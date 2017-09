TOURISME — JANVIER-AOÛT 2017 : Les arrivées en progression de 6,2%

Maurice a accueilli 838 397 touristes sur la période janvier-août 2017, soit une augmentation de 6,2% comparativement à sa performance pour la période correspondante de 2016. Pour le mois d'août 2017, les arrivées ont progressé de 5,6% pour atteindre 100 191 visiteurs.

Selon le relevé publié ce matin par Statistics Mauritius, la France, premier marché de Maurice, a enregistré une hausse de 1,8% sur les huit premiers mois de l'année avec un total de 168 744 visiteurs. De La Réunion, notre deuxième marché, nous sont venus 100 748 touristes, ce qui représente une hausse de 5% par rapport aux arrivées de la période janvier-août 2016. Le Royaume-Uni conserve sa troisième place avec un total de 88 458 touristes (+1,2%), suivi de l'Allemagne (66 776, +10,9%), de l'Afrique du Sud (65 522, +7,5%), de l'Inde (59 826, +5,1%), de Chine (53 793, -2,4%), de l'Italie (20 927, +13,4%) et de la Suisse (20 716, +15,1%).

Pour le mois d'août 2017, les arrivées touristiques se sont élevées à 100 191, ce qui représente une croissance de 5,6% par rapport au mois correspondant de l'année écoulée. Le marché français s'est distingué, réalisant une progression de 17,4% avec 19 138 visiteurs. Le marché britannique, deuxième au classement mensuel, a été en repli de 9,2% avec 14 061 touristes, précédant La Réunion (10 467, -0,1%), l'Afrique du Sud (8 619, +10,3%), la Chine (7 319, -4%), l'Allemagne (7 250, -0,1%) et l'Inde (5 681, +1,3%). En termes de part de marché, la France occupe largement la tête du classement avec un taux 20,1% sur la période janvier-août 2017. La Réunion est à la deuxième place avec 12%, devançant dans l'ordre le Royaume-Uni (10,6%), l'Allemagne (8%), l'Afrique du Sud (7,8%), l'Inde (7,1%), la Chine (6,4%), l'Italie (2,5%), la Suisse (2,5%) et l'Australie (1,5%).

Les données de Statistics Mauritius montrent que sur les 838 397 touristes ayant visité l'île de janvier à août, 826 399 sont venus par voie aérienne et 11 998 par voie maritime. Le nombre de visiteurs comprenait 416 488 hommes et 421 909 femmes. La durée moyenne de séjour était de 10,5 nuitées, soit en baisse de 1,9% comparativement au chiffre correspondant de 2016. Enfin, pour ce qui est des recettes touristes, le montant sur la période janvier-juin 2017 s'est chiffré à Rs 29,3 milliards, contre Rs 27,2 milliards pour le premier semestre 2016.