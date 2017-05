TOURISME : Hausse de 21,1 % des arrivées le mois dernier

Maurice a accueilli 111 432 touristes en avril 2017, par rapport à 91 992 pour le même mois en 2016, soit une progression de 21,1 %. Sur les quatre premiers mois de l’année, le nombre de visiteurs se situe à 451 114, soit une hausse de 7,5 % comparativement à la période correspondante de l’année dernière.

Les données publiées ce matin par Statistics Mauritius indiquent que de la France, notre premier marché, nous sont venus 24 488 touristes le mois dernier, ce qui représente une baisse de 7,6 % par rapport au nombre de visiteurs accueillis pour le même mois en 2016 (26 506). Ce recul du marché français a été compensé par l’amélioration des performances des marchés britannique (+30%, à 13 255), allemand (+47,8%, à 10 006) et suisse (+88,1%, à 5 121), entre autres. Le meilleur taux de progression pour le mois au niveau européen est à mettre à l’actif de la Norvège (251,4 %, avec 390 visiteurs). Dans l’ensemble, l’Europe affiche pour le mois écoulé un taux de croissance de 18,7 %, soit un total de 67 536 visiteurs.

Le continent africain s’est également démarqué avec un taux de progression de 46,9 % comparativement à avril 2016. Le nombre de touristes venant d’Afrique s’est élevé à 26 136. C’est la performance de l’Afrique du Sud qui retient l’attention, avec 13 348 visiteurs, soit une augmentation de 63 % par rapport à avril 2016. La Réunion, premier marché de la région, a réalisé une hausse de 39,8 % avec 8 501 touristes. Vient ensuite Madagascar avec 1 086 visiteurs (+39,8%).

Par contre, le marché asiatique a été à la peine, accusant un repli de 2,4 %, à 13 836. Les deux marchés porteurs de la région, à savoir l’Inde (-6,7 % à 5 547) et la Chine (-9,2 % à 4 701) ont essuyé des revers. Quant aux marchés de l’Océanie et de l’Amérique, ils ont réalisé des taux de progression de 32,2 % et 17,3 % respectivement. Le bilan des arrivées touristiques pour les quatre premiers mois montre que le secteur poursuit sa croissance : +7,5 % à 451 114. Avec le recul noté en avril 2017, la France présente un taux négatif de 1,5 % avec un total de 104 607 touristes. Avec 42 168 et 38 007 arrivées respectivement, le Royaume-Uni et l’Allemagne affichent des taux positifs de 12,6 % et 19,4 %.

Dans la région, La Réunion et l’Afrique du Sud ont terminé la période janvier-avril 2017 avec 50 147 (+8,1%) et 32 080 (+ 4,9%) touristes respectivement. En revanche, l’Inde (-2,7 %, à 22 796) et la Chine (-1,6 %, à 26 500) sont en territoire négatifs.

Par ailleurs, en termes de part de marché, la France occupe confortablement la première place avec 23,2 % des arrivées totales pour la période janvier-avril 2017. Elle est suivie des pays et régions suivants : La Réunion (11,1 %), le Royaume-Uni (9,3 %), l’Allemagne (8,4 %), l’Afrique du Sud (7,1 %), la Chine (5,9 %), l’Inde (5,1 %), la Suisse (3,1 %), l’Italie (2,7 %) et la Suède (1,9 %).