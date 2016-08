TOUR DE MAURICE (6E ÉTAPE) : Smit force 3, James Tennent en patron

Le Tour de Maurice a pris fin hier avec la victoire d'étape du Sud-Africain Willie Smit et le sacre de James Tennent, qui réussit enfin à s'emparer du succès après ses échecs de 2014 et 2015. Les deux Sud-Africains ont montré qui étaient vraiment les patrons de cette 35e édition de la course.

Smit, vainqueur sortant, peut sourire. Après avoir perdu près de 7 minutes au cours de la première étape, il s'est bien racheté en remportant coup sur coup le chrono individuel vendredi matin, puis l'étape reine samedi et la dernière étape dimanche.

« Je suis malgré tout un peu déçu. Je venais pour jouer le général », lâche-t-il. Mais au lieu du général, il s'en sort avec trois victoires d'étape et le maillot bleu du vainqueur du classement à points. « Je visais le contre-la-montre. Le reste n'est que bonus », lance-t-il.

Il a parfaitement planifié son coup, restant dans le sillage des différents échappés, jusqu'au moment où, flairant le bon coup, il prendra la poudre d'escampette pour devancer le Français Guillaume Gaboriaud sur la ligne, après 1h56'36.

Samedi, il s'est livré à un petit numéro dans les lacets de Plaine Champagne, après avoir promis la veille de ne pas se laisser faire. « Je ne visais pas particulièrement l'étape reine. C'est juste encore un bonus. » Néanmoins, il sera celui qui aura dompté la montagne en 3h17'56.

Derrière lui, James Tennent en profitait pour consolider son maillot jaune, en prenant définitivement le dessus sur Christopher Lagane, relégué à 33 secondes, pour remporter son premier Tour de Maurice.

« Christopher est très fort », disait vendredi après-midi le Sud-Africain. Le jeune Lagane l'a prouvé en tenant tête au futur vainqueur du Tour. Tennent, 27 ans, peut lui aussi sourire. « Les années précédentes, je suis venu en invité. Cette fois, j'avais avec moi des gars que je connais. »

Il aura mis 12h25'30 pour parcourir les quelques 500 km du Tour de Maurice, alors que son dauphin, Christopher Lagane, aura 33 secondes de plus au compteur, après avoir fait presque jeu égal avec le maillot jaune. « Pour moi, c'est un objectif que je visais. On devait seulement contrôler l'étape d'aujourd'hui. Vous savez, personne n'est à l'abri d'une panne ou d'une chute. »

Le Mauricien, pour sa part, ne voit aucun motif de déception. « J'ai seulement 17 ans et je termine mon deuxième Tour. Je suis le meilleur jeune et le premier coureur régional », explique Christopher Lagane. Il remporte le classement du meilleur jeune, devant le Sud-Africain Mornay Van Heerden.

L'Émirati Ahmed Almansoori est le lauréat de la tunique verte du meilleur sprinter. Il a remporté ce maillot depuis mercredi et ne l'a jamais lâché. Il termine le Tour avec 62 points, soit 12 de mieux que le Réunionnais Remy Sarreboubee (CCSL).

L'autre Émirati Yousif Mirza Alhammadi rentrera chez lui avec le maillot à pois du meilleur grimpeur. Son aventure mauricienne aura été marquée par une grave chute mercredi dans les lacets de La Nicolière. Mais il a continué avec le succès qu'on lui connaît. Cela dit, il remporte ce classement avec seulement un petit point d'avance sur James Tennent.

Les Sud-Africains rentrent avec trois maillots, dont celui décerné au leader du classement des masters. C'est Piet Laubscher, de la Clover Prestigio, qui a terminé avec le maillot rose sur ses épaules, comptant 36'06 d'avance sur l'Allemand Rene Klinger d’Ea RSV Team-Me.

Finalement, le VCO de Jean-Denis Armand, premier maillot jaune du Tour, a remporté le classement par équipes devant la KFC Team de Christopher Lagane et la Lights by Linea de James Tennent.

James Tennent, le discret

La 35e édition du Tour de Maurice a sacré, hier à Poste Lafayette, le Sud-Africain James Tennent, de la Lights by Linea, qui a enfin su déjouer les pièges du parcours pour s'imposer comme le patron de la course.

On l'a rarement vu, mais il a su se montrer au bon moment. Porté par ses coéquipiers, le Sud-Africain n'a pas tremblé lors du chrono, son « véritable objectif », le « seul exercice » où il pouvait reprendre du temps. Mais, rappelle-t-il, un contre-la-montre individuel n'est jamais facile. « Mais je prends le maillot jaune après ça. Je suis content. »

Il avait déjà pris le pari — risqué d'ailleurs — de prendre le contrôle de la course jeudi, au cours de la deuxième étape, alors qu'il n'était pas sûr d'endosser le jaune. « C'était notre stratégie. À la fin, ça paie », sourit-il.

Pourtant, lui, l'ancien pro de la MTN-Qhubeka à la victoire d'étape sur le Tour du Rwanda, se nourrit de ses expériences au sein de l'équipe sud-africaine. « J'ai fait le Tour du Langkawi, puis le Tour du Rwanda. Malheureusement, mon contrat n'a pas été renouvelé. »

Au cours de la semaine écoulée, il ne restait pas souvent pour les cérémonies protocolaires. Une aura de mystère que le coureur a cultivée, même s'il a dû s'y plier par la suite, maillot jaune oblige ! Le Tour en poche, à quoi va-t-il occuper ses journées ? « Je ne sais pas trop. On va rester à Maurice un peu et on ira au Tour de La Réunion ensuite. »

Un objectif particulier sur les routes réunionnaises ? « Non, pas vraiment. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. »

Au cours de son Tour victorieux, il a pu compter sur ses coéquipiers. Quatre garçons, Carl Bonthuys, Rohan Duplooy, Stephan Ihlenfeldt et Nel Dirk, qu'il connaît pour les avoir côtoyés au cours des deux dernières années. « Quand je venais sur le Tour les années précédentes, j'étais invité. Là, je suis venu avec des gars que je connais et à qui je fais confiance. »

Une confiance qu'ils lui ont bien rendue, même s'il termine avec seulement Duplooy. « J'ai perdu des coéquipiers en route et Rohan est resté à mes côtés. Mais cette victoire leur appartient tous », rappelle-t-il.

Et comment voit-il la suite de sa carrière ? « Je viellis, vous savez. Je pense rester en Afrique du Sud et faire quelques courses avec eux. Nous avons décidé de nous exporter un peu plus depuis quelque temps. » Grand bien leur en a pris, puisque la Lights by Linea a remporté sa première course à l'étranger.

Après avoir terminé deuxième en 2014 et troisième en 2015, le Tour 2016 a souri à l’homme discret. « Oui, c'est un objectif. On voulait gagner le Tour et pour moi, cela représente beaucoup de pouvoir l’ajouter à mon CV. » Un CV qu'il veut continuer à garnir davantage dans les années à venir…

Réactions

James Tennent (vainqueur du Tour) :

« Objectif atteint »

« Voilà ! Je suis venu ces trois dernières années avec l'idée de remporter le Tour de Maurice. L'objectif est atteint. C'est vrai qu'il m'aura fallu attendre ma troisième tentative. Mais avec l'équipe, on s'est dit que ce serait une course qu'on aimerait inscrire à notre palmarès. C'est surtout une façon de rendre aux sponsors ce qu'ils nous donnent. (A propos de la dernière étape) C'était une étape un peu particulière et nerveuse. Il y avait du vent et des routes un peu cassées. J'ai perdu un coéquipier en route. Mais heureusement que Rohan Duplooy est resté avec moi. Ensuite, on a contrôlé pour finir. Je pense qu'on doit être satisfaits de la semaine. (Sur la suite de sa saison) Je vais me reposer quelques jours. Et ensuite, j’irai au Tour de La Réunion. On ne sait pas ce qui nous y attend. Mais avec l'équipe, on est assez confiants. »

Christopher Lagane (2e au général)

« Pas de regrets »

« Je termine mon deuxième Tour à 17 ans, je suis meilleur jeune, deuxième au général et meilleur coureur régional. Je n'ai pas de regrets. James Tennent était très fort. Il a su jouer son coup et il mérite son maillot jaune. Nous, on s'en sort avec deux victoires d'étape. (Sur la cinquième étape) Je refais la montée dans ma tête depuis hier. Je ne vois pas où j'aurais pu le piéger. Il est vraiment très fort. Maintenant, je pense qu'il me faut travailler encore un peu plus et j'espère revenir la semaine prochaine. (Sur la suite de sa saison) Je m'arrête un peu. J'ai fini ma saison avec le Tour. Personnellement, je vais me reposer et recommencer à travailler pour la saison prochaine. »

Willie Smit (triple vainqueur d'étape)

« Le Tour de La Réunion comme objectif »

« Je suis assez content de moi. J'ai remporté le chrono, qui demeure ma spécialité. L'étape reine est juste un bonus. Et puis, il y a la sixième étape. En y regardant bien, je peux aussi être un peu déçu, je voulais jouer le général. C'est triste. On se souvient du vainqueur, pas du deuxième ou du troisième (ndlr : il est cinquième au général). Maintenant, je vais me concentrer sur le Tour de La Réunion. On verra ce que ça donne. (Sur la suite de sa carrière) J'espère pouvoir retourner en France. Tout est une question de politique, il faut avoir les connexions, connaître les bonnes personnes et avoir un peu de chance. »

Lawrence Wong : « Le Tour était relevé »

Lawrence Wong jette un regard détaché sur le Tour, qui a pris fin hier avec la victoire du Sud-Africain James Tennent. Si le président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) se veut positif, il reconnaît qu'il y a eu des imprévus et des situations inédites.

Lawrence Wong, êtes-vous satisfait du déroulement du Tour ?

Oui. On ne peut pas être plus satisfait. Le Tour était relevé, je dirais même excitant. Il y avait beaucoup de chutes, mais ça fait partie du jeu. Certains ont gagné, certains ont perdu. C'est la règle du jeu.

Qu'en est-il des imprévus ?

Dans l'ensemble, l'organisation s'est bien passée. Il y a certainement des choses à améliorer. Je souligne ici le formidable travail des Daimlers, des marshalls et des motards de la police qui ont assuré tout au long du Tour.

Reverra-t-on les mêmes équipes l'année prochaine ?

Je l'espère en tout cas. Il y a eu de nouvelles équipes et nous avons découvert une nouvelle façon de courir. C'était dur à un moment, mais nous leur avons parlé. Ils (les Émiratis) ont compris et étaient relativement calmes pendant les deux derniers jours. À ce sujet, je tiens à mettre en exergue le choix des commissaires, qui ont pris des décisions sages et réfléchies.