TOURISME - FÉVRIER 2017 : Maurice a accueilli 105 049 visiteurs (+4,3%)

Les arrivées touristiques pour le mois dernier se sont élevées à 105 049, soit une progression de 4,3% par rapport au nombre enregistré en février 2016 (100 706). Le nombre de visiteurs pour les deux premiers mois de cette année se situe à 229 411, ce qui représente une croissance de 4,7% comparativement à la même période de l'année dernière. Selon les données rendues publiques ce matin par Statistics Mauritius, la France, premier marché touristique de Maurice, a enregistré un léger recul (-2,3%) le mois dernier, le nombre de visiteurs de ce pays atteignant 29 362, contre 30 068 en février 2016. Pour les deux premiers mois de 2017, le nombre de touristes français était de 56 049, soit une baisse de 2,3% par rapport au nombre enregistré pour les deux mois correspondants de 2016.

Autre marché en recul : la Chine, avec 6 749 visiteurs le mois dernier, contre 9 959 en février 2016. Cependant, le marché chinois maintient cette année un taux positif de +1,2% pour janvier et février avec un total de 16 677 touristes. Quant au marché réunionnais, il a affiché une baisse de 0,6% avec 5 201 touristes pour le mois écoulé, mais le décompte pour janvier et février 2017 reste favorable (+0,9% à 27 618).

Les performances positives réalisées par nos principaux marchés émetteurs sont celles du Royaume-Uni (+7,2% à 9 135 en février 2017), de l'Allemagne (+11,9% à 8 472), de l'Inde (+ 4,1% à 6 991) et de l'Afrique du Sud (+ 20,3% à 4 754). Ce dernier marché s'est bien repris, mais le nombre d'arrivées pour les deux premiers mois de l'année est inférieur de 11% comparativement à 2016. Par ailleurs, Statistics Mauritius rapporte une progression substantielle réalisée par le marché polonais (+73,8% à 2 148), permettant à ce pays de porter son total pour janvier et février 2017 à 4 537, soit une hausse de 76,5%.

Pour ce qui est des parts de marché, la France occupait, sur la base des arrivées touristiques pour les deux premiers mois de l'année, la première place avec 24,4%. Elle précédait La Réunion (12%), le Royaume-Uni (7,8%), l'Allemagne (7,5%), la Chine (7,3%), l'Inde (5,3%), l'Afrique du Sud (4,9%), l'Italie (3%), la Suède (2,7%) et la Suisse (2,6%).