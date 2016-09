TOURISME : Les arrivées progressent de 6,1% grâce aux marchés européens

Les arrivées touristiques continuent de progresser, atteignant 94 920 visiteurs le mois dernier, contre 89 422 en août 2015, soit une hausse de 6,1%. Pour les huit premiers mois de l’année, Maurice a accueilli 78 929 touristes, ce qui constitue une augmentation de 9,8% comparativement à la période correspondante de 2015.

Le dernier relevé publié ce matin par Statistics Mauritius indique que la croissance mensuelle du nombre de visiteurs se maintient mais que, pour août 2016, elle a été plus faible que celle des mois précédents. Le nombre de touristes s’est élevé à 94 920, dont 52 310 venant d’Europe, enregistrant une progression de 16% par rapport à sa performance d’août 2015. Ce sont les marchés européens qui ont été à la base de la croissance dans les arrivées du mois écoulé. Les trois gros marchés européens – en l’occurrence la France (16 295, +5,2%), le Royaume-Uni (15 493, +11,6%) et l’Allemagne (7 255, +36,4%) – ont affiché de meilleures performances comparativement aux mois correspondants de 2015. L’Italie (3 010, +4,4%) et l’Espagne (271, +107,4%) se sont aussi démarquées.

Pour ce qui est des marchés africains, les arrivées se sont élevées à 22 563 le mois dernier, contre 23 757 pour le même mois de 2015, soit une baisse de 5%. Les deux principaux marchés régionaux ont également fléchi, La Réunion reculant de 4,3% avec 10 481 visiteurs et l’Afrique du Sud de 7,3% à 7 801. On relève également les replis des marchés malgaches (-8,8% à 1 401), seychellois (-14,9% à 541) et kényans (-16,2% à 332).

En Asie, la Chine continue à céder le pas. Les arrivées de ce pays ont chuté de 2,8% le mois dernier pour se chiffrer à 7 620. L’Inde, en revanche, a fait mieux, réalisant une hausse de 43,9%, avec 5 60 touristes. Par ailleurs, on observe que le nombre de touristes venant de Malaisie et du Sri Lanka a plus que doublé. S’agissant de l’Océanie et de l’Amérique, les arrivées ont très légèrement augmenté, même si l’Australie (-0,2%, à 1 425) et les États-Unis (-8,6%, à 604) ont été en recul.

Le décompte pour la période janvier-août 2016 démontre que Maurice a accueilli 789 296 touristes, contre 718 897 pour la période correspondante de 2015. Les arrivées de France, notre premier marché, se sont élevées à 165 760 (+5,9%). Les performances des autres marchés du Top 10 ont été les suivantes : La Réunion (+ 0,1% à 95 768), Royaume-Uni (+8,7% à 87 395), Afrique du Sud (-1,4% à 60 924), Allemagne (+39,4% à 60 200), Inde (+ 14,6% à 56 948), Chine (-11,4% à 55 119), Italie (+9,2% à 18 461), Suisse (+11,3% à 17 998) et Australie (-0,3% à 10 773). Le plus fort taux de croissance enregistré sur la période janvier-août 2016 revient à la Turquie, avec une hausse de 425,2% pour un total de 2 374 touristes.