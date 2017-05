TOURISME : Cape Town à la portée des Mauriciens

Incontournable de l’Afrique du Sud, la Mother City, Cape Town attire des touristes du monde entier. Parmi eux, de plus en plus de Mauriciens. Au vu de l’intérêt grandissant des Mauriciens pour cette destination pas si éloignée de Maurice, la compagnie d’aviation nationale souhaite offrir davantage de possibilités à ses passagers de découvrir cette destination cosmopolitaine. Dans cette optique, après Destination Sud Réunion en avril dernier, la ville sud-africaine est actuellement mise en exergue auprès des tours-opérateurs et agents de voyages mauriciens. En collaboration avec Cape Town Tourism, Air Mauritius a ainsi organisé, la semaine dernière, une présentation de cette ville aux mille facettes par les meilleurs tours- opérateurs sud-africains pour les différentes agences de voyages de Maurice.

Les images sont captivantes. Cape Town, quels que soient le quartier, la région, le site, ou le décor, est impressionnante. C’est ce que l’on retient des différentes présentations effectuées par les représentants sud-africains pour faire rêver les agents mauriciens présents au Labourdonnais Hotel, mercredi dernier. Un rêve qu’ils vendront aux touristes mauriciens, de plus en plus nombreux à se rendre dans cette région d’Afrique du Sud, décrite par le CEO de l’office de tourisme de Cape Town, Enver Duminy, comme une ville attachante, design et surtout en ébullition perpétuelle, idéale pour ceux qui sont à la recherche d’une destination où se mèlent découverte culturelle, loisirs, shopping

En effet, à Cape Town, si la célèbre Table Mountain est très visitée, ainsi que sa route des vins, sans oublier les safaris, il est aussi question de melting-pot, de culture, de nature et de découverte culinaire d’une ville à visage humain, habitée par un air de festival perpétuel. C’est ce qu’ont fait ressortir les tours-opérateurs : African Eagle Day Tours et Springbok Atlas qui, pour l’occasion, ont fait le déplacement et ont pu faire découvrir aux représentants des agences de voyages les produits proposés. L’hôtellerie n’est pas en reste. Outre les tables d’hôtes, cette ville dynamique comprend également de fabuleux hôtels de luxe, dont ceux du groupe Tsogo Sun. Les grandes enseignes présentes dans les différents centres commerciaux, dont le populaire V & A Waterfont, n’ont rien à envier aux marques renommées d’Europe ou des Etats-Unis.

Capitale politique du pays, car y siège le Parlement sud-africain, Cape Town est aussi une ville branchée, offrant un éventail impressionnant d’activités qui soulignent que cette ville est aussi la capitale sud-africaine de l’art de vivre, de la mode et de la gastronomie. Comme l’ont souligné ses tours- opérateurs, “Cape Town agit comme un aimant. Une fois qu’on y est venu, on y revient.” Une phrase dite à juste titre au vu de l’intérêt grandissant des Mauriciens pour Cape Town. Si bien qu’Air Mauritius compte intégrer un A340 à ses dessertes durant la peak season pour cette destination, généralement desservie par un A319. Ce sera en décembre, ce qui doublera ainsi la capacité des sièges disponibles à cette période sur cette destination desservie par la compagnie d’aviation nationale, trois fois par semaine. Si, durant les périodes normales, les vols Maurice/Cape Town sont remplis, il existe également la possibilité, rappelle Raj Deenanath, Vice President of Sales and Distribution d’Air Mauritius, de passer par Johannesburg, où MK effectue près d’une quinzaine de vols hebdomadaire.

Par ailleurs, dans le cadre de ses 50 ans, Air Mauritius a mis en place une série d’activités qui s’échelonnent sur toute l’année. Prem Sewpaul, vice-président de la Communications and Corporate Affair, fait ressortir qu’à travers une compétition sur les réseaux sociaux et autres plateformes électroniques, les passagers de MK peuvent, entre autres, participer à un tirage au sort entre le 15 mai et le 14 juin, avec à la clé, le remboursement de 50 % des billets d’avion. Dans le sillage de cet anniversaire, les étudiants auront aussi la possibilité de visiter les entrepôts de Air Mauritius pour comprendre le montage des avions. A savoir que Air Mauritius introduira d’ici 2023, huit Airbus A 350, dont deux seront opérationnels à la fin de cette année.