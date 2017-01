TOURISME ET ENVIRONNEMENT— SOODHUN: « Rs 5 milliards de projets bloqués »

Le vice-Premier ministre et ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun, a fustigé le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, hier, en affirmant « ki li finn dormi lor dosyer DP World » alors qu’il fallait prendre une décision et que Rs 5 milliards de projets ont été bloqués durant ces deux dernières années dans le secteur du tourisme et de l’environnement. Il répondait aux questions de la presse à Calebasses à l’occasion de la remise des clés pour un logement temporaire de trois mois, à la famille Ramdeen, victime d’un incendie le 29 décembre dernier, en présence entre autres du ministre du Travail, Soodesh Callichurn.

Showkutally Soodhun estime qu’il fallait prendre une décision d’urgence « sinon nou ti pou trouv nou dan enn pozisyon kot nou ti pou vinn lokater, ou même nou ti pou perdi tou », affirme-t-il en commentant le dossier DP World. « Nou pa kapav aksepte ki enn investiser investi 23 milion dolar kan nou donn li 325 arpan kot nou deza ena Rs 3,5 milliards investisman », dit-il.

Il indique que le premier ministre a mis en place un groupe de travail sous sa présidence et qu’ils ont deux semaines pour présenter un plan pour Jin-Fei avec un appel aux investisseurs locaux et internationaux. Selon lui, il est inacceptable de voir que le gouvernement a dépensé « Rs 700 millions dans le développement infrastructurel et que rien n’est fait ». « Nou pena okenn detay lor DP World. Dosyer inn fonn. Zame inn diskit near shore, jetty… pena okenn ransegnma pou negosier. Pa kapav enn dimounn vinn investir ou pa mem kone ki developma ou le ».

Showkutally Soodhun avance que Rs 5 milliards de projets ont été bloqués sous les ministères du Tourisme et de l’Environnement. « Monn tir dosyer St-Géran. La, zordi, nounn tir dosyer Barachois », soutient-il en ajoutant : « A compter lundi nous pé débloque tout sa la », affirme-t-il.

Pour lui, « c’est triste que durant ces deux dernières années, il n’y ait pas eu de développement dans le secteur touristique ». « Pena enn lotel ki finn done. Autan nou mank la sam lotel ». Il annonce le démarrage d’un projet de construction d’hôtel à St-Félix lundi.

Pour Showkutally Soodhun, l’année 2017 sera l’année du développement. Il indique qu’il y a un manque accru de main-d’œuvre sur le marché, qu’il s’agisse des maçons, assistants maçons, menuisier, charpentier, électriciens, entre autres. Il appelle tous ceux qui ont un métier à se faire enregistrer auprès du ministère du travail. « Pa asize, vinn enregistre zot, nou pou fer zot gagn travay », dit-il en insistant que les emplois dans la fonction publique sont limités à 86 000.

Selon le ministre, il y a aussi un manque accru de personnel dans l’hôtellerie. Il souligne que seul le St-Géran a 400 emplois à pourvoir. La formation se fera à Dubaï. Cinquante postes de managers sont à pourvoir dans le secteur de l’hôtellerie, poursuit-il.

Showkutally Soodhun ajoute qu’il n’est pas question pour l’heure de se tourner vers la main-d’œuvre étrangère. « Nou pe travay pou morisyen. Nou demand zot al enrezistre zot ».

Commentant le départ de Marie-Claire Monty du PMSD, il affirme : « Mo félisit li. Ena enkor pe vini. Ce n’est qu’un commencement. Zot konsient. Zordi zot pe pensé. XLD tou letan kan ariv dernyer ler li soté kouma dir angui sous roche. Zordi line all boner. Pandan trwa zan, sa gouverma la pou rouler. Nou pou amenn resilta ».

La famille Ramdeen bénéficie d’un logement temporaire

Le couple Ramdeen et ses quatre filles âgées entre six et huit ans ont reçu les clés d’une maison NHDC à Mon Goût des mains du ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun, hier à Calebasses, au siège de leur résidence, ravagée par un incendie aux petites heures du matin le 29 décembre dernier. Ils pourront y loger pendant trois mois, le temps que la NHDC leur octroie de quoi réparer leur maison. Par ailleurs, la famille ne s’étant pas acquittée de ses mensualités pendant plusieurs années, le ministre Soodhun a payé ses arrérages et a demandé au père de famille de les régler à partir de moment où tous reviendraient dans leur maison. Pendant ces trois mois, dans le logement temporaire, la famille devra payer une somme symbolique de Re 1 en guise de loyer.