TOURISME MÉDICAL : Maurice, un centre de référence en devenir

Objectif : atteindre 100 000 patients étrangers d’ici 2020

Renommée internationalement en tant que destination touristique de premier choix pour des vacances de rêves, l’île Maurice est également bien partie pour se positionner comme destination de choix pour le tourisme médical. Depuis 2005, petit à petit, commençant par la greffe de cheveux notamment ou la chirurgie réparatrice, le pays s’est taillé un nom parmi les destinations prisées — comme l’Inde, la Thaïlande, la Tunisie, le Maroc — dans ce secteur, combinant bien-être et soins médicaux, en passant par le rapport qualité-prix, qui connaît un boom sur le plan international. Avec un éventail de plus en plus élargi de soins, Maurice ambitionne d’accueillir 100 000 touristes étrangers d’ici 2020, uniquement pour des séjours relatifs au tourisme médical. Une ambition loin d’être démesurée, au vu de l’envol qu’a pris le secteur ces cinq dernières années.

Selon les relevés du Board of Investment (BOI), de 1500 en 2007 à 12500 en 2011, et après une croissance exceptionnelle de 70 % en 2012 avec 21 346 patients étrangers, le tourisme médical connaît une progression qualifiée d’encourageante ces dernières années. D’autant qu’après une baisse ressentie en 2013 où il y a eu 11 636 patients, le secteur a fait une belle remontée avec 15 000 touristes en 2014, 16 042 en 2015 et 18 222 en 2016. Aujourd’hui, alors que dominé il y a une dizaine d’années par des centres de santé spécialisés dans le tourisme médical, ce secteur compte plusieurs établissements hospitaliers privés qui se sont restructurés et ont investi dans le domaine, offrant eux aussi des services spécialisés qui cadrent avec le tourisme médical. Outre les six hôpitaux publics prodiguant aussi des soins spécialisés, il existe 17 cliniques privées et 11 centres offrant des soins spécialisés ainsi que 278 laboratoires médicaux privés qui se positionnent dans ce secteur.

Plusieurs entreprises se positionnent sur ce créneau et l’intérêt de plusieurs groupes étrangers pour des développements à Maurice cadre avec l’essor que prend le tourisme médical ces dernières années dans le pays. Un intérêt croissant qui s’explique par l’accès à la technologie de pointe dans diverses domaines médicales, qui couvrent un large éventail de soins, mais aussi et surtout, par le rapport qualité/prix offert par les prestataires.

Selon le BOI, les étrangers qui ont recours au tourisme médical et qui choisissent Maurice comme destination se répartissent entre diverses catégories : examens de routine et diagnostic, dentisterie, orthopédie, dialyse, gynécologie, cardiologie, troubles psychiatriques. Une liste à laquelle s’ajoutent certains soins non remboursés par l’assurance médicale, telles la greffe de cheveux ou la chirurgie plastique. Dans le secteur, on laisse comprendre qu’un patient dépense en moyenne 6000 US par visite, allant des soins médicaux et voyage d’agrément. Les frais médicaux en eux-mêmes diffèrent en fonction des soins. Ainsi, si en moyenne les coûts pour la chirurgie cosmétique et reconstructive varient entre 1 000 et 75000 euros, les frais pour des soins en cardiologie varient être 10 et 10 000 euros. Maurice s’avère en effet être un choix pour des traitements à faible coût, de qualité et que l’on combine à des vacances.

36 % des patients viennent de France

Qui plus est, le positionnement géographique joue en faveur de Maurice. Selon le relevé du BOI, 36% de la clientèle du tourisme médical proviennent de France, 7 % de Madagascar, 4 % des Seychelles, 3 % de la Grande-Bretagne, 2 % des Comores, 2% de l’Afrique et 1 % de l’Inde. Outre La Réunion, nous accueillons aussi des patients étrangers de la Chine, du Canada, d’Allemagne, de l’Arabie Saoudite, du Congo, entre autres. Si avec 39 % le pourcentage de touristes venant “du reste du monde” apparaît plus fort que ceux des autres destinations, selon le BOI, c’est un combiné du nombre de patients individuels, venant de nombreux différents pays équivalant à une ou deux visites, qui donne ce chiffre. “Il faut surtout voir ce que cela donne par destination, par exemple sur l’Europe ou dans la région”, explique-t-on au BOI. Selon les observations de l’organisme, généralement outre les pour les traitements médicaux (46%), les recours les plus courants des touristes aux soins de santé à Maurice concernent la chirurgie cosmétique (24%), les check up médicaux (18 %), la dentisterie (4 %), la cardiologie (3%), l’ophtalmologie (1%), l’orthopédie (1%), les soins laryngologie (1 %), et la fertilité ( 1 %). En tête des recours pour 2016, la chirurgie plastique. Viennent ensuite les diagnostics, puis les consultations diverses, les urgences, relatives principalement aux accidents, et traumatisme ; l’orthopédie, la chirurgie, l’oto-rhino-laryngologie, la dentisterie, la cardiologie, les implants capillaires, et finalement la fertilité.

Sur cette lancée, Maurice cherche à se positionner comme un centre d’excellence pour les multinationales spécialistes dans la médecine et ambitionne de devenir un centre de référence pour le tourisme médical. Objectif réalisable quand on tient compte de la réputation de Maurice en tant que destination de vacances. Outre le rapport qualité/prix, ce qui attire les patients pour le recours aux soins durant leur séjour dans l’île, c’est les facilités qu’offre le pays en la matière. En dehors de la technologie de pointe dont disposent les centres de santé, désormais, les patients bénéficient d’un traitement rapide en ce qui concerne la demande de visa.

GREFFE DE CHEVEUX : La DHI souhaite développer Maurice en centre de tourisme régional

Installée à Maurice depuis une année, la Direct Hair Implantation Ltd — société indienne spécialisée dans la greffe de cheveux avec un réseau de 62 centres médicaux à travers le monde — envisage de gros développements pour Maurice. Cela, au vu de l’intérêt croissant des patients étrangers, dont une majorité issue du bassin océan Indien, pour la greffe de cheveux. Dans cette optique, au lieu d’installer d’autres branches dans la région africaine, DHI souhaite installer établir sa clinique basée à Floréal, comme un centre de référence dans le traitement et la transplantation capillaires dans la région, annonce Ajay Bansal, CEO du groupe.

« Maurice est un endroit stratégique pour nos activités car non seulement les Mauriciens ont recours à la greffe, mais aussi des patients de la région, qui allient vacances et traitement médical », dit le CEO de DHI qui a fait le déplacement récemment à Maurice dans le cadre du premier anniversaire de la branche à Maurice. Un anniversaire qui marque le succès également de la clinique qui a reçu en une année, plus de 1000 patients, de Maurice et de la région. Parmi, 300 interventions ont été réalisées. « Les patients proviennent principalement de La Réunion, de Madagascar, et des Seyechelles », relève Ajay Bansal, faisant ressortir que fort de ce succès, la maison mère compte établir un réel centre de référence à Floréal plutôt que d’investir dans différentes branches dans plusieurs pays de l’océan Indien et de l’Afrique. Outre l’expertise des chirurgiens qui sont formés afin de pouvoir exercer dans toutes les clinique DHI à travers le monde, l’intérêt des touristes pour la clinique relève de la technologie utilisée pour les implants. Si les techniques de greffe de cheveux sont nombreuses dans le monde, celle de DHI est sans incision, indolore et sans cicatrice. « La méthode DHI est une nouveauté en matière d’implants capillaires et assure au patient 100% de réussite. Cette méthode a vu le jour en 2008 après de longues années de recherche et de développement », explique le CEO de l’entreprise indienne. « Au sein de DHI à Floréal, nous observons les règles strictes concernant la procédure pour les implants. C’est ce qui fait notre succès », dit le Dr Zouberr Joomaye, directeur de DHI Maurice. D’autant que la clinique garantit une stricte confidentialité par rapport au dossier et traitement de chaque patient. Au vu de l’intérêt grandissant des patients, dont des célébrités qui ont fait le déplacement spécialement à Maurice, pour les traitements capillaires, DHI veut optimiser son positionnement à Maurice pour exploiter un hub régional.