TOURISME : Campagne de promotion de la destination mauricienne à travers diverses activités

Le mois de mars comprend des missions de grandes importances à l’étranger pour le secteur touristique mauricien. Deux salons de tourisme internationaux et trois « roadshows » sont à l’agenda de l’office du Tourisme (MTPA). Les rendez-vous phares du calendrier sont l’International Tourismus-Börse (ITB) de Berlin, le Salon Destinations Nature, en France, et le premier « roadshow » dans les pays scandinaves.

Le premier rendez-vous en date est le salon des professionnels du tourisme à Berlin, soit l’ITB. Du 8 au 12 mars 2017, au Hall des expositions de Funkturm, à Berlin, plus de 180 000 visiteurs – parmi lesquels 108 000 professionnels et plus de 10 000 exposants (tour-opérateurs, sites de réservations, destinations, compagnies aériennes, hôtels) venus de 180 pays – auront l’opportunité de profiter d’un laboratoire d’idées sur l’industrie globale du tourisme.

Maurice, qui mise résolument sur l’Allemagne, son troisième marché principal en Europe, y sera présente à travers une importante délégation dirigée par le ministre du Tourisme, Anil Gayan, et composée d’une cinquantaine de co-exposants, dont des hôteliers et des associations. Un agenda chargé, comprenant des sessions de travail, des réunions avec des professionnels du voyage et du tourisme, ainsi que des rencontres et des entretiens avec la presse, a été établi afin d’optimiser la présence de la destination à ce salon. Une signature de coopération avec le Tanzania Tourist Board (TTB), le dévoilement du nouveau clip de CNN sur Maurice ainsi que la présentation de nouvelles photos de la destination faites par des photographes étrangers feront également partie du programme. La campagne 2017 « Maurice 365 » sera officiellement lancée par le ministre Anil Gayan lors de cette édition de l’ITB.

Du 13 au 15 mars 2017, direction vers les pays scandinaves, plus précisément à Copenhague, à Helsinki et à Stockholm pour le premier « roadshow » de la destination mauricienne. L’objectif de ces trois jours de mission de la MTPA, soutenus par une vingtaine de délégués (les principaux groupes hôteliers, les DMCs et tour-opérateurs), sera principalement de « promouvoir Maurice comme une destination haut de gamme et diversifiée, où l’on vit des expériences uniques » et de booster les arrivées touristiques de la Scandinavie en 2017. Ateliers de travail et rencontres avec les tour-opérateurs, les agences de voyages et les médias seront programmés. Un communiqué souligne que « Maurice est de plus en plus populaire auprès des pays scandinaves, vantant son image de destination aux couleurs exotiques ».

Et à partir du 16 mars, Maurice participera au Salon Destinations Nature, en France. Durant quatre jours, le patrimoine naturel de l’île sera au coeur des discussions avec le grand public. Ce sera l’occasion pour les visiteurs du salon de se familiariser davantage avec les atouts environnementaux de la destination. Parmi les autres missions auxquelles participera Maurice en avril, on note celles en Chine, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud ainsi qu’un « roadshow » avec Turkish Airlines dans les nouveaux marchés de l’Europe de l’Est.