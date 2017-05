TOURISME : Les arrivées pour 2017 revues à la hausse

Statistics Mauritius a revu légèrement à la hausse son estimation des arrivées touristiques pour 2017 sur la base des données disponibles pour le premier trimestre de l’année et des informations recueillies auprès des opérateurs du secteur. Selon les nouvelles prévisions, le pays pourrait accueillir 1 350 000 visiteurs, soit 10 000 de plus que l’estimation initiale. Quant aux recettes du secteur pour cette année, elles s’élèveraient à Rs 58 milliards.

Les données publiées ce matin par Statistics Mauritius indiquent qu’avec des arrivées estimées à 1 350 000, le pays réaliserait un taux de croissance de 5,9 % comparativement au nombre de visiteurs accueillis en 2016 (1 275 227). Au niveau de recettes, une progression de 3,8 % par rapport à 2016 (Rs 55,9 milliards) est anticipée. Pour le premier trimestre 2017, Maurice a enregistré des arrivées touristiques de 339 682 contre 327 836 pour le trimestre correspondant de l’année dernière. Les recettes ont augmenté de 7,2 % pour atteindre Rs 16,1 milliards, ce qui représente un montant de Rs 47 356 par touriste contre Rs 45 764 pour le premier trimestre de 2016.

Selon la répartition des arrivées par pays, on observe que 80 119 touristes nous sont venus de la France, notre premier marché. Celui-ci a affiché une croissance de seulement 0,5 %. De la Réunion, deuxième marché en importance, le pays a accueilli 41 646 touristes, soit une hausse de 3,3 %. Le Royaume Uni occupait la troisième place avec 28 913 (+3,8 %) visiteurs devant l’Allemagne – 28 001 (+11,7 %), la Chine – 21 799 (+0,3 %), l’Afrique du Sud – 18 732 (-16,4 %) et l’Inde – 17 249 (-1,3 %).

Le taux d’occupation des chambres dans l’ensemble des hôtels a atteint 79 % pour le premier trimestre 2017 contre 76 % pour la période correspondante de 2016 alors que le taux d’occupation des lits s’est situé à 70 % contre 68 % pour la même période de l’année écoulée. Dans les grands hôtels, le taux d’occupation des chambres est resté inchangé à 80 %. Par contre, le taux d’occupation des lits a connu une faible amélioration de 71 % à 72 %. À noter que 106 hôtels étaient en opération au premier trimestre 2017, trois autres étaient fermés pour cause de rénovation. Le nombre de chambres s’élevait à 13 293.