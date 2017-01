TOURISME ET AVENTURE : Dinarobin accueille Beachcomber Aventure

La troisième édition de Beachcomber Aventure 2017 se déroulera à Maurice. Après deux éditions aux Seychelles, celle de cette année est prévue dans le cadre du Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa. Cette manifestation, faisant partie de la campagne de promotion touristique pour le groupe Beachcomber et Maurice par extension, se déroulera du 31 janvier au 3 février 2017. Cet événement constituera une première à Maurice.

Douze agents de voyages français embarqueront à bord d’Air Mauritius pour quatre jours d’aventures, qualifiés d’inoubliables par les organisateurs, aujourd’hui bien aguerris. Les participants seront divisés en deux équipes pour participer aux épreuves concoctées par l’animateur vedette de TF1 Denis Brogniart, un spécialiste en la matière, mêlant art de vivre et épreuves sportives.

Au programme de Beachcomber Aventure, figurent courses en kayak, tir à l’arc, exploration de la faune et la flore, mais aussi convivialité autour d’expériences gastronomiques, entre autres.

Plus de 220 agents de voyages ont tenté leur chance pour cette troisième édition de Beachcomber Aventure. Après quatre mois de challenge, les dix meilleurs vendeurs et les deux gagnants du tirage au sort ont été désignés pour y participer. Ils sont :

– Myriam Cochenet de l’agence Tendance Voyages à Saint Raphaël ;

– Fabienne Esnault de l’agence Club Med Voyages au Mans ;

– Cécile Denniel de l’agence Préférence Voyages à Nantes ;

– Céline Goetz de l’agence We Love To Travel à Howald ;

– Aurélie Didier de l’agence Tertio Voyages Hirsingue ;

– Suzel Preveiraud de l’agence Vivrance à Grenoble ;

– Léa Redoute de l’agence Celtea Voyages à Saint Malo ;

– Angélique Lefevre de l’agence TUI Store à Plaisir ;

– Julien Edel de l’agence Formigolf à Colmar ;

– Chantal Bachelard de l’agence Courtine Voyages d’Avignon ;

– Alisson Hertert de l’agence We Love To Travel de Messancy ;

– et Sophie Aymard de l’agence TUI Store de Levallois.

Les premiers repérages pour Beachcomber Aventure ont été effectués en octobre de l’année dernière par Fabrice Pinault, Hotel Manager du Dinarobin Beachcomber, Rémi Sabarros (Directeur – General Manager France-Belgique-Luxembourg) et l’équipe de PR & Promotions du Head Office en présence de Denis Brogniart.

Un communiqué de Beachcomber note qu’« avec ses suites nichées dans des bungalows au cœur d’un jardin luxuriant parsemé de piscines, ses quatre restaurants et son spa, le Dinarobin Beachcomber s’impose comme la promesse d’un séjour envoûtant. Mais avant de profiter de toutes ses promesses, le Dinarobin offre un terrain de jeu palpitant. Avec sa plage de sable blanc et son lagon bleu azur, les épreuves sportives prendront des airs idylliques, sous l’arbitrage bienveillant de la montagne du Morne Brabant. » Beachcomber Aventure est organisé par Beachcomber Resorts & Hotels en collaboration avec ses partenaires, Air Mauritius, Mautourco et l’Office du Tourisme de Maurice.