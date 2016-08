TOURISME : Formation aux métiers de croisiéristes

G2ACAMAS et CSCS International Manning lancent des formations spécialement destinées à ceux souhaitant travailler sur les bateaux de croisière. D’une durée de quatre mois, les formations sont un mélange de théorie et de pratique. Les locaux du centre de formation ont été aménagés comme un bateau pour mettre les stagiaires... dans le bain.

Le marché des croisières est en progression et les perspectives d’emploi pour les jeunes sont nombreuses. Pour répondre à cette situation et pour faciliter le recrutement des Mauriciens sur ces navires, une formation spécialement adaptée a été conçue par G2ACAMAS et CSCS International Manning. « Nous recrutons plus d’un millier de Mauriciens par an pour travailler sur les bateaux de croisières et nous avons un quota plus élevé à remplir », déclare Chandra Seepaul, de CSCS International Manning.

La société a approché G2ACAMAS, compagnie subsidiaire de Ground2Air, du groupe IBL Ltd, déjà active dans la formation, notamment pour le secteur de l’aviation. Waheda Serally, du département marketing de G2ACAMAS, explique que le lancement de cette nouvelle académie fait suite à « une forte demande de recruteurs mauriciens, qui recherchent une main-d’œuvre qualifiée qui pourra s’aligner aux exigences de ce métier ».

Elle ajoute que ces formations ont vu le jour après une analyse profonde des besoins requis pour travailler sur les navires de croisière, faite par les professionnels de terrain. La durée des formations est de quatre mois. Il comprend à la fois la théorie, la pratique et des cours obligatoires sur les bateaux. « L’Académie formera les Mauriciens afin d’assurer un taux de recrutement maximal sur les bateaux ou même dans l’hôtellerie. »

Les jeunes auront ainsi l’occasion d’entrer dans un secteur en pleine expansion. En 2015, le secteur a vu 23,2 millions de passagers au total sur les croisières au niveau mondial, comparé à une prévision de 23 millions, c’est-à-dire une croissance de 4% depuis 2014, selon l’Association internationale des compagnies de croisières Clia. De bons résultats qui ont permis de réviser ses prévisions pour 2016, estimant 24,2 millions de croisiéristes mondiaux, contre 24 millions au départ. Cet accroissement est particulièrement soutenu par les régions émergentes, telles l’Asie, dont la plus grande croissance était en 2015 en dépassant les 2 millions de passagers, soit une augmentation de 24% comparé à 2014. Même élan pour la région Australie, Nouvelle-Zélande ainsi que Pacifique, dont l’augmentation est de 14% de la fréquentation sur la période.