauricien. »

James Tennent (1e au classement général) :« C'était une journée vraiment stressante pour moi et mes coéquipiers, car la concurrence était vraiment très forte. Nous pouvons donner cette impression de tout maîtriser à la perfection sur ce Tour, mais croyez-moi, ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air. Je ne m'en sors pas si mal en fin de compte, car le jaune reste sur mes épaules. Je ferai mon maximum pour conserver mon bien jusqu'à l'ultime étape. Pour revenir à l'étape, pour être honnête, je savais que j'aurais du fil à retordre face aux forces en présence, car il y a cinq ou six coureurs qui étaient vraiment très dangereux. Christopher Lagane a un gros potentiel et il a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues pour ainsi me ravir le maillot jaune. J'ai joué la carte tactique en me positionnant comme il faut et en appuyant sur le champignon au bon moment. J'avais aussi un oeil sur un des coureurs émiratis qui donne l'impression de pouvoir suivre la cadence imposée. Quoi qu'il en soit, je suis très content de ma performance et je remercie mes coéquipiers pour leur application »

Christopher Lagane (2e au général et meilleur jeune) : Je voulais vraiment pousser James Tennent dans ses retranchements, mais ça n'a pas été possible. J'ai vraiment tout tenté. Mais je ne regrette rien, car j'ai vraiment tout donné dans la montée de Bassin-Blanc. J'avais de bonnes jambes et aussi la chance d'avoir des coéquipiers de qualité, notamment Guillaume (Gaboriaud). Je voulus placer une banderille au moment opportun, mais les Sud-Africains de l'équipe Lights by Linea ont vu clair dans mon jeu. S'il y avait bien un coureur qu'il fallait battre, c'est James Tennent. J'avais fait la montée de Bassin-Blanc avec lui l'an dernier et dans la dernière partie, il était à bloc, mais restait beaucoup de plat pour finir l'étape. Cette fois, les données étaient différentes dans la mesure où l'arrivée était au sommet, mais Tennent a montré qu'il était vraiment costaud. Pour ma part, je ne vais pas bouder mon plaisir, je suis jeune et j'ai notamment le maillot blanc sur les épaules »