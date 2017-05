TOURIGOLF: Quelque 200 participants réunis pour cet évènement

Et de 20 pour Tourigolf ! Le coup d'envoi de l'édition 2017 de ce tournoi annuel de golf a eu lieu lors d'un cocktail lundi dernier au Club House du Paradis Beachcomber. Cet évènement a réuni quelque 200 participants, principalement des professionnels français du Tourisme (agences de voyages, tour-opérateurs, compagnies aériennes ou maritimes, hôteliers, restaurateurs) venus mesurer leurs talents sur le green du Paradis Beachcomber. Lors de son discours de bienvenue, Jean Louis Pismont, general manager des hôtels Paradis et Dinarobin Beachcomber, a salué l'amitié qui lie l'association Tourigolf et le groupe Beachcomber depuis 20 ans. Il a été rejoint par Boris Reibenberg, président de Tourigolf, qui a pour sa part remercié les participants pour leur fidélité à cette belle fête du sport. Cette année encore, quatre équipes— Amadeus, Corsair, Enterprise et Groupama— se disputeront la victoire lors de cet évènement, qui se tiendra jusqu'à ce dimanche.

TREASURE ISLAND TOUR 2017: Jean-Pierre Lim Kong, grand vainqueur

À l'issue de la tenue du Treasure Island Tour 2017, tournoi golfique qui a eu lieu à Avalon Golf Estate, la compagnie d'assurance Mauritius Union a remis un chèque de Rs 100 000 à Jean Pierre Lim Kong, grand vainqueur du hole-in-one de cette saison 2016/2017. L'heureux gagnant a reçu son chèque des mains de Jean Christophe Cluzeau, Head of General Insurance de Mauritius Union. Soulignons que le Treasure Island Tour est un des tournois du calendrier du Mauritius Golf Federation (MGF). C'est une satisfaction pour Mauritius Union de s'associer à un tel événement sportif.