TOURISME ET LOISIRS: Le groupe Rogers lance la marque Heritage

La marque Heritage couvrira désormais toutes les activités de Rogers réunies au Domaine de Bel-Ombre situé dans le sud-ouest de l’île. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un exercice de rebranding entrepris par le groupe et a été dévoilée officiellement jeudi dernier.

Ainsi, Villas Valriche adoptera désormais le nom d’Heritage Villas Valriche, le Château de Bel Ombre devient Heritage Le Château tandis que la Réserve Naturelle de Frédérica est désormais connue comme Heritage Nature Reserve et le C Beach Club comme Heritage C Beach Club. Cette nouvelle identité comprend également Heritage Le Telfair, Heritage Awali, Heritage The Villas et Heritage Golf Club.

« Nous avons fait de sorte que le visiteur réalise que chaque proposition de ce domaine fait partie d’un ensemble cohérent et harmonieux où tout est interconnecté. Nous faisons d’Heritage un condensé d’expériences et d’émotions », souligne Philippe Espitalier-Noël, Chief Executive Officer de Rogers.

Cette évolution de l’identité s’accompagne d’une restructuration des activités de Rogers dans cette région – incluant celles de la plus que centenaire Compagnie Sucrière de Bel Ombre (CSBO). Les services proposés par Villas Valriche viennent également s’ajouter à l’offre. Quatre pôles majeurs ont été identifiés : Resorts, Property, Golf et Leisure and Events.

Dans cette démarche de restructuration, Bel Ombre a été, ces derniers mois, le théâtre d’importants travaux. La plage, en face des deux hôtels Heritage, a en effet été réhabilitée, tandis que des récifs artificiels et autres dispositifs anti-érosion ont été installés. Le Château a, de son côté, fait l’objet d’une minutieuse restauration menée par le cabinet d’architectes international Perrot & Richard, et cela, après plus d’un siècle d’existence. Cette tâche visant à rétablir l’équilibre architectural a aussi vu l’aménagement de jardins paysagers par le cabinet L. Auréjac & J. P. Rouzaud pour une valorisation de ce patrimoine culturel et historique. Cette nouvelle identité est en adéquation avec les nouveaux objectifs, vision et stratégie du groupe Rogers. Celui-ci souhaite en effet positionner la marque Heritage comme une « mother brand », au lieu de concentrer son énergie sur une multitude d’entreprises engagées dans divers secteurs. Cette marque ombrelle devrait à son tour créer une synergie entre les différentes activités proposées sur le domaine de 2 500 hectares. Elle devrait aussi donner corps à une nouvelle offre de loisirs intégrée comprenant toute une palette de services – de la visite du Château aux parties de golf, en passant par des balades en pleine nature, des haltes gastronomiques, ou des sports nautiques. Le groupe mise aussi sur les nombreuses possibilités qu’offre cette région qui n’a pas encore tout à fait révélé son charme et son authenticité aux visiteurs, qu’ils soient Mauriciens ou étrangers. C’est donc sans surprise que le slogan choisi pour Heritage est : « Embrace the extraordinary ». Ce slogan est une invitation à découvrir ou à redécouvrir de nouvelles facettes de Maurice, à explorer la nature, à se lancer à l’assaut du green sur l’un des dix meilleurs parcours de golf d’Afrique ou à se laisser tenter par le luxe l’un hôtel cinq étoiles. En d’autres mots, à échapper au quotidien et à l’ordinaire. La marque Heritage, par la même occasion, permettra aux différents acteurs du Sud-Ouest, de jouer la même partition concernant la préservation de l’environnement ou l’amélioration de l’employabilité des habitants de la région de Bel-Ombre – deux thématiques importantes pour le groupe. Ils pourront ainsi mieux coordonner leurs efforts dans ces domaines. Avec sa nouvelle identité visuelle et son site web flambant neuf, la marque Heritage devrait positionner la région et ses nombreuses attractions comme une étape incontournable pour les visiteurs.

Heritage Bel Ombre s’étend sur 2 500 hectares dans le district de Savanne, à l’extrémité sud-ouest de l’île. Une superficie assez importante pour abriter différents écosystèmes. Forêt indigène, rivières, montagne, lagon, entre autres, sont, pour les vacanciers, d’étonnants terrains de jeu et de découverte. Les visiteurs peuvent profiter des nombreuses activités qui constituent l’offre de loisirs de Bel-Ombre : randonnée, sports nautiques, golf, quad biking, kitesurf ou chasse pour les plus sportifs ; visite de la région et de ses villages traditionnels pour les férus d’immersion culturelle, échappées gustatives pour les amoureux de la gastronomie ou expérience « Wellness » pour ceux qui veulent se détendre.

Des villas sont aussi disponibles dans le cadre du programme immobilier de type « Integrated Resort Scheme » à Heritage Villas Valriche.