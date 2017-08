TOURISME : 738 206 arrivées depuis janvier

De janvier à juillet de cette année, Maurice a accueilli 738 206 touristes, selon les derniers chiffres publiés par le bureau des statistiques hier, ce qui représente une hausse moyenne de 6,3 % par rapport à l’année dernière. Pour le seul mois de juillet, le nombre d’arrivées s’est élevé à 112 347, soit une augmentation de l’ordre de 3,9 %. Le nombre le plus élevé de touristes enregistré sur un seul mois depuis janvier est de 124 362.

Comme toujours, le gros de notre contingent touristique provient d’Europe, avec 412 724 visiteurs, soit une hausse de 4,5 % par rapport à l’année dernière. La France se maintient ainsi comme notre principal marché touristique, avec 149 606 touristes. Elle est suivie de la Grande Bretagne avec 74 397 touristes et l’Allemagne, avec 59 526 touristes. Pour le mois de juillet, Maurice a accueilli 19 955 Français, 13 237 Britanniques et 6 315 Allemands sur un total de 57 026 Européens, soit une hausse de 5,7 % comparativement à la même période de l’année dernière.

Le nombre de touristes africains est estimé à 31 766 en juillet et de 169 985 entre janvier et juillet contre 159 911 durant la même période l’année dernière. Ce chiffre inclut 90 281 touristes en provenance de l’île de La Réunion, ce qui représente une hausse de 5,7 % par rapport à l’année dernière. 17 288 touristes réunionnais nous ont visités en juillet. 56 903 touristes sud-africains nous ont visités depuis le début de l’année dont 10 577 en juillet.

Au niveau de l’Asie, une baisse de 7,1 % a été enregistrée pour le moins de juillet mais entre janvier et juillet une hausse de 5,4 % a été enregistrée. Pour ce qu’il s’agit de l’Inde, une hausse de 5,5 % est constatée depuis le début de l’année par rapport à l’année dernière mais une baisse de 8,8 % est enregistrée en juillet. Par contre, le nombre de touristes chinois est en baisse aussi bien pour l’ensemble des sept derniers mois que pour le mois de juillet. Depuis janvier, 46 474 arrivées de touristes chinois (-2,2 %) ont été enregistrées et 7 373 (-6,5 %) ont visité le pays en juillet. Le nombre de touristes australiens a enregistré une hausse de 12,1 % depuis le début de l’année pour atteindre le nombre de 10 502 dont 1 944 en juillet.

Seulement 13 823 touristes en provenance des Amériques ont été enregistrés depuis le début de l’année mais cela représente malgré tout une hausse de 31 % au total, dont 2 367 en juillet, soit une augmentation de 21 %.